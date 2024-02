Frykter ny Trump-periode: – Diktatur

FRYKTER NY TRUMP-PERIODE: Stephen Parlato møtte torsdag opp utenfor USAs høyesterett mens det pågikk en høring om hvorvidt Trump kan utestenges fra det kommende presidentvalget eller ikke. Foto: Mathias Ask / TV 2

WASHINGTON D.C. (TV 2) Skulle ekspresident Donald Trump ikke bli diskvalifisert av Høyesterett, er flere redde for at demokratiets tid er over i USA.

– Løgnene hans river oss fra hverandre. Nasjonens sjel er på prøve.



Det er dommen som står på Stephen Parlatos hjemmelagde plakat over hva ekspresident Donald Trump gjør med USA.

Parlato, en svoren demokrat fra Colorado, er bare én av flere som torsdag har møtt opp utenfor den amerikanske høyesteretten.

Til TV 2 sier han at han demonstrerer i håp om å unngå et nytt valg mellom Trump og nåværende president Joe Biden.

– Om det blir disse to kandidatene, tror jeg det er en ekte frykt at det er vold i emning i løpet av de neste ni månedene, sier han.

UTESTENGT: Ekspresident Donald Trump holdt torsdag en pressekonferanse i Palm Beach i Florida, samtidig som Høyesterett holdt høringen. Foto: Joe Raedle / AFP / NTB

Bak veggene til høyesterettsbygningen fikk dommerne torsdag høre argumentene i ankesaken der Trump er fjernet fra stemmeseddelen i delstaten Colorado.

Domstolen skal nå prøve denne avgjørelsen.

– Jeg er en troende på vårt land, og jeg er en troende på vår Høyesterett, sa Trump selv under en presseseanse i Florida etter høringen.

Demonstrant Parlato er imidlertid helt enig i Colorados avgjørelse om å utestenge ekspresidenten på bakgrunn av det 14. grunnlovstilleggets tredje paragraf.

– Hvorfor ny sjanse?

Paragrafen forbyr «enhver offentlig tjenesteperson, som har sverget å beskytte USAs grunnlov og deretter engasjerer seg i voldelig opprør mot» grunnloven, å stille til valg som senator, kongressrepresentant, president eller visepresident.

Det var før nyttår at Colorados høyesterett konkluderte med at Trumps rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021 og forsøkene på å omgjøre valgresultatet, rammes av denne paragrafen.

– Det er ingen grunn til at han burde tillates å være på valgseddelen igjen. Han deltok, han tapte, han løy og aksepterte ikke premisset for et rettferdig valg. Hvorfor skulle han få en ny sjanse? sier Parlato.

– Ikke egnet

Like ved står Doris Marlin. Hun holder opp et hjemmesnekret skilt med teksten «ikke egnet».

Marlin mener at den kommende avgjørelsen i Høyesterett er en av de viktigste domstolen noen gang vil ta vedrørende USAs demokrati.



– Trump er ikke kvalifisert til å være på stemmeseddelen, slår hun fast og viser til den samme paragrafen.

TRUMP-MOTSTANDER: Doris Marlin holder opp skiltet som tydelig sier hva hun mener om ekspresident Donald Trump. Foto: Mathias Ask / TV 2

Selv er hun usikker på hva utfallet vil bli i Høyesterett. De ventes å nå en snarlig beslutning.

– Det er vanskelig å si med tanke på blandingen av meninger i Høyesterett.

– Et mareritt

Åtte av de ni dommerne antydet torsdag at de var åpne for iallfall noen av argumentene til Trump-advokat Jonathan Mitchell, skriver nyhetsbyrået NTB.

Bare Sonia Sotomayor hørtes ut som hun kunne stemme for å opprettholde kjennelsen fra Colorado.

Seks av de ni dommerne regnes for å være konservative, blant dem tre som ble utnevnt av Trump. Bare tre regnes for å være liberale.

Marlin, som bor i den amerikanske hovedstaden, hvor stormingen av Kongressen fant sted, beskriver 6. januar som «veldig opprørende».

– Det var som et angrep på hjembyen min, sier hun.

Meddemonstrant Parlato er enig:

– Om jeg husker hvordan det så ut? spør han retorisk på spørsmål om han husker 6. januar-opprøret.

– Det var et mareritt, slår han så resolutt fast.

PROTESTERER: Stephen Parlato fra Boulder i delstaten Colorado like utenfor USAs høyesterett torsdag. Foto: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Marlin mener at det amerikanerne var vitne til under presidentvalget 2020, var et forsøk fra Trump på å frata folk stemmeretten i hele landet.

– Hva bekymrer deg mest med en andre Trump-periode?

– At demokratiet vårt permanent vil bli undergravd, sier Marlin.

– Forgifter mediene

Parlato fra Colorado sier at det er tydelige indikasjoner på at Trump ikke vil akseptere et valgnederlag, akkurat slik som i 2020.

– Hva bekymrer deg mest med en andre Trump-periode?

– Oppløsningen av demokratiet vårt, fremtredenen av en autokrat, døden til et deltakende demokrati, altså én innbygger, én stemme. Jeg har håp, men det er en veldig vanskelig tid.

Parlato mener at det er viktig at Trump stanses nå ved at Høyesterett sier seg enige med Colorados høyesterett. Hvis ikke mener han at situasjonen kan bli farlig.

– Nok en gang forgifter han mediene med ideen om at valget kan bli stjålet fra ham. Det er vold i gjære uansett hva avgjørelsen her i dag blir.

DELTE MENINGER: Gabriel Chambers (i midten) støtter ekspresident Donald Trump. Her i samtale med to Trump-motstandere utenfor USAs høyesterett torsdag. Foto: Robert Schmidt / AFP

Høyesterett kommer riktignok ikke med en kjennelse torsdag.

Ifølge New York Times vil de trolig komme med en snarlig avgjørelse. Vanligvis går det noe tid før domstolen kommer med kjennelser etter høringer.

Colorados republikanske parti har oppfordret dem til å gi en kjennelse innen 5. mars, som er datoen flere stater, inkludert Colorado, avholder nominasjonsvalget.

– Skulle gjerne gjort noe annet

En annen som har møtt opp utenfor Høyesterett denne torsdagen er Richard Zipper fra delstaten Maryland, som omfavner den amerikanske hovedstaden.

Han er tydelig på hva han mener valget står mellom:

– Om USA ønsker å leve i et demokrati eller i et diktatur, sier han til TV 2.

Zipper mener at USA-valget også er særdeles viktig for resten av verden.

– Fordi Trump snakker om at han skal ut av Nato. Det vil også være en stor fare for alle demokratier, for Europas sikkerhet og andre deler av verden om han får en ny periode.

STÅR OM DEMOKRATIET: Richard Zipper mener en ny Trump-periode vil ødelegge det amerikanske demokratiet. Foto: Mathias Ask / TV 2

Demonstranten frykter hva Trump vil gjøre helt fra start av en eventuell andre periode.

– Han har allerede snakket om å sette grunnloven til side og at han vil være diktator på dag én. Og du trenger bare én dag av diktatur for at han sier at han skal være president resten av livet, sier Zipper.

Han mener likevel at Trump kan tape valet om han ikke diskvalifiseres av Høyesterett:

– Jeg tror folk vil innse at det handler om demokrati eller diktatur. Men meningsmålingene viser at Trump leder knapt. Så det er mer enn bekymringsfullt. Jeg skulle gjerne gjort noe annet, men jeg føler at om huset mitt brenner ned, så må jeg ta hånd om huset.