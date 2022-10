Foreldre skal ha omkommet i brann – sønn reddet seg ut

To personer omkom i en boligbrann i et leilighetsbygg i Oppdal. De omkomnes tenåringssønn reddet seg ut fra den brennende boligen.

DØDSBRANN: To personer omkom i en boligbrann i Oppdal lørdag morgen. Foto: Morgan Frelsøy/ OPP/ NTB

Like etter klokken 06 lørdag morgen rykket nødetatene ut etter melding om brann i et hus med flere leiligheter, rett nord for Oppdal sentrum.

Tre personer er registrert på adressen.

Da nødetatene kom på stedet var det full overtenning og naboer i 300 meters radius ble evakuert på grunn av eksplosjonsfare fra en gassflaske.

I tillegg ble E6 og jernbanen sperret.

To bekreftet omkommet

Like før klokken 08 opplyser politiet én person er tatt ut av huset og er bekreftet omkommet.

En halvtime senere opplyser politiet at den andre personen er funnet omkommet inne i bygget.

Den tredje personen som var tilstede kom seg ut i live.

– Det var en gutt i tenårene som reddet seg ut fra den brennende leiligheten. De to omkomne er formentlig tenåringens foreldre, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Klokken 08.30 er det ikke lenger eksplosjonsfare i området, E6 og jernbanen er derfor åpnet for normal trafikk igjen.

– Tragisk og trist

Ordfører Geir Arild Espenes i Oppdal ble informert om den tragiske brannen i 08-tiden lørdag morgen.

– Det er en tragisk og trist hendelse. Tankene våre går til de pårørende, sier Espenes til TV 2.

Ordføreren sier at den overlevende etter brannen nå blir tatt hånd om av kommunens psykososiale team.

Like før klokken 09 opplyser politiet at brannvesenet begynner å få kontroll på brannen.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.



Etterforskning på brannstedet vil begynne så snart det er mulig.