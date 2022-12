Funn av død person: – Alvorlig voldshendelse

AVSPERRINGER: Politiet har avsperret et stort område av nabolaget hvor en person ble funnet død søndag. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Saken oppdateres.

Politiet har rykket ut til en adresse i Søgne i Kristiansand kommune etter melding om en voldshendelse søndag.

– Kl. 12.00 fikk politiet varsling om en alvorlig voldshendelse på privatadresse. På adressen ble det funnet en død person, skriver politiet på Twitter.

BLODIGE FOTSPOR: Blodige forspor i snøen innenfor det avsperrede området. Foto: Terje Frøyland / TV 2

I den forbindelse har politiet kontroll på en annen mann i 30-årene fra distriktet, som de forbinder med hendelsen. Personen er anholdt og ble pågrepet i samme leilighet som avdøde ble funnet, ifølge Agder politidistrikt.

Identiteten til den avdøde er ikke kjent, men krimteknikere jobber med saken.

Det er satt ned en etterforskningsgruppe og politiet varsler en pressekonferanse søndag ettermiddag etter klokken 16.00.

BLODSPOR: Det er flere blodspor i snøen i nærheten av boligen hvor den døde mannen ble funnet. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Mistenkelig dødsfall

Operasjonsleder i politiet, Audun Eide, bekrefter til TV 2 at politiet ser alvorlig på hendelsen, og sier situasjonen er uavklart.

– Det er et mistenkelig dødsfall. En person er funnet død og det blir ikke mer alvorlig enn det, sier Eide.

Bilder av området som TV 2 har fått tilgang på, viser hunder som søker i området og flere blodspor i snøen.

– Blodsporene er sannsynligvis fra personen som vi har kontroll på, sier operasjonslederen til TV 2 klokken 14.45.

Politiet har fått inn flere telefoner fra mennesker som mener de har tips i saken, noe de jobber videre med.

STOR AKSJON: Politiet har flere patruljer på stedet og ser alvorlig på hendelsen. Foto: TV 2 Tipser

Operasjonslederen kan på nåværende tidspunkt ikke utelukke flere pågripelser, men sier at politiet har kontroll på situasjonen og at det ikke er grunn til at naboer skal være redde.

Kriminalteknikere er på stedet og vil gjøre taktiske undersøkelser utover.

Har sperret av område i skogen

ÅSTED: Politiet har også sperret av et område i skogen i nærheten. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Eide ønsker ikke å gå i detalj på meldingen som politiet fikk innledningsvis eller om den pågrepne personen knytter seg til handlingen.

– Vi vil gjennomføre et avhør med vedkommende, og vi vil ta en rundspørring i nabolaget, sier Eide, som sier de enda ikke har gjort avhør av eventuelle vitner.

Store deler av nabolaget er sperret av og Fædrelandsvennen skriver at politiet har sperret av et området i skogen.