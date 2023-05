Foreldrene tok et valg: – Et litt fryktbasert tiltak

Hagen fylles opp. Røde og blå russdresser som går inn i en av de siste dagene i russetiden. Klokken er 18.30 på en lørdag kveld og det er fortsatt noen timer til guttene skal sette seg i bussen og rulle utover natta.

Pizzaen står på bordet og de er allerede i gang med å spille beerpong. Det er likevel noe som ikke er helt som normalt.

Enkelte av russedressene bærer preg av å ha ligget i skapet lenge, kanskje i flere år, og noen har ikke på seg russedress i det hele tatt. Jeans, t-skjorter og kanskje noen grå hår gjør seg klar til noen timers dunking og dansing i en trang gang.

Det er klart for foreldrerulling.

– Litt fryktbasert

Russetiden handler jo om russen, men det er en annen gruppe som ofte er svært tett på. Du gjettet riktig, nemlig foreldrene.



Da det nærmet seg russetid for bussen Schtekhouse tok foreldrene et valg.

– Jeg må innrømme at som mamma, så var utgangspunktet for meg med å bidra til dette tiltaket, litt fryktbasert. Frykten for alt som kan gå galt, sier Anita Tonne med en liten latter. Hun er mor til Lukas.

Nå gjør hun seg klar til å tilbringe noen timer med russen og være med på rulling.

ARRANGERER: Anita Tonne har samlet foreldrene og russen hjemme hos seg selv, før de skal ut på rulling. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Foreldrene bestemte seg for å opprette en vaktliste under russetiden. Forslaget kom fra en av foreldrene til guttene på russebussen Schtekhouse. Hver kveld skulle én forelder være på ringevakt, og være den som russen ringte til om de trengte hjelp.



I en Facebook-gruppe som Anita hadde opprettet for foreldrene til russen, spurte hun om det var interesse for en slik ordning. Det var det, og slik ble vaktlisten til.

...ble rene julaften stemning på mor her hjemme. Gud hvor godt jeg skal sove i natt Anita Tonne

Facebook-gruppa er flittig brukt. Foreldrene har delt oppdateringer fra nattens vakt og gleden over at de fikk en kveld uten rulling.

Vaktlisten til foreldrene har vist seg å være høyst nødvendig, forteller Anita.

– Det er flere av nettene hvor det har vært behov for en ringevakt, og det har vært trygt for gutta å vite hvor de skal ringe. Det er alltid noen som tar telefonen, forteller Anita.

Hun legger ikke skjul på at hun har delte følelser når det kommer til russetiden.

– For foreldre er russetiden veldig tosidig. På den ene siden skulle du ønske russetiden ikke fantes. Man er bekymret for alt som kan skje. På den andre siden vil du ikke at barnet ditt skal være på utsiden heller.

Slapper mer av

Det samme har Linda Nilsen Methi kjent på. Hun er moren til Caspar, som er på samme buss.

– Russetida er en fase hvor det er fest, fyll og fanteri. Vi som har levd en stund vet at det kan snu veldig fort. Det kan gå fra å være veldig gøy, til å ikke bli gøy i det hele tatt, og kanskje farlig, sier hun.

PASSER PÅ: Vaktlisteordningen har vært god å ha for mamma Linda. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Vaktlisteordningen til foreldrene har hjulpet både henne og Anita til å sove litt bedre om nettene, vel vitende om at det er én forelder som er klar til å bistå om det skulle trengs.

– Vi sover jo ikke så godt i russetida, men nå trenger ikke 30 foreldrepar å sitte i full beredskap. Ansvaret er mer fordelt, og da kan vi slappe litt av og vite at noen av oss er på vakt, sier Linda.

Både hun og Anita forteller at de ville hjulpet til uansett om de ikke var på vakt, dersom sønnene deres trengte hjelp. Men det er en trygghet for dem at russen vet hvem de skal ringe til, og de vet at noen tar telefonen.

En trygghet

Det har vært flere hendelser under årets russetid som har vært skremmende å lese om. Under russetreffet i Halden ble seks ungdommer sendt til Kalnes sykehus med pusteproblemer.

Russebussen Schtekhouse har heldigvis unngått slike hendelser. Men for Lukas og Caspar har vissheten om at foreldrene bare er en telefon unna, vært en stor trygghet.



– Det har vært helt supert for oss. Å vite at vi har kjente folk som alltid kan stille opp har vært veldig fint, sier Caspar.

Det er ikke uvanlig at foreldre stiller opp for barna sine under russetiden, men Caspar forteller at han ikke vet om noen andre som har hatt en slik vaktlisteordning.

– Det er helt supert hvordan de har tatt seg tid, og se hvor langt de er villig til å gå for at vi skal ha det gøy og trygt. Vi føler oss veldig trygge.

TRYGG HOS MAMMA: Caspar og moren Linda koser seg under foreldrerullingen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Tettere bånd

Det har ikke vært mange gangene foreldrene har måttet kjøre ut for å bistå, men det har likevel vært noen ganger.

På sin første ringevakt måtte Linda kjøre til Ski og tilbake for å hente en gjest som var med guttene og rullet.

– Det viser jo at det er veldig nyttig, sier hun.

Lukas sønnen til Anita, er også med på bussen.

– Man bruker jo ofte mye tid på å hjelpe en person som er for full, og som må hjem. Men vi har bare kunnet ringte en forelder med en gang, og det har funket veldig bra.

GLAD FOR FORELDRENE: Lukas (i midten) setter pris på hvor mye foreldrene har bidratt og passet på. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han synes også at vaktordningen har en annen positiv side enn at de alltid vet hvem de skal ringe til.

– Man får et tettere bånd med alle foreldrene. Det er et veldig bra initiativ.

Anita er tydelig på at vaktlisteordningen ikke var ment som en ordning som skulle oppfordre til mer alkohol, men heller å skape trygge rammer.

– Jeg heier ikke på 30 dager med flatfyll, men som foreldre er vi ganske maktesløse. Da må vi forholde oss til det, og klare å bygge opp en tillit. Da samarbeider de i mye større grad, sier Anita.

Moro for de store og små

Foreldrerullingen var også nøye planlagt. Etter flere uker med russetid og muligens våkenetter for noen, var det viktig for foreldrene å ha det en dag flest mulig kan.

– Vi måtte ha det i helgen. I ukedagene har alle foreldrene jobb dagen etterpå, sier Anita.

PLANLAGT NØYE: Anita har planlagt foreldrerullingen sammen med de andre foreldrene. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hun har påtatt seg ansvaret for å samle alle foreldrene og russen hjemme hos seg. De har delt opp foreldrerullingen i flere runder, så de ikke er for mange i bussen om gangen.

– Jeg har gledet meg masse til foreldrerullingen, det er mange som har sett fram til dette, forteller Lukas.

Også foreldrene gleder seg til å få være med en del av russefeiringen.

– Det er morsomt å se hvordan det ser ut inni bussen. Selv om det blir bråkete, sier Linda og ler.

Foreldrene og russen er utstyrt med hodetelefoner, og i samlet tropp går den første gruppen inn i bussen. Resten blir igjen i hagen til det er deres tur.

Inni bussen danses det for fullt, selv om noen synes musikken er litt vel høy.

– Hvorfor spiller dere ikke litt lavere, så slipper vi hørselvern, spør en av mødrene.

Men musikken er fortsatt like høy. Etter tre runder med rulling er foreldrerullingen offisielt over, og de gamle settes av mens russen fortsetter ut i natten.