Frykter 500 er døde – ni personer siktet

Klokken 14.17: Fiskebåten som er fylt med migranter kontakter Alarm Phone, alarmsystemet for migranter som krysser Middelhavet.

Fiskebåten som forliste i Middelhavet utenfor Hellas natt til onsdag, hadde kontakt med Alarm Phone tirsdag ettermiddag og fram til midnatt onsdag.

Flere pågrepet

Ni overlevende fra båten som forliste utenfor Hellas, er pågrepet og siktet i saken, opplyser greske myndigheter.

De pågrepne mistenkes for å tilhøre smuglerringen som var med å arrangere overfarten. Ifølge den greske kringkasteren ERT er alle de ni egyptiske statsborgere.

PÅGREPET: Om bord på migrantbåten befant personene som nå er pågrepet og siktet i saken. Foto: AP / NTB

Greske myndigheter frykter at det reelle antallet omkomne er over 500 og at mange av dem er barn. Tallene er basert på informasjon fra overlevende og overslag fra den greske kystvakten.



Hendelsesforløp publisert

Nå publiserer Alarm Phone et hendelsesforløp over kommunikasjonen med det som skal være båten med migranter, og skriver videre at «Europas grenser dreper.»

Saken fortsetter under Twitter-tråden.

Når fiskebåten er i kontakt med Alarm Phone kvart over to på formiddagen, sender ikke båten sin lokasjon på dette tidspunktet, til tross for at de skulle gjøre dette.



En time senere, klokken 16.13, sender de lokasjonen sin. Så blir forbindelsen brutt på nytt.

16.57 rapporterer Alarm Phone til greske myndigheter. I tiden som følger blir forbindelsen mellom Alarm Phone og båten brutt en rekke ganger.

Klokken 17.20 får Alarm Phone følgende beskjed fra fiskebåten:

– Kapteinen har forlatt båten i en mindre båt. Vær så snill å finn en løsning. Vi trenger mat og vann.

40 minutter senere informerer Alarm Phone handelsfartøyet «Lucky Sailor» om situasjonen, men de svarer at de kun kan handle med ordre fra den greske kystvakten. På dette tidspunktet har det gått en time siden greske myndigheter fikk beskjed, ifølge Alarm Phone.

Klokken 00.46 natt til onsdag får Alarm Phone siste melding fra migrantbåten «Hallo min venn, båten du sendte...».

Så blir kontakten brutt.

Forskjellige hendelsesforløp

Greske myndigheter sa at fartøyet så ut til å seile normalt inntil kort tid før det sank, og at skipet avslo gjentatte tilbud om redning.



Loggen fra Alarm Phone viser et annet hendelsesforløp enn det greske myndigheter sier. Ifølge dem var handelsskip ute og leverte forsyninger onsdag morgen da satellittelefonbrukeren rapporterte om et problem med motoren. Omtrent 40 minutter senere, ifølge kystvaktens uttalelse, begynte migrantfartøyet plutselig å gynge voldsomt og sank.

UENIG: Den greske kystvaskten beskriver et annet hendelsesforløp for forliset enn det Alarm Phone, alarmsystemet for migranter som krysser Middelhavet gjør. Foto: Thanassis Stavrakis

Den greske kystvakten mener dermed at båten har forlist på et senere tidspunkt enn Alarm Phone meldte.

Kan hindre enhver innsats

Det er opplyst om at det var 750 personer i skipet da det sank. Så langt er det 104 personer som er reddet opp. For minst 13 av disse er tilstanden kritisk.

Overlevende fra forliset sier til The Guardian at det var opptil 100 barn om bord på båten da de forliste.

Plasseringen av forliset er nær den dypeste delen av Middelhavet, hvor dybder på opptil 17.000 fot (5 200 meter) kan hindre enhver innsats for å lokalisere et sunket fartøy.



PÅ HALV STANG: Hellas erklærte tre dager med sorg, og en høyesterettsaktor beordret etterforskning. Foto: Petros Giannakouris

En stor redningsaksjon med fly og båter pågikk onsdag og natt til torsdag, men det er ikke funnet flere overlevende. Greske myndigheter sa torsdag kveld de har gitt opp håpet om å finne flere overlevende og at redningsaksjonen er avsluttet.



– Storfe eller mennesker?

Mohamed Abdi Marwan hadde fem slektninger ombord i båten. Marwan forteller til AP News over telefon for Syria at han ikke har hørt noe fra dem siden fartøyet sank.

– De smuglerne skulle bare ha 500 på båten, og nå hører vi at det var 750. Hva er dette? Er de storfe eller mennesker? Hvordan kan de gjøre dette? sa Marwan.

– Hver av slektningene mine betalte 6000 dollar for turen.