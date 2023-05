Foreldre fortviler:

Lycke (13) åpner døren forsiktig.

Lukten av klor river i nesen.

Taktfast høres armer og bein som beveger seg raskt i det asurblå vannet.

Svømmingen betydde alt. Nå har hun ikke vært her på over ett år.

– Det er veldig spesielt å være her igjen, sier Lycke Østby Paulsen.

– Jeg mistet livet

Fra Lycke var seks år og frem til februar i fjor var svømmetreningene ukas høydepunkt.

STØTTE: Lycke må holde i mammas arm, for å klare å gå stødig. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Hun kunne ikke se for seg at noe skulle sette en stopper for den glødende interessen.

Men så kom koronaviruset.



– Jeg hadde ikke drømt om at jeg kunne miste det livet jeg hadde.

Trolig har over 400.000 voksne nordmenn ettervirkninger av covid-19.

Ingen vet hvor mange barn som er rammet. TV 2 har møtt flere av dem. Mens verden går videre, føler de seg glemt.

KONTAKT: Mobilen blir ekstra viktig, når det bare er der hun klarer å møte vennene. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Foreldrene deres nekter imidlertid å la det skje.

Alt ble forandret

Mange av Lyckes venner hadde vært smittet. I februar 2022 ble det hennes tur.

– Jeg ble faktisk litt glad i starten, for jeg slapp å gå på skolen. Men da visste jeg jo ikke hva som skulle skje, sier 13-åringen.

Hun kikker ut vinduet, på sola som glitrer i den blikkstille Porsangerfjorden.

DRØMMER: Lyset, fargene og fjorden får Lycke til å drømme om bedre dager. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Lycke fikk aldri tilbake energien. Alle muskler og ledd i hele kroppen verket.

Foreldrene skjønte ingenting av det som skjedde med datteren.

– Etter en hel dag på skolen, måtte hun ligge hjemme i to dager for å hente seg inn igjen. Hun var ikke seg selv i det hele tatt, sier mamma Laila Østby Paulsen (48).

De så at den sprudlende jenta deres forduftet. De så at hun forsøkte å være sosial, men at det krevde for mye.

– Forskjellen på Lycke før og etter korona er enorm. Det er som natt og dag, sier mamma Laila og kikker bort på datteren.

Fikk ingen svar

De tok datteren med til legen, men heller ikke der fikk de noe svar.

På våren ble det tatt en rekke blodprøver. Noen uker senere kom svaret fra legen. Hun hun hadde long covid.

– Jeg brydde meg egentlig ikke så mye om diagnosen, fordi jeg regnet med at det skulle gå over etter en måned eller to. Nå vet jeg bedre, sier 13-åringen.

Det er nå 15 måneder siden Lycke ble syk. Hun klarer bare å være på skolen noen timer hver uke.

SPILL: Når Lycke først er på skolen, jobber hun for at de andre ikke skal merke sykdommen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Moren forteller om en jente som var ekstremt aktiv, og så sosial at huset veldig ofte var fullt av venner. Nå klarer hun knapt å ha venner innom på et kort besøk.



Savner sitt gamle jeg



I et tomt klasserom sitter 13 år gamle Magnus.

Han lar blikket gli ut på de grå skyene utenfor, der klassekameratene hans har uteskole.

ALENE: Magnus skulle ønske han kunne leke ute med vennene fra klassen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Selv har han ikke sjans til å delta. Om han forsøker å bli med, blir han sengeliggende de to neste dagene.

For to år siden løp han skulder til skulder med vennene.

– Det eneste jeg har lyst til, er å være slik jeg var før, sier Magnus Håland Jørgensen (13).

Da var dagene i det grå huset i Sandefjord fylt opp med lyd, latter og aktivitet. Magnus og storebroren kappsprang opp trappen til soverommene i andre etasje.

Ettermiddagene gikk i ett, med karatetrening, fotball, trampolinehopping og venner. Han har, i likhet med Lycke, fått hverdagen røvet fra ham.

Foreldrene har også én ting til felles. De opplever at sykdommen ikke tas på alvor, og at det ikke finnes en god behandling for barna.

– En løgn

Karatebeltene henger på rekke og rad like innenfor døra på Magnus sitt rom: hvitt, gult, oransje, grønt, blått og lilla.

– Jeg har ikke sjans å trene karate nå. Det er noe jeg virkelig savner, sier 13-åringen og blir stille.

MINNER: Beltene henger som en påminnelse om livet han hadde. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Da han og familien ble smittet av korona våren 2021, ble ingen av dem særlig dårlige. Men noen uker senere begynte det å skje ting i kroppen til Magnus.

– Jeg merket det første gang da jeg var på sykkeltur med klassen. Jeg klarte ikke å holde følge, og måtte stoppe fordi jeg ble så sliten.

Siden da har kroppen vært tung og verket. Han er svimmel, sliter med balansen og er tungpustet.

På de verste dagene sov moren i senga med han, fordi sønnen var så dårlig. De var virkelig redde for ham.

Etter flere runder hos legen fikk de den nedslående beskjeden om at Magnus hadde long covid.

FRUSTRERT: Henrik Jørgensen er fortvilet over at det ikke finnes et behandlingstilbud til sønnen eller andre med long covid. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er utrolig frustrerende å se hvordan det offentlige helsevesenet framstiller at det finnes behandlingstilbud til de med long covid og post viral utmattelse, mens det i realiteten er en løgn, sier pappa Henrik Jørgensen.

Sendte klage

Magnus forsøkte en periode å være fire timer på skolen i uka, men ble fullstendig utslått. For å kunne fungere noenlunde klarer han bare å være på skolen én time på tirsdager og én time på torsdager.

– Det er vondt å se på hvor utmattet han blir, uten å kunne hjelpe han. Magnus er nå 13 år og har mistet to år av barndommen, sier Henrik.

Han og kona Bianca foreslo å prøve ut antivirale medikamenter, som brukes i behandling på autoimmune reaksjoner. Men de fikk avslag fra sykehuset.

– Vi hadde i det minste håpet de var opptatt av symptomlindrende behandling, som faktisk står i retningslinjene at de skal gjøre, sier foreldrene.



Til slutt klaget de den manglende oppfølgingen av Magnus inn for Statsforvalteren, som igjen ba Sykehuset i Vestfold om å følge opp saken.

VIKTIG: Katten Mike har betydd mye for Magnus denne tiden. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I svarbrevet skriver sykehusets fagdirektør, Jon Anders Takvam, at de beklager at familien har hatt en negativ opplevelse av behandlingen, men at de ikke er enige i kritikken.

– Vi oppfatter utredningen og behandlingen av Magnus som adekvat, god og i tråd med rådende anbefalinger, skriver Takvam.

TOMT: De siste to årene har Magnus tilbragt veldig mye tid på rommet sitt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Fagdirektøren sier at de må forholde seg til gjeldende retningslinjer og at det per i dag ikke er noen dokumentert behandling eller medisiner for behandling av senfølger etter covid-19.

Reagerer kraftig

Det eneste legene kan gi Lycke er smertestillende, som hjelper på muskel- og leddsmertene.

– Legene er tydelige på at det ikke finnes noen behandling for long covid. De sier bare at vi må ta tiden til hjelp. Men jeg syns vi henger litt etter her til lands, sier moren.

OPPGITT: Laila Østby Paulsen føler at datteren er en av de mange barna som helsevesenet har glemt. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Foreldrene observerer at både Sverige, Tyskland og USA har begynt med behandling av long covid-pasienter.

– Det som er aller mest frustrerende oppi alt dette, er at man i Norge sier at det ikke finnes noen behandling, sier Østby Paulsen.

Venter på studier



Helsedirektoratet har ansvaret for behandlingstilbudet til barn med long covid.

Assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad opplyser at de ikke har nøyaktige anslag over hvor mange norske barn som er plaget av langtidseffekter etter covid-19.

Men han har forståelse for at disse barna og deres foreldre fortviler over manglende behandlingstilbud.



– Hovedproblemet er at vi ikke vet hvorfor plagene vedvarer hos noen og ikke hos andre, sier Nakstad.

SVARER: Assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad håper det kommer det mer kunnskap om long covid utover i 2023.– Selv om vi nok ikke får alle svarene vi trenger på en gang. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han forteller at det nå pågår studier som forsøker å kartlegge om det er tilstedeværelsen av virus i kroppen over tid som er hovedårsaken til at plagene kan vedvare, og om dette i så fall kan behandles medikamentelt.

– Vi er spente på resultatene av disse studiene og håper at forskningen som gjørs i ulike land vil gi et tydeligere kunnskapsgrunnlag i 2023.

– Foreldrene til disse barna er kritiske til norske helsemyndigheter da de påpeker at en rekke andre land er langt mer offensive i å forske på long covid for å på sikt kunne tilby bedre behandling. Er du enig i kritikken?

– Vi er avhengige av en samlet forskningsinnsats på langtidseffekter, og det er også norske forskningsmiljøer som bidrar mye. Jeg tror likevel vi alle er utålmodige og ønsker mer kunnskap raskt.

Går for halv maskin

Hele den lille familien i Lakselv går for halv maskin når datteren i huset ikke er seg selv.

– Vi går jo bare og venter på at hun skal bli bedre. Men vi føler at vi står litt på stedet hvil. Selv om hun er lei av å være syk, syns jeg hun er tapper til å være 13 år og stå i dette.

– Jeg vet ikke om jeg hadde taklet det like bra, sier mamma og rusker tenåringen sin i håret.

I påvente av at det forskes fram medisiner eller behandling som er dokumentert, er foreldrene til Magnus utålmodige. De ser på at sønnen deres bare er en skygge av det han en gang var.

– Vi håper hver dag at symptomene skal gi slipp, så han kan få tilbake sitt vanlige liv, sier Henrik.