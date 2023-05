Både president Recep Tayyip Erdogans parti, AKP, og det største opposisjonspartiet, CHP, hevder at de er i når over 80 prosent av stemmene er telt opp.

Saken oppdateres.

Søndag har 64 av Tyrkias 85 millioner innbyggere kunnet avlegge sin stemme i valget av nasjonalforsamling og president.

Tyrkerne skal i år velge mellom den sittende presidenten – 63 år gamle Recep Tayyip Erdogan, som de siste årene har økt sin egen makt – og hovedutfordreren, Kemal Kilicdaroglu (74), som lover å fjerne makt fra presidentembete.



SISTE: Når 89,24 prosent av stemmene er telt opp i presidentvalget, har Erdogan fått 49,94 prosent av stemmeen , ifølge nyhetbyrået Anadolus oversikt. Kilicdaroglu ligger nærmest med 44,22 prosent av stemmene.

Dersom ingen av kandidatene ender med over 50 prosent av stemmene, blir det ny valgrunde 28. mai.



Erdogans ledelse er langt mindre enn den var tidlig i opptellingen. Da 10 prosent av stemmene var telt opp, hadde nesten 60 prosent gått til Erdogan.



Ordkrig om sannheten



Til tross for de innledende resultatene fra tyrkiske medier, mener flere representanter for Kilicdaroglus parti, CHP, at det er han som leder opptellingen.

Det samme hevder opposisjonslederen selv ved 19-tiden på Twitter.

UENIG: Opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu fikk en varm velkomst av støttespillere da han ankom valglokalet for å avgi sin stemme. Han mener selv han leder valget. Foto: Ali Unal / AP / NTB

– Vi ligger foran, skriver han uten å gi noe mer informasjon.

Men også en talsperson for Erdogans parti, AKP, hevder søndag kveld at de leder. Det er altså full ordkrig om hvem som ligger best an.

Talsmannen Ömer Celik sier at CHP har tatt en diktatorisk tilnærming til valgresultatet. De anklager opposisjonen for et politisk kupp.



Borgermester-støtte



Borgermesteren i Tyrkias største by, Istanbul – som er fra CHP-partiet til Kilicdaroglu – ber søndag kveld tyrkere om ikke å bry seg om valgresultatene som kommer fra det statlige nyhetsbyrået Anadolu, skriver Reuters.



– Foreløpig informasjon viser at Kilicdaroglu vil bli president, sier borgermester Ekrem Imamoglu.

Klokken 21.40 sier borgermesteren at Kilicdaroglu foreløpig har 49 prosent av stemmene, mens Erdogan kun har 45 prosent. Det er uklart hvilke tall han baserer påstanden på.

MEKTIGE MENN: Istanbuls borgermester Ekrem Imamoglu (t.h.) sammen med Ankaras borgermester Mansur Yavas holdt søndag kveld en presseseanse om opptellingen av stemmene. Foto: Yves Herman / Reuters / NTB

Også hovedstaden Ankaras borgermester, tilhørende CHP, går søndag kveld ut mot de offisielle tallene.

Det er resultatene i Erdogan-vennlige områdene i Tyrkia som først er blitt offentliggjort, som kan være noe av forklaringen til optimismen fra opposisjonen.

– Savnet demokratiet



Det var i forkant av valget ventet en høy valgdeltakelse, noe som er normalt i Tyrkia. Ifølge Haberturk har hele 88 prosent av de stemmeberettigede avlagt sin stemme i presidentvalget.

Erdogan har sittet ved makten i 20 år, og valget blir av flere omtalt som en folkeavstemming om den mektige presidenten.

– Vi har alle savnet demokratiet, sa opposisjonsleder Kilicdaroglu da han avla sin stemme tidligere søndag.



På flere av de siste meningsmålingene har han hatt et lite forsprang på Erdogan – men én av de totalt fire kandidatene på valg, må få over halvparten av stemmene for å vinne. Hvis ikke det skjer, blir det omvalg søndag 28. mai.

Kilicdaroglu leder den største opposisjonskoalisjonen i landet, som består av seks partier som vil se Erdogan og partiet AKP bort fra makten.



Etter presidentvalget i 2018, fikk den tyrkiske regjeringen massiv kritikk av valgobservatører.

Søndag har Kilicdaroglu bedt sine tilhengere om å følge ekstra nøye med på valgurnene.

– Aldri forlat valgurnene, uansett hva, frem til den siste signerte valgurnerapporten er levert, skrev han på Twitter.

Norsk valgobservatør

Den norske stortingspolitikeren Sverre Myrli (Ap) er i Tyrkia, på vegne for OSSE, for å observere at valget går riktig for seg.



Overfor TV 2 sier han at flere ting kan spille inn på valget – han trekker spesielt frem jordskjelvkatastrofen, økonomien og ungdommen. Han har ikke lov til å kommentere observatørenes funn før mandag, men sier dette til TV 2 om deres arbeid:

– Meg bekjent har dette fungert bra.

OBSERVATØR: Den norske stortingspolitikeren Sverre Myrli (Ap) er valgobservatør i Tyrkia på vegne for OSSE. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ifølge BBC er det kommet noen rapporter om uregelmessigheter, men den tyrkiske valgkomiteen sier at ingen brudd har skjedd så langt.

Politiske fanger kan bli løslatt

Årets valg er den største politiske utfordring Erdogan har stått overfor.

To meningsmålinger viste fredag at opposisjonskandidat Kilicdaroglu har en knapp ledelse, og at han ligger over grensen på 50 prosent av stemmene, skriver Reuters.

TÅLMODIGHET: Folk har søndag stått i lange køer flere steder i Tyrkia for å avlegge sin stemme. Her fra hovedstaden Ankara ved 12-tiden. Foto: Yves Herman / Reuters / NTB

– Jeg håper, ved Gud, at resultatet når tellingen er ferdig i kveld, er bra for landets fremtid og for det tyrkiske demokratiet, sa Erdogan da han stemte i Istanbul søndag formiddag, skriver NTB.



Om Erdogan taper, kan tusener av politiske fanger og aktivister, inkludert kjente navn som den kurdiske politiske lederen Selahattin Demirtas og filantropen Osman Kavala, bli løslatt.

– Tror jordskjelvet vil påvirke valget

– Dette vil muligens være det mest avgjørende valget i republikkens historie, har nestleder Bulent Kusoglu i CHP uttalt, ifølge al-Jazeera.

Valget finner sted i et Tyrkia som sliter med økonomien, har en president som har tilegnet seg stadig mer makt og nylig var rammet av en jordskjelvkatastrofe som tok livet av minst 50.000 mennesker – millioner ble også sendt på flukt.

Flere av jordskjelvofrene vender nå tilbake til hjemtraktene for å kunne avlegge sin stemme.

– Vi ønsker at levestandarden vår øker igjen. Vi har vært gjennom så mye, sier en mann til BBC etter at han har tilbakelagt en 18 timer lang busstur til den sørøstlige byen Antakya, som var hardt rammet av skjelvet, for å stemme.

JORDSKJELV-RAMMEDE: Folk i byen Antakya, som ble hardt rammet av jordskjelvet i februar, står i kø utenfor konteinere som er satt opp som provisorsiske stemmelokaler. Foto: Can Erok / AFP / NTB Les mer A general view of destroyed or severally damaged buildings after a powerful earthquake in Antakya, southeastern Turkey, Wednesday, May 10, 2023. For many voters from Turkey’s quake-stricken region, casting their ballots in Sunday’s closely contested presidential and parliamentary elections will be an uphill battle. The elections are taking place just three months after the 7.8-magnitude earthquake - the deadliest quake in the country’s modern history - struck southern Turkey, killing more than 50,000 people and leaving millions of others homeless and living in temporary accommodation - including tents. (AP Photo/Metin Yoksu) Foto: Metin Yoksu Les mer

I byen Adana, hvor flere hundre døde da bygninger kollapset i skjelvet, er folk fremdeles sinte over regjerings respons på katastrofen.

– Jeg tror at jordskjelvet virkelig vil påvirke utfallet i dette valget, fordi folk er sinte på regjeringen, for ikke snakke om staten, sier Ezgi Karaher til den britiske kringkasteren.

Søndag er det også valg på den tyrkiske nasjonalforsamlingen, som vil avgjøre hvor mye makt en nyvalgt president vil få.



Europa og verden holder pusten

Presidentvalget i år, kommer i 100-årsjubileet for den tyrkiske staten som en sekulær republikk, grunnlagt av landsfaderen Mustafa Kemal Atatürk.



Hvis Erdogan vinner, vil han få enda mer makt til å sette sitt preg på landets, en globalt strategisk tungvekter, vei videre, skriver nyhetsnettstedet Politico.

Nettstedet skriver videre at frykten i Vesten er at Erdogan vil se på en seier som hans mulighet til ytterligere å presse Tyrkia mot et stadig mer religiøst konservativt samfunn.

Valgutfallet vil også spille inn på sikkerhet i Midtøsten, Europa og verden generelt. Tyrkia har den nest største hæren i Nato etter USA, og ligger geografisk strategisk viktig til, mellom vest og øst.

NATO-MEDLEMMER: Den finske presidenten Sauli Niinistö sammen med den tyrksiske presidenten Recep Tayyip Erdogan under et besøk i Anakara i mars da Tyrkia kunngjorde at de ville slippe Finland inn i Nato. Foto: Burhan Ozbilici / AP / NTB

Tyrkia har vært den virkelige flaskehalsen for Finlands og Sveriges Nato-medlemskap. Finland er nå medlem av forsvarsalliansen, men Sveriges Nato-skjebne vil avgjøres etter valget i Tyrkia.

Hvem som blir valgt, vil kunne definere: Tyrkias rolle i Nato-alliansen, landets relasjon til USA, EU og Russland, migrasjonspolitikk, Ankaras rolle i krigen i Ukraina – og hvordan landet håndterer spenninger i Midøsten, skriver Politico om skjebnevalget.