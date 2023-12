Frykter én meter snø på få timer: Ber folk begrense bilbruk

KRAFTIG SNØFALL: Overgangen til 2024 blir særdeles hvit for store deler av Sør-Norge. Foto: Meteorologisk institutt

Vegvesenet mener at de ikke vil klare å holda snøen unna veiene i de mest intense snøtimene.

Meteorologene sendte fredag ut oransje farevarsel om store mengder snø mellom nyttårsaften og tirsdag.

Da skrev de at det kunne opp mot 50 centimeter snø på Sør- og Østlandet.

I en oppdatering lørdag varsler Meteorologene at enkelte steder kan få opp mot det dobbelte.

– Fra søndag formiddag til tirsdag formiddag ventes svært mye snø, 30–50 centimeter. I mindre områder kan det komme ekstremt mye snø, 50–100 centimeter, heter det i oppdateringen.

Nedbøren starter søndag formiddag og vil vare til tirsdag formiddag.

– Ikke mulig å holde unna

Mest snø ventes i Vestfold og nedre Buskerud, skriver meteorologen videre.

Meteorologene advarer samtidig om at sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden, at reiser kan få lang ventetid, strømforsyningen kan påvirkes og at kjøreforholdene kan bli vanskelige.

Det siste advarer også Statens vegvesen om ett døgn før snøværet setter inn for for fullt.

HER KOMMER VINTERN: Slik ser været ut som deler av Sør-Norge får de neste dagene. Foto: StormGeo

– Med ti centimeter snø i timen vil det ikke være mulig å holde mengdene unna, slår de så fast i pressemeldingen.



Statens vegvesen har lørdag formiddag hatt møter med alle veieiere, Meteorologisk institutt og politiet for å forberede seg på det varslede snøværet de neste dagene, skriver de i en pressemelding.

– Begrens kjøringen

Nyttårsaften ser ifølge dem ut til å bli kvelden og natten med de verste kjøreforholdene i Agder.



– Dette er ekstreme nedbørsmengder som gir vanskelige kjøreforhold, sier Tore Jan Hansen i Vegvesenet.

– Vi er godt forberedt, men med slike mengder er vi avhengige av hjelp fra trafikantene. Dersom alle begrenser kjøringen til det nødvendige, er mye gjort. Det jeg frykter mest er nyttårsgjester i pent tøy som blir sittende i en kald bil i kø.

Fjelloverganger kan stenge

Samtidig som snøværet er ventet å starte, begynner også måleren på gradestokken å krype nedover. Fra og med tirsdag vil store deler av Sør- og Østlandet oppleve et kraftig temperaturfall, som i løpet av uka vil kunne gi temperaturer ned mot 30 kuldegrader.

Vegvesenet advarer også om at snøfokk og vind kan føre til vanskelige kjøreforhold, kolonnekjøring og i verste fall stengte fjelloverganger i Sør-Norge.

De ber samtidig folk sjekke status for fjellovergangene før de legger ut på tur.