Forsvarer til drapssiktet i tenåring: – Ikke et tilfeldig offer

En krangel på bussen utløste knivstikkingen. Det var først etter at den drapssiktede gutten meldte seg til politiet at han fikk vite at mannen i 20-årene var død.

Mannen i 20-årene som ble drept på en buss i Bærum fredag kveld, var ikke et tilfeldig offer. Det opplyser den drapssiktedes forsvar Thor Bache-Wiig til TV 2.

Forsvareren har snakket med sin klient i en halvtimes tid lørdag morgen. Den drapssiktede er under kriminell lavalder, og meldte seg selv for politiet.

– Jeg tror ikke det har sunket inn for ham hva som har skjedd. Han hadde ikke til hensikt at dette skulle skje, sier Bache-Wiig.

– Det er en ung gutt som har gjort noe alvorlig, som han kanskje ikke skjønner omfanget av, legger forsvareren til.

Ikke tilfeldig offer

Det var sent fredag kveld at politiet rykket ut til stedet eller melding om at en mann i 20-årene var knivstukket vest i Bærum. Mannen var i live da nødetatene ankom stedet, men han døde senere av skadene.

Natt til lørdag meldte den drapssiktede seg for politiet.



– Han fikk vite at fornærmede var død etter at han hadde meldt seg til politiet, forteller Bache-Wiig.

Vitner har forklart at det oppsto en situasjon på bussen som gjorde at gjerningsmannen gikk fram og knivstakk den fornærmede.

– Det er ikke en tilfeldig person på bussen, det er en person min klient har hatt en konflikt med, som var mye eldre enn ham, sier forsvareren.

FORSVARER: Advokat Thor Bache-Wiig er forsvarer for den drapssiktede gutten. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB

– Tragisk

Knut Lutro, fungerende enhetsleder i Oslo politidistrikt, omtaler hendelsen som «tragisk». Han opplyser at det var mange passasjerer på rutebussen, og disse har forklart til politiet at det oppsto en konflikt mellom siktede og avdøde.

– Vi har foreløpig ikke full oversikt over foranledningen til knivstikkingen. Det har oppstått en krangel mellom siktede og fornærmede inne på bussen. Det er for tidlig å si om det er en relasjon mellom siktede og fornærmede, sier Lutro, som understreker at politiet er i en innledende fase av etterforskningen.

Politiet opplyser at den avdøde var utenlandsk statsborger med familie i Norge. Den siktede gutten er norsk statsborger, bosatt i Bærum.

– Saken har naturligvis høy prioritet, og etterforskes som drap av drapsavsnittet i Oslo politidistrikt, sier Lutro.



Overført til barnevernet

Den drapssiktede er ifølge Bache-Wiig veldig sliten og har vært våken hele natten. Det vil bli avhør av den siktede på Barnehuset 2. juledag.

– Inntil videre er han plassert på en lukket barnevernsinstitusjon. Det vil han være i to uker, forteller Bache-Wiig.

Ettersom den siktede er under kriminelle lavalder, kan han ikke straffes. Politiet vil likevel etterforske saken som vanlig.

– Han vil ikke få noe straff i vanlig forstand, men politiet vil likevel etterforske saken på vanlig måte. Saken etterforskes som om han var over 15 år. Det er viktig å finne av av hva som skjedde, hvorvidt han hadde en drapshensikt eller om det bare var for å skremme ham. Spørsmålet er om dette er en drapssak eller kroppsskade med døden til følge. Dette er uansett en sak han vil ha med seg hele livet, avslutter Bache-Wiig.

Politiet har varslet en pressekonferanse om drapet klokken 11.

Har sikret videoopptak

TV 2 har lørdag vært i kontakt med Ruter, som opplyser at de ikke vil kommentere hendelsen. Det er Unibuss som eier den aktuelle bussen. I en kort uttalelse opplyser Roy Klausen, driftssjef i Unibuss, at de har sikret videobevis fra bussen.

Vitner har forklart at det oppsto en situasjon på bussen som gjorde at gjerningsmannen gikk fram og knivstakk den fornærmede. Flere av vitnene politiet har snakket med betegnes som unge.

OVERHØRTE: Bussjåføren (til venstre) sier knivstikkingen skjedde bakerst i bussen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Lørdag kveld snakket TV 2 med mannen som kjørte bussen da episoden fant sted. Sjåføren, som ønsker å være anonym, forteller at han hørte rop i skrik i bussen et par hundre meter før stoppet ved Bærum sykehus.

Han ble ikke vitne til selve knivstikkingen selv, men overhørte passasjerene. Ifølge sjåføren skjedde knivstikkingen bak i bussen.