Frykter fengselsstraff og avlivning

To år gamle Niño ble rikskjendis da han gikk løs i Os utenfor Bergen. Nå frykter eieren for livet til kjæledyret, som hun betalte 70.000 kroner for.

– Jeg har dårlig samvittighet for å ha satt Niño i en så farlig situasjon, sier hun.

TV 2 snakker med den unge kvinnen på telefon.

Hun ønsker ikke å møte oss. Hun er redd for at noen skal finne ut hvor hun og servalen hennes, Niño, oppholder seg.

Servaler er ulovlig å ha som kjæledyr i Norge. Kvinnen sier at hun angrer på at hun fikk Niño til landet, fordi det nå kan føre til at hun mister han for alltid.

Torsdag anmeldte Miljødirektoratet henne for ulovlig innførsel og hold av serval.

Nå snakker hun for første gang ut om hvordan det hele startet for to år siden, hvordan det er å bo med en afrikansk serval og hva hun gjør videre.

Kvinnen ønsker å være anonym. TV 2 kjenner identiteten hennes.

Niño stikker av



Fakta: Serval Servalen tilhører kattefamilien, og er utbredt i Afrika, sør for Sahara. Arten forekommer på savanner, helst i tilknytning til vann. Kroppslengden er 70-100 cm, halen 35-40 cm og vekten er på 13,4-18 kg. Den har slank kropp med lange ben, lite hode, forholdsvis lang hals og store, avrundede ører. Øynene er gulaktige med spoleformede pupiller. Pelsen er oransjebrun med mønster av svarte flekker. Kilde: snl.no

Torsdag i forrige uke skjedde det. Dagen Niño rømte skulle bli starten på den unge kvinnens største mareritt.

Det hele begynte da hun satt ute med venninnen sin, og snakket om hvor viktig det er at de lukker døren, fordi Niño kan finne på å hoppe ut i hagen.

– Men døren ble ikke lukket skikkelig, så da gikk Niño seg en tur som kostet oss dyrt, sier hun med gråtkvalt stemme.

PÅ RØMMEN: Niño går langs veien i Os utenfor Bergen forrige uke. Foto: TV 2 tipser

Hun la merke til at noe var galt da hun ikke hadde sett den i stuen på en stund. Da begynte hun desperat å lete i hele huset, og så at døren var åpen.

Jeg var mest redd for at noen kom til å skyte han, eller at han kom i avisen. Det var de største bekymringene jeg hadde.

– Fullstendig krise

Niño kom etter hvert hjem av seg selv. Det var først da kvinnen så oppslagene i pressen.



Det tok ikke lang tid før både bilder og videoer av Niño var å se i mange av landets medier.



Se videoen her:

– Da var det fullstendig krise, selvfølgelig. Han skulle bare ikke havnet i avisen.

Hun forteller om dager preget av angst, stress og mye sorg.

– Jeg skulle ikke vært så dum og tro at alt kom til å gå fint, for alltid. Dette var en ulovlig feil.

– Hva frykter du mest nå?

– Selvfølgelig at Niño blir avlivet. Det sårer mest, og tar en del av hjertet mitt, sier kvinnen, som har utviklet stor kjærlighet for Niño siden hun fikk den.



De to oppholder seg nå på et skjult sted.

Fra Instagram til stuen for 70.000



Niños eier sier at det er mye hun ville gjort annerledes for to år siden, om hun visste hva som skulle skje. Hun hadde aldri trodd at det kom til å ende slik.

– Jeg burde tenkt over det.



Men fristelsen på den tiden var for stor.

For 70.000 kroner kunne den unge kvinnen få Niño levert på døren.

I et land i Øst-Europa legger oppdrettere ut videoer av servaler og andre eksotiske dyr på Instagram. For Niño var det nettopp der det hele startet.

Slike videoer av eksotiske dyr er ikke uvanlig å se i sosiale medier.

Kvinnen begynte å følge profiler som deler den type innhold, og slik kom hun i kontakt med oppdretterne.

– Det var til og med en som prøvde å selge meg en løveunge på Instagram en gang, forteller hun.

Uten noen garanti for at Niño faktisk ville dukke opp, overførte kvinnen hele beløpet i én betaling. Akkurat som hun fikk beskjed om av oppdretterne.

– Det var alle sparepengene mine. Jeg tenkte første at det var svindel, men så sendte de meg bilder og videoer av Niño. Selvfølgelig smeltet jeg.



TV 2 har sett dialogen kvinnen har hatt med oppdretterne.

HOS OPPDRETTER: Lille Niño i oppdretternes hjem. Foto: Privat Les mer I NORGE: Niño på eierens fang i Norge. Foto: Privat Les mer

Oppdretterne ga henne en plan for det som skulle skje videre, og hun fikk konstant oppdateringer underveis.

– Vil du si det oppdretterne driver med er ulovlig?

– Siden de importerte til meg i Norge, så driver de jo med noe ulovlig, sier hun.

Dukket opp på døren



Drømmen hennes har alltid vært å eie et eksotisk dyr. Og en dag kom det en person på døren og leverte Niño, bare tre måneder gammel.

– Han var akkurat som kattunger er, veldig tøysete. Men Niño var litt mer klumsete, kanskje på grunn av de lange beina, sier hun.



PÅ TUR: Niño ute på luftetur i norsk natur. Foto: Privat Les mer KOS I SOFAEN: Servalen Niño får kjærlighet av eieren. Foto: Privat Les mer

– Tenkte du over hva konsekvensene kunne bli for Niño da du valgte å ta han ulovlig inn i Norge?

– Egentlig ikke. Jeg tenkte mer på hvordan jeg skulle holde ham trygg.

Hun beskriver båndet mellom de to som sterkt.

Kvinnen er nå fortvilet over situasjonen hun har fått sitt elskede kjæledyr i.

Advarer alle andre

Niños eier skulle ønske regelverket var annerledes.



– Det burde skje en forandring før haugevis av dyr må dø. Jeg tror ikke dette er et problem som forsvinner med det samme.



Hun tror nemlig at det finnes flere eksotiske dyr som er ulovlig importert til Norge.

Kvinnen advarer andre på det sterkeste mot å gjøre det hun gjorde.



– Ikke risiker livet til ditt fremtidige kjæledyr, bare ikke gjør det, sier hun.



Fengselsstraff og avlivning

Påtaleansvarlig i Vest politidistrikt, André Jacobsen, bekrefter at de har mottatt Miljødirektoratets anmeldelse av kvinnen.

– Det er ikke avgjort hva vi velger å gjøre, men dette er naturligvis en sak vi prioriterer.

Jacobsen sier slike brudd på viltloven kan gi fengselsstraff i «nedre sjikt».

– Det er veldig lite rettspraksis rundt dette. Saker som denne kan på generelt grunnlag gi fengsel imellom 14 til 30 dager, sier han.

– Alvorlig miljøkriminalitet

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Nils Kristian Grønvik, sier at hold av serval er alvorlig miljøkriminalitet.

– Dette er ville dyr som ikke er avlet for å leve i fangenskap, og av hensyn til dyrevelferd gis det ikke tillatelse til privat hold som kjæledyr.



Konsekvensen av ulovlig hold av ville, eksotiske dyr, er dessverre at de må avlives, forklarer han.

I kontakt med dyreparker

– Det hadde vært tungt. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å leve et normalt liv hvis Niño blir avlivet på grunn av meg, sier eieren.

Nå gjør hun alt hun kan for å holde Niño i live, og har kontaktet dyreparker i håp om at de kan hjelpe.

Hun venter fortsatt på svar.

Framover er den anmeldte kvinnen forberedt på det som kan skje for henne.

– Jeg har jo gjort noe ulovlig, og må stå for det. Jeg kommer til å melde meg når jeg vet at Niño er trygg, sier hun.