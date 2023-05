Frosta kommune ønsker omfattende granskning

Frosta kommune er i hardt vær etter at kommuneoverlege er siktet for 34 tilfeller av voldtekt. Ordføreren mener en rekke instanser bør havne under lupen.

KOMMUNEHUSET I FROSTA: Ordfører Frode Revhaug (H) hilser et tilsyn velkommen, men ønsker også at andre etater granskes. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Vi synes det er bra om statlige myndigheter nå ser på hvordan denne saken er håndtert, så vi hilser varselet om tilsyn fra Statens helsetilsyn velkommen, sier ordfører på Frosta, Frode Revhaug (H).

Den lille kommunen i Trøndelag har den siste tida blitt kjent for hele landet gjennom at deres tidligere kommuneoverlege, Arne Bye, er siktet for voldtekt av 34 kvinner.

Frosta kommune mottok i går et varsel fra Helsetilsynet hvor det framkom at det opprettes tilsyn med den vesle Trøndelagskommunen.

Bakgrunnen er altså opplysningene i tilsynssaken mot Arne Bye, den nå avskjedigede legen som i mange år var bygdas fastlege og kommuneoverlege.

Mener ansvaret hviler på flere

Det var VG som først omtalte varselet om tilsyn.

Til TV 2 onsdag sier ordfører Frode Revhaug at de ikke er de eneste som bør bli gransket.

– Flere instanser bør bli gransket, både den tidligere Fylkesmannen, de statlige helsemyndigheter og oss i Frosta kommune, bør bli gjenstand for granskning.

– Hvorfor bør også disse andre instansene granskes?

– Jo, fordi det er Helsetilsynet som gir autorisasjon til fastlegene, mens det er vi som ansetter en kommuneoverlege. Den nå sikta legen var altså også selvstendig næringsdrivende, i tillegg til jobben han gjorde for kommunen. Derfor er det flere instanser her som hadde et ansvar for at han fikk fortsette som lege såpass lenge, svarer Revhaug.

Ble varslet for 17 år siden

Allerede i 2006 ble helsemyndighetene varslet av en kvinnelig pasient om atferd som virket uforenlig med det å være lege. Bye fikk deretter en advarsel i 2007. Så gikk det mange år før nye varsler fra flere kvinnelige pasienter kom. I august i fjor startet politiet etterforskning etter å ha blitt varslet av Helsetilsynet om mulige straffbare forhold.

Lege Arne Bye har hele tida nektet straffskyld gjennom sin forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen. Tidligere i år mistet han jobben som kommuneoverlege i Frosta kommune.

Burde ikke disse påståtte forholdene vært avdekket langt tidligere?

– Ja, vil vil gjerne få sett på dette og gått gjennom det, og som sagt så mener jeg at alle de tre instansene, Fylkesmannen, staten og kommunen må bli kikket i kortene. En slik granskning setter vi pris på, svarer ordfører Revhaug.

6000 timer video

Han forteller om krevende forhold i den lille kommunen med 2.653 innbyggere, etter at de mange historiene om påståtte overgrep på legekontoret begynte å dukke opp.

Langt over 100 personer har kontaktet både kommunen og politiet hvor det fortelles om unaturlig intime gynekologundersøkelser hos den siktede legen. Til sammen 89 kvinner regnes som fornærmet i saken.

I går meddelte politiet i Trøndelag at de utvida siktelsen - i 34 av sakene skal siktede ha hatt seksuell omgang med pasienter som politiet mener var ute av stand til å motsette seg handlingen. En handling som regnes som voldtekt, jamfør paragraf 291.

Etterforskningsleder Eivind Guldseth fortalte til TV 2 tirsdag at de har beslaglagt mer enn 6000 timer med video hos Bye. Filmopptak og bilder som de mener viser og beviser handlinger som ikke skal finne sted på et legekontor.

Kommunen må redegjøre

Arne Bye har tidligere beskrevet hvordan han spurte pasienter om de ønsket å se bilder av underlivet, for å forstå mer av det komplekse medisinske, og at han kunne ta bilder som deretter skulle slettes.

Hans forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen har ikke hatt anledning til å kommentere noe om hvordan de stiller seg til at Byes tidligere arbeidsgiver nå vil bli gransket.

Statens helsetilsyn vil både møte representanter fra Frosta kommune, og ber om en redegjørelse fra kommunen om hendelsesforløpet i denne aktuelle saken, og også hvordan kommunen kan forebygge denne typen hendelser.