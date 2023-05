– Man er bekymret for at man utvikler teknologier som ødelegger sivilisasjoner, sier «teknoguru» Torgeir Waterhouse.

– Noe av frykten er at kriger starter av seg selv.

Få nordmenn har like mye innsikt i moderne teknologi som Torgeir Waterhouse (51). Han har lenge jobbet med etiske spørsmål knyttet til en bransje i rivende utvikling. I siste episode av podkasten Fredrik og Kadafi advarer Waterhouse om at det går litt fort i svingene når det gjelder KI, eller kunstig intelligens.

– Det er masse som ikke er bra, men jeg er mer bekymret for menneskene som skal bruke den enn teknologien selv, sier han og peker på at kvaliteten på KI avhenger av hvilke data som gjøres tilgjengelig for maskiner som skal ta beslutninger.

– Hva er kvaliteten på dataene? spør han og kommer selv med et svar:

– Noen kan spille på systemenes egenskaper for å få feil informasjon ut igjen.

«Oppenheimer moment»

For et par uker siden trakk mannen som kalles for «Gudfaren av kunstig intelligens», Geoffrey Hinton, seg fra selskapet Google for i større grad å kunne kritisere utviklingen. Flere forskere har tatt til orde for at utviklingen settes på vent en stund, slik at det ikke spinner helt ut av kontroll. Waterhouse peker på at om vestlige aktører i EU og USA velger å bremse teknologiutviklingen, betyr ikke det nødvendigvis at mektige aktører i Kina ønsker å gjøre det samme.

FØRSTE ATOMSOPP: USAs første atomprøvesprengning ble gjennomført i ørkenen i New Mexico 16. juli 1945. Forskeren J. Robert Oppenheimer blir omtalt som «atombombens far».

– Mange snakker om «Oppenheimer moments» nå. At de som har vært med på å lage KI, får refleksjoner som gjør at de trekker seg ut og advarer, forteller Waterhouse.

Uttrykket «Oppenheimer moments», eller «Oppenheimer-øyeblikk», spiller på fysikeren Julius Robert Oppenheimer, bedre kjent som «atombombens far». Oppenheimer advarte selv om atombombens ødeleggende kraft etter at USA angrep de japanske byene Hiroshima og Nagasaki med to atombomber på tampen av andre verdenskrig.

– I bunn og grunn er man bekymret for at man utvikler teknologi som truer sivilisasjoner, og at man mister kontroll med avgjørelser som tas, sier Waterhouse.

Strengere regulering

TATT PAUSE: En av de virkelig store pionere innen KI, Geoffrey Hinton, sluttet hos Google for å kunne bruke mer tid på å kritisere utviklingen. Foto: MARK BLINCH

Utviklingen av KI kan bli forsøkt kontrolleres ved strengere regulering. Waterhouse sammenligner det med våpen, og viser til at tøff internasjonal regulering av de farligste våpnene er ment for å minske skadepotensialet. Han sier at en debatt er på trappene.

Oppsidene

Når Waterhouse blir bedt om å fortelle om fordelene menneskeheten kan hente fra utviklingen av KI, er han rask med å peke på helsevesenet.

Ingen leger har mulighet til å lese seg opp på all relevant forskning, men dette kan maskiner klare. Dermed kan de samme maskinene ta bedre avgjørelser basert på mer tilgjengelig kunnskap enn noen mennesker klarer.