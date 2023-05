Forsvaret: Rundt tusen missiler er dumpet i Mjøsa

PÅ BUNN: Haleroret til Sidewinder-missil. Rundt tusen slike finnes på bunnen i et avgrenset område i Mjøsa. Alle blei skutt ut fra land, sør for Skreia. Foto: NTNU

Forsvarets forskningsinstitutt har påvist store menger dumpet ammunisjon i Mjøsa. Mye mer enn tidligere antatt.

I tillegg er et område av bunnen dekket av rundt tusen Sidewinder-missiler, opplyser Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i en pressemelding.



FFI har undersøkt fire dumpeområder i Mjøsa, fra Gjøvik og ned til Totenvika. Det har vært dumpet ammunisjon fra Raufoss og Forsvaret i Mjøsa fra 1940 og fram til 1970.

BAKGRUNN: Urovekkende funn på Mjøsas bunn

Tidligere er det sagt at det er dumpet et sted mellom 100 til 200 tonn totalt, hovedsakelig ammunisjon til håndvåpen.

– Samtidig har vi opplysninger som tilsier at det kanskje kan være ti til tjue ganger så mye. Vi har kilder som forteller at det kunne bli dumpet 30 tonn på en dag, sier sjefsforsker Arnt Johnsen ved FFI.

– Denne trafikken foregikk over mange år. Funnene våre bygger opp under at mengden er langt over det som er blitt sagt.

EKSPLOSIVT: Mange hundre slike kasser er oppdaget i et lite område på Mjøsas bunn. De inneholder til sammen trolig mer enn 200 tonn ammunisjon Foto: NTNU

Ammunisjonen på mjøsbunnen er bekymringsfull, fordi det som er blitt dumpet der kan korrodere, altså tæres ned, slik at giftstoffer slipper ut i vannet.



Mjøsa er drikkevannskilde for rundt 80.000 mennesker. Det er ingenting som tyder på at det per i dag er skadelig å drikke vann fra innsjøen.