Fordømmer blokaden av Gaza

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier på Politisk Kvarter på NRK fredag morgen at hun fordømmer Israels blokade av Gaza.

– Israel har plikt til å gi folk tilgang på medisiner, mat og strøm. Dette er det vi nå fordømmer, parallelt med at 1,1 millioner mennesker må flytte, sier hun.

Israel ba fredag morgen alle innbyggere i Gaza by om å evakuere sørover. De varsler en betydelig militæroperasjon.

– Dramatisk

FN anslår at så mange som 1,1 millioner innbyggere må flykte i løpet av de neste 24 timene.

Huitfeldt kaller situasjonen dramatisk og understreker at Israel bryter humanitærretten dersom de ikke gir tilgang til mat og medisiner som del av en kollektiv avstraffelse.

– Israel har rett til å forsvare seg selv, men de kan ikke komme med alle mulige virkemidler, sier utenriksministeren.

Samtidig understreker Huitfeldt at Israel ikke legger hindringer for Norges arbeid på Vestbredden, og at hun har snakket med statsminister Benjamin Netanyahu, som er glad for arbeidet Norge gjør.

– Drukner sorgene i blod

Generalsekretær i flyktninghjelpen, Jan Egeland, påpeker slik FN har gjort, at det ikke vil la seg gjøre å evakuere så mange mennesker på 24 timer.

– Det er ingen fasiliteter, ingen hjelp til å ta imot dem. Dette er kun en hevn og en måte for pressede politikere i Israel å vise at de gjør noe. Så skal man tydeligvis drukne sine sorger i blod i Gaza, sier Egeland.

Han sier Norge må legge press på USA, som kan legge press på Israel for å stoppe det som nå skjer.

– Grensen ble nådd da de valgte å forby mat, elektrisitet og vann til barnefamilier i Gaza. Den ble også nådd da man begynte å bombe tett bebygde områder, slik at det er en masse sårede barn på sykehusene som nå må evakuere.

– Umulig å tømme sykehusene

Den norske legen Mads Gilbert hadde nylig ankommet Kario i Egypt, på vei til Gaza, da den Israelske hæren ga beskjed om at innbyggerne i Gaza by må evakuere.

– Dette er så det går kaldt nedover ryggen på oss. Dette er katastrofale nyheter, sier Gilbert til TV 2.



Selv om det ikke nevnes eksplisitt, kan advarselen fra Israel antyde at en større bakkeoperasjon skal settes i gang. Både i 2009 og 2014 gikk Israel inn på Gazastripen, men situasjonen nå er helt uten sidestykke. Israel har de siste dagene mobilisert over 360.000 reservister, den største mobiliseringen i landets historie.

– Dette har til hensikt å skape full panikk og drive palestinerne på flukt sørover til Sør-Gaza og eventuelt derfra inn i Egypt og Sinai-ørkenen. Da er det slutt på Palestina slik vi kjenner det i dag og en katastrofe for 2,2 millioner mennesker.