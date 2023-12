Frykter Putin kan vinne

Nå ser han kun én løsning for at de skal vinne over Russland.

I ni år har norsk-ukraineren kjempet for å forsvare Ukraina.

En ukrainsk soldat rusler rundt på julemarkedet i Oslo sentrum. Det er bitende kaldt, men den knitrende bålpanna med varmende flammer frister ikke.

– Det er lukta, sier norsk-ukrainske Gennadi (43).

– Den minner om brente hus. Om brente mennesker.

KONTRAST: Fra skyttergravene til julemarked. Kontrasten kunne knapt ha vært større for soldaten Gennadi. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Lukta bringer ham også tilbake til skyttergravene langs fronten i Ukraina. Bål er ofte den eneste måten å holde varmen når gradestokken kryper ned mot tjue minus. Men problemet er at de russiske styrkene har fått langt flere øyne i luften.

– Dronene deres oppdager bålene våre med en gang, og så sender de inn artilleri. Så nå kan vi ikke lenger tenne opp bål, sier den erfarne soldaten.

– Da blir det kaldt når du er ute nesten hele døgnet, legger han til, og blåser litt varme inn i frosne hender.

SNØMÅKING I SKYTTERGRAV: Gennadi skimtes såvidt gjennom snødrevet i en skyttergrav ved fronten i Ukraina. Foto: Privat

Takker Norge

Praten går på norsk, men røttene hans er fra Ukraina – og Russland. Han ble født sør i Russland for 43 år siden.

– Men jeg er etnisk ukrainer, og vi blir undertrykt i Russland, sier han.

Han forteller at det ble så ille at han flyktet til Norge som 16-åring. Her fikk han asyl og etter hvert statsborgerskap.

– Norge hjalp meg med alt, sier han takknemlig.

Her fant han også kjærligheten, en ukrainsk kvinne. Etter 12 år i Norge, flyttet de til Ukraina.

VALGTE UKRAINA: Paret fant seg godt til rette i Ukraina, forteller Gennadi. Foto: Privat

– Vi ville ta med våre norske verdier til Ukraina. Vi håpet at Ukraina skulle utvikle et like bra demokrati som Norge, sier han.

Forsvarer Ukraina

Fire år senere, i 2014, smalt det. Russland annekterte Krimhalvøya, og krigen øst i Ukraina startet.

Gennadi meldte seg til militærtjeneste for å forsvare hjemlandet.

– Jeg måtte forsvare min familie og våre rettigheter, understreker han.

– Russland gikk til angrep fordi ukrainerne ønsket demokrati og en fungerende rettsstat.

Da han dro i krigen i januar 2015, var datteren kun tre måneder. Nå er hun ni år – og pappa kjemper fremdeles ved fronten.

SAVNER PAPPA Gennadi fortviler over hva krigen gjør med datteren. – Jeg kan ikke fatte at noen starter en krig i vår tid, sier han. Foto: Privat

Gennadi har kun vært hjemme i kortere perioder. Han har også blitt hardt skadet flere ganger.

– Familien lider på grunn av mitt valg om å være med i krigen. Men jeg må gjøre det, jeg er nødt til å bidra.

– Kritisk ved fronten



Siden fullskalainvasjonen i februar i fjor, har han vært der kampene har rast som verst.

– Hvor mange medsoldater har du mistet?

– Mange. Veldig mange. Det er snakk om flere hundre mennesker. Flere hundre, gjentar han.

SKADET: 43-åringen har fått flere alvorlige skader gjennom ni år ved fronten. Foto: Privat

I sommer startet Ukraina den lenge varslede motoffensiven. Forventningene var høye, både internasjonalt og hjemme.

– Hvordan synes du motoffensiven har gått?

– Dårlig. Fordi vi mangler artilleri, tanks og ammunisjon. Vi hadde framgang, men ikke den vi forventet alle sammen.

– Er du skuffet?

– Selvfølgelig. Fordi det handler om menneskers liv.

Han forteller at han har kjent på kroppen at Russland har mange ganger mer utstyr enn Ukraina.

– Hvis vi har én stridsvogn, så har de ti. Hvis vi har én drone, så har de femten-tjue.

– Putin kan vinne

Han er klar på at situasjonen er uholdbar, og etterlyser langt mer statlig militærhjelp fra Vesten.

– Kan Ukraina vinne krigen uten mer støtte fra Vesten?

– Nei, svarer han kontant.

– Det er sannheten. Det er den brutale sannheten.

Samtidig er han svært takknemlig for støtten han og hans avdeling får fra frivillige i Norge gjennom organisasjonen Norsk Ukrainastøtte.

HJELP FRA FRIVILLIGE: Pakke etter pakke blir sendt fra Norsk Ukrainastøtte og til Gennadi og hans medsoldater. Foto: Privat

Men han understreker at de store bidragsyterne som USA og Nato må mer på banen.

– Vil Putin vinne dersom Ukraina ikke får mer støtte?

– Det er en stor mulighet, slår han fast.

– Putins regime må vinne denne krigen fordi slik kan de bevare det politiske systemet i Russland, sier han.

– Skremmende utvikling

Derfor blir han skremt over signal fra flere land, særlig USA, som tyder på mindre støtte framover, ikke mer.

– Dersom støtten blir mindre, er det den sivile befolkningen det vil gå mest utover. Hele Ukraina vil bli ruinert.

– Du har jo norsk statsborgerskap. Du har ikke bare vurdert å dra fra alt sammen og ta med familien til det trygge Norge?

Gennadi tenker seg nøye om før han svarer.

– Hvis Ukrainer taper.

GOD JUL: Gennadi ser frem til å få en fredelig jul. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

43-åringen håper han vil være i stand til å kjempe helt til de russiske styrkene har blitt jaget ut av Ukraina. Men skadene sitter i. Derfor tar han nå en sårt tiltrengt pause. Den ønsker han å tilbringe i Norge, her hans eldste sønn bor.

– Dette blir en jul jeg kommer til å få gode minner av, smiler han.

– Jeg må bare venne meg til at det er fredelig her. En del av meg er fortsatt sammen med gutta i skyttergravene, avslutter den erfarne soldaten mens julesangene høres i bakgrunnen.