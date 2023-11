Full krangel om «Storbritannias mest ensomme sau»

ALL BÆ MYSELF: Sauen «Fiona» ble funnet i en fjellgrotte i Skottland denne helgen, der hun angivelig var strandet i over to år. Foto: Animal Rising

En lodden og rufsete krabat har fått stor oppmerksomhet i britiske medier denne høsten.

En godt voksen søye, omtalt som «Fiona» og «Storbritannias mest ensomme sau», ble nemlig oppdaget på en fjellhylle langs kysten nordøst i Skottland for noen uker siden.

Sauen skal angivelig ha sittet fast på fjellhyllen i over to år, ifølge BBC.

Denne helgen ble Fiona reddet ned fra fjellet – men det er likevel ikke alle som er fornøyde.



Funnet i grotte

Den opprinnelige eieren til Fiona skal ha gjort flere forsøk på å redde sauen selv, men måtte gi opp på grunn av det krevende terrenget, ifølge BBC.

Dermed bestemte en gruppe på fem sauebønder seg for å ta saken i egne hender lørdag i forrige uke.

Ved hjelp av en tauvinsj heiste de seg selv 250 meter ned fjellveggen, der de fant Fiona på innsiden av en grotte, ifølge den britiske kanalen.

– En liten glipp hadde gjort at vi hadde gått fra å være helter til å være idioter, sier Cammy Wilson, som deltok og organiserte aksjonen, til BBC.

ULLDOTT: «Fiona» hadde et formidabelt lag med ull da hun ble reddet i helgen. Foto: Faksimile, Scotish SPCA

Å løfte sauen opp igjen var ikke en lett jobb, ifølge sauebonden. Fiona har nemlig blitt tung etter to år med ukontrollert spising og ullvekst.



– Heldigvis er sauen i god form, bortsett fra at hun trenger en klipp, sier Wilson.

Politi tilkalt til gård

Etter redningsaksjonen ble det planlagt at sauen skulle flyttes til besøksgården Dalscone Farm Fun i Scotland.

Det har ført til sterke reaksjoner fra britiske dyrevernsaktivister, som frykter Fiona vil bli en turistattraksjon på grunn av kjendisstatusen.

The Guardian skriver at politiet rykket ut til Dalscone-gården søndag morgen, fordi eierne angivelig følte seg «truet» av en gruppe demonstranter.

TV 2 har vært i kontakt med gruppen Animal Rising, som organiserte demonstrasjonen. De hevder at ting gikk fredelig for seg, og at de ikke har truet gårdseierne.

DEMONSTRERTE: Medlemmer av gruppen Animal Rising troppet opp utenfor besøksgården søndag. Foto: Animal Rising

– Vi sto på utsiden og holdt opp plakater i stillhet, sier Jamie Moyes fra gruppen til TV 2.

– Folk flest forstår at en besøksgård er et uforsvarlig og stressfylt sted for ethvert dyr, men spesielt for en sau som har vært neglisjert og isolert i flere år, legger han til.

Politiet i Skottland opplyser til The Guardian at de ikke møtte på noen problemer da de rykket ut til gården søndag.

Planla egen redningsaksjon

Animal Rising har hatt et team på plass ved grotten der sauen ble funnet siden mandag i forrige uke, og har også delt bilder og videoer av sauen underveis.

Gruppen skriver på Facebook at de ønsket å bygge opp en relasjon med sauen, før de etter planen skulle gjennomføre sin egen redningsaksjon.

Den andre gruppen med sauereddere kom dem imidlertid i forkjøpet.

– Selv om vi er glade for at den stakkars søyen ikke lenger er strandet, har hun bare gått fra isolasjon til utnyttelse, skriver gruppen.

De ønsker i stedet at sauen skal plasseres på et dyrereservat i Skottland.

Hemmelig adresse

Ben Best, som driver Dalscone Farm Fun, opplyser at de flyttet sauen til en hemmelig adresse på grunn av konflikten.

– Det er bare et fåtall som vet hvor hun befinner seg. Det er synd, fordi hun trenger å komme seg inn og slå seg til ro, sier han i en Facebook-video.

Skjebnen til «Storbritannias mest ensomme sau» er dermed fortsatt uavklart.

Fiona har i det minste fått et etterlengtet hårklipp, ifølge bilder som saueredder Cammy Wilson har delt på sosiale medier.

TV 2 har også vært i kontakt med Wilson. Han ønsker ikke å svare på spørsmål, men viser i stedet til det han har skrevet på Facebook.

– Dalscone er stengt frem til våren, så hun har fem måneder på seg til å bli vant med de ansatte og de andre dyrene, skriver han i en kommentar til gruppen Animal Rising.

– Hun vil bli matet daglig og få den beste omsorgen, legger han til.