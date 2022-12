Forekomsten av influensa øker raskt

Økningen av influensatilfeller i Norge skjer tidligere enn forventet. Det gjør at FHI mener epidemien vil være i full gang nærmere juletider.

Det kommer frem i FHI sin ferske ukesrapport.

– Vi ser en veldig markant og bratt øking av influensa. Det er ikke så høyt enda, men det øker raskt. Hvis det fortsetter det i den takten som det gjør nå, kommer vi se influensatoppen allerede frem mot juletider, sier avdelingsdirektør i FHI Are Stuwitz Berg til TV 2.

– Altfor lav

FHI er derfor tydelige på at influensavaksineringen haster.

– Det er fortsatt altfor lav dekning blant helsepersonell, barn med risikofaktorer, eldre og andre risikogrupper. Vi ber kommuner og helseforetak legge til rette for rask influensavaksinering.

– Hvorfor tror man at influensa har kommet tidligere enn før?

– Det er en ganske tidlig sesong. Det ser vi fra år til annen. Vi tenker det har en sammenheng med at vi ikke har møtt på influensaviruset på noen år. Da er vi flere av oss som er mottakelige, så da er det lettere å gripe an i befolkningen og smitte flere, sier Stuwitz Berg.

Betydelig større

Også forekomsten av covid-19 øker svakt, det samme gjelder RSV-infeksjoner.

– Det er mulig at alle tre epidemiene er betydelig større ved juletider. Den samlede belastningen på helsetjenesten kan bli stor, skriver FHI.

Berg sier at dersom flere epidemier kommer samtidig, så kan det få store konsekvenser.

– Det kan få ganske mye å si for belastningen i helsevesenet.

Folkehelseinstituttet understreker at korona-situasjonen er uforutsigbar, men at det er varianter som bedre unngår immunitet og antistoffbehandling som dominerer i Norge nå.

– Det kan føre til ytterligere økning av epidemien. Variantene ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.

Stuwitz Berg gjentar også FHI sitt råd om at risikogruppene, altså de over 65 år og de med underliggende sykdommer, om å ta både influensa- og covidvaksine.

– Vi skulle veldig gjerne sett at den var høyere, slik at vi unngår flere som får et mer alvorlig forløp, får lavere belastning på helsetjenestene vår og færre dødsfall.