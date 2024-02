Fugleinfluensa i Rogaland – 8500 fjørfe må avlives

OVERVÅKNINGSSONE: Det er etablert en vernesone i tre kilometers radius fra gården. Illustrasjonsfoto av frittgående høne som måtte holdes innendørs under et tidligere fugleinfluensautbrudd. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I en pressemelding opplyser Veterinærinstituttet at det er påvist fugleinfluensa hos en kommersiell fjørfebesetning i Rogaland.

Mattilsynet ble varslet etter at flere dyr i besetningen døde brått. Prøver avdekket at det hadde brutt ut fugleinfluensa.

Oppretter overvåkingssone

Dyreholdet består av 18.000 fjørfe, som holdes i to separate bygninger. Det er foreløpig kun påvist fugleinfluensa i den ene bygningen. Alle fjørfe i denne bygningen vil bli avlivet.



– Den umiddelbare konsekvensen er at disse dyrene avlives, det er snakk om 8500 fjørfe i den affiserte besetningen, sier Silje Granstad, fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet, til TV 2.

Slik kan du hjelpe til med å oppdage fugleinfluens Ta kontakt med Mattilsynet dersom den døde fuglen er av følgende type:

andefugler (snl.no)

havsuler (snl.no)

måkefugler (snl.no)

vadefugler (snl.no)

rovfugler, spesielt ørn og musvåk (snl.no)

åtseletere, kråkefugler (snl.no)

småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område) Du kan varsle Mattilsynet ved å følge denne lenken. Hold øynene åpne. Ikke ta på fugl eller andre dyr som er døde. I områder der barn og ungdom oppholder seg, bør død fugl alltid fjernes. Hvis du vil fjerne død fugl fra eiendommen: I områder der det er grunn til å tro at fuglen kan være smittet med fugleinfluensa, kan man ikke kaste fuglen i husholdningsavfallet. Områder med utbrudd vil ha mange døde fugler på konsentrerte områder. Du bør kontakte kommunen din for å høre om de har en innsamlingsordning eller om de har egne regler for håndtering av døde fugler. Hvis kommunen din ikke har en ordning for håndtering av døde fugler, kan fuglen graves ned. Nedgravingen må ikke føre til forurensning eller andre skader. Det er viktig at fuglene graves så dypt ned at de ikke vil kunne graves opp igjen av andre dyr. Det er også viktig at du ikke graver ned fugl i myrområder eller nær en bekk. Det er viktig at du bruker engangshansker og munnbind ved håndtering av fuglen, og vasker hendene godt med såpe og vann etterpå. Utstyr og poser som har vært i kontakt med fuglen skal kastes i restavfallet. I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i restavfallet. Merk, det skal ikke i matavfallet. Husk engangshansker, munnbind og god håndhygiene.



Kilde: Mattilsynet

Mattilsynet etablerer en verne- og overvåkingssone med henholdsvis tre og ti kilometers radius fra gården.

– Det blir en omfattende sanering på gården for å fjerne all smitte, og Mattilsynet oppretter soner på 3 og 10 kilometer fra utbruddet, der det blir omfattende restriksjoner for alle som holder fjørfe, sier hun.

– Hvordan blir et slikt utbrudd oppdaget?

– Man oppdager det når dyrene begynner å dø i unormalt store antall. De blir veldig raskt alvorlig syke og dør. I denne saken ble det varslet veldig tidlig, sier hun.

– Hvordan spres smitten?

– Det sirkulerer smitte blant villfugl, på en del ender og svaner, som beveger seg på tvers av land. Det er en smittesituasjon ute i det fri, og så er utfordringen å ikke få det inn i disse anleggene. Det kan være vanskelig, særlig om gården ligger nær våtmark, som det er mye av i Rogaland, sier hun.

Kan smitte til andre arter

Fugleinfluensa er ikke nytt. Dessverre har sykdommen økt i omfang og er tettere på enn før. I sommer var det et fugleinfluensautbrudd i Nord-Norge som vi ikke har sett maken til før her til lands. Titalls tusen fugler av måkearten krykkje døde, og utbruddet rammet den allerede sårbare krykkjebestanden kraftig.



Veterinærinstituttet har tidligere advart mot at fugleinfluensa også kan smitte over til andre arter.

– Selv om fugleinfluensa fortsatt hovedsakelig er en fuglesykdom, har det det siste året vært en økning i smitte fra fugler til pattedyr på verdensbasis. Det er likevel fortsatt svært sjeldent at mennesker smittes og ingen er rapportert smittet i Norge, opplyste veterinærinstituttet i en pressemelding i fjor.

I Norge har et fåtalls rever fått påvist fugleinfluensa. Det er svært sjelden at mennesker smittes, og ingen er rapportert smittet i Norge.

- Vi vet at fugleinfluensavirus kan gi opphav til pandemier. Men for at det skal kunne skje må det oppstå virus med evne til å smitte effektivt til og mellom mennesker. Fugleinfluensavirus har ikke disse egenskaper i sin nåværende form, sier seniorforsker i virologi ved Veterinærinstituttet Ragnhild Tønnessen.



Men vi må regne med at Norge vil rammes av fugleinfluensautbrudd også i tiden fremover. Viruset har stor evne til å foranddre seg og kan utvikle økt smitteevne når det smitter fra fugl til andre dyr.