– What! Helt sykt god!

I år har Tine Julebrunost fått en konkurrent. Men hvilken smaker best?

Hvert år diskuterer nordmenn høylytt om det er den brune eller røde julebrusen som smaker best.

I år er det kanskje en ny diskusjon ved middagsbordet – nemlig brunosten.

Tines julebrunost har fått en konkurrent: Synnøve Findens julebrunost.

BLINDTEST: Testpanelet fikk ikke vite hvilken julebrunost de smakte på under testen. Foto: Bernhard Moe Nyquist / TV 2 hjelper deg

Tine julebrunost

Tines julebrunost har kanskje blitt en tradisjon hos mange, da den har eksistert siden 2017.

Julebrunosten er en søtet brunost, laget av kumelk og krydret med kardemomme.



TINE JULEBRUNOST: I seks år har Tine laget en egen brunost til jul. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

Merkevaresjef i Tine, Kjersti Rosén Sæthre, kan fortelle at de har tredoblet salget siden 2017.

– Faktisk selger vi over 200 tonn julebrunost hvert år, legger hun til.

ØKT PRODUKSJON: – Vi opplever en så stor etterspørsel at vi i år har økt produksjonen med 16 prosent, sammenlignet med fjoråret, sier Kjersti Rosén Sæthre. Foto: Privat

Sæthre forteller at nær 30 prosent av de som kjøper Tine julebrunost, nesten aldri kjøper brunost til vanlig.

– Julebrunosten appellerer til de som vanligvis ikke kjøper brunost – gjerne også den yngre kjøpegruppen, forteller hun.

Synnøve Finden julebrunost

I år kommer også Synnøve Finden på banen med egen julebrunost.

Synnøve julebrunost er en mild fløtemysost, laget av kumelk og tilsatt kanel.

De har også tidligere hatt brunost med kanel, men nå får den altså juleinnpakning.

– Smakskombinasjonen av karamellisert brunost og kanel får deg garantert i julestemning, mener Cathrine Myrvang, markedssjef i Synnøve Finden.



SYNNØVE JULEBRUNOST: All Synnøve brunost produseres på fabrikken deres i Alvdal. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

– Brunosten grytekokes i en tradisjonell jerngryte, noe som bidrar til den deilige karamelliserte smaken.

GRYTEKOKES: Her kokes Julebrunosten på fabrikken i Alvdal. Foto: Synnøve Finden

Se testvinneren lenger ned i saken.

«Fransk åpning»

Et folkepanel på 30 personer fikk blindteste de to julebrunostene på Youngstorget i Oslo.

Det ble raskt delte meninger da brunostene traff tungen.

– Jeg er fransk, så jeg er veldig glad i ost, innleder Justin, som tar sin første bit av Synnøve Findens julebrunost.



– Denne smakte veldig kanel, og det liker jeg ikke.



SKEPTISK: Justin tenker seg godt om mens hun smaker på osten. Foto: Bernhard Moe Nyquist / TV 2 hjelper deg

– Men den andre smakte veldig jul, det blir min favoritt, sier hun, om Tine julebrunost.



Marius, Nadin og Natalie er helt uenige, de mener Tine sin blir for søt:

– Oi, den smakte krumkake!



– Ja, det er søtt, ass, legger Marius til.

ENIGE: Marius, Nadin og Natalie er enstemmige om hvilken julebrunost de syns er best. Foto: Bernhard Moe Nyquist / TV 2 hjelper deg

Smaken av kardemomme, krumkake og bolle blir trukket frem av trioen.

– What?!



Henrik Vedvik Olsen er nok testpanelets mest entusiastiske smaker. Han vet nesten ikke hvor han skal gjøre av seg når han får Synnøves ost på tunga.

– Ok, den var dritgod! Helt sykt god, what!?

Han står med en pakke varme churros, og klarer derfor ikke å dy seg:

– Nå må jeg faktisk prøve å rulle brunosten rundt churrosen.

– Nyskapende julehack, det var sinnssykt godt!



CHURROS: Henrik Vedvik Olsen slo til med en kreativ variant, brunost rundt churros. Foto: Bernhard Moe Nyquist / TV 2 hjelper deg

Likevel er det Tine julebrunost som trekker det lengste strået:

– Jeg syns den var mye mer krydret.

– Den smakte både gull, røkelse og myrra liksom, sier han.

FORNØYD: Henrik Vedvik Olsen smiler fra øre til øre under smakstesten. Foto: Bernhard Moe Nyquist / TV 2 hjelper deg

Splittelse i panelet

Andre smaker som muskat, gomme, pepperkakedeig, nellik, julegrøt og til og med safran blir nevnt som smaker i de to julebrunostene.



Felles for tilbakemeldingene er at Tine sin brunost er mer søt enn Synnøve Finden, noe som spesielt falt i smak hos den yngre delen av testpanelet.

Testerne synes Synnøves har en mer kraftfull smak.



– Den var mye mer fyldig, sier Knut Erik Hansen.



Knut Erik Hansen og Noah Fossa falt begge for Synnøve Finden julebrunost Foto: Bernhard Moe Nyquist / TV 2 hjelper deg

Etter enda flere prøvesmakinger, blir det klart at duellen er svært jevn.

ENSTEMMIG: Anne Linnea Eide Hetland og Noah Moana Kveset er enige om at Tine sin julebrunost er best. Foto: Bernhard Moe Nyquist / TV 2 hjelper deg

Og vinneren er.....

Det blir en knepen vinner.

Det er Synnøve Findens julebrunost som er best likt av vårt smakspanel og stikker av med 16 stemmer – Tine julebrunost er hakk i hæl med 14 stemmer.

GOD JUL: Årets vinner av julebrunost-testen. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

Skrur opp prisene



Prisen på juleproduktene er ofte høyere enn de tilsvarende vanlige produktene.



Dette gjelder også for julebrunostene på de to butikkene TV 2 hjelper deg har sjekket.

På Oda.no koster Synnøve julebrunosten (480 gram) 131,04 kroner kiloen, mens vanlig Synnøve fløtemysost koster 101,46 kroner kiloen.

REMA 1000-PRISER: TV 2 hjelper deg sjekket prisene på Rema 1000 og Oda. Foto: Une Marvik Hagen / TV 2 hjelper deg

Hos Rema 1000 er Synnøve julebrunosten priset til 124,79 kroner kiloen, mens vanlig fløtemysost koster 95,80 kroner kiloen.



Tines oster koster det samme hos begge butikkene. Tine julebrunost (500 gram) er priset til 117,80 kroner kiloen, mens Tine fløtemysost koster 109,80 kroner kiloen.

Prisene ble sjekket 24. november.

DUELLANTENE: Julebrunostene side om side, men prisene måtte sjekkes i kassa. Foto: Une Marvik Hagen / TV 2 hjelper deg

Men hvorfor er det forskjell?

– Når det gjelder juleprodukter, så er volumet mindre og sesongen kortere, sier professor i innovasjon, Tor Wallin Andreassen, ved Norges Handelshøyskole.

– Det tilsier derfor høyere kostnad og dermed pris per stykk.

«De myke hjerters tid»

– Det er jul og «de myke hjerters tid» hva gjelder penger. Det kan bety at produsentene tar en høyere pris, fordi folk vil ha noe spesielt til jul – og er villig til å betale litt ekstra, sier Andreassen.

– Julen har en annen prisfølsomhet og oppmerksomhet fra konsumentene, noe produsentene utnytter ved høyere pris.

Professor i innovasjon, Tor Wallin Andreassen, ved Norges Handelshøyskole. Foto: Odd Mehus

– Er det produsentene eller butikkene som skrur opp og ned priser?

– Det kan være begge. Økte kostnader i produksjon sendes videre til butikken – som så hever sine priser. Om de hever med like mye, kan skje, men også ikke.

Synnøve Finden ønsker ikke å kommentere prisene. Tine svarer dette til TV 2 hjelper deg om økt pris på julebrunost:

«Tine Julebrunost selges i en veldig kort og intensiv periode, noe som gjør volumet lavere. Julebrunosten er også tilsatt andre ingredienser som for eksempel kardemomme».

Line Aarnes, Kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000 svarer dette på vegne av butikkjeden:

«Julebrunosten har en høyere pris inn til oss enn vanlig fløytemysost, derfor er den også dyrere ut i butikk. Våre marginer har vært fast på mellom 3-4% siden vi etablerte lavpris i Norge tilbake i 1979».

INNKJØPSDIREKTØR: – Går prisene ned inn til oss, så går prisene ned på hylla i butikken, sier Line Aarnes. Foto: Fotograf Nicolas Tourrenc

Kommersiell direktør i Oda, Tor Erik Aag, skriver dette i en e-epost:

«Tidligere år har vi sett at det har vært kraftig priskrig på julebrunost, og at prisen har falt mye inn mot jul. Om dette skjer i år, vet vi jo ikke, men Oda skal i hvert fall sørge for å ha den laveste prisen».