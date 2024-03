– Vurderer å kjøpe Q-melk i stedet

Kunder raser over den nye hengslede korken. Nå avslører Q-Meieriene hvorfor deres korker fortsatt ikke henger fast.

Mange kunder har irritert seg over de nye korkene som sitter fast, på drikkeflasker og kartonger.

– Jeg misliker korkene, det er en dårlig løsning, sier Julius, som TV 2 hjelper deg møter utenfor Kiwi i Oslo sentrum.



Produsentene som var tidlig ute med å bytte, fikk mye kjeft i sosiale medier.

Tine tidlig ute

De nye korkreglene gjelder også for kartonger med meieriprodukter, og Tine begynte for alvor med hengslet kork allerede i fjor vår.

– Jeg likte ikke denne korken til å begynne med, men har blitt vant til det. Det er praktisk, særlig for småbarnsforeldre, mener Kiwi-kunde Christopher Sanchez.

PRAKTISK: Christopher Sanchez har vent seg til den nye korken, og tror alle andre vil gjøre det samme. Foto: Une Marvik Hagen/TV 2 hjelper deg

Men konkurrenten Q-Meieriene har fremdeles en kork du kan skru helt av.

– Bedt oss vente



Og det er det en grunn til:

– Sjefen vår, Q-fansen, har bedt oss vente lengst mulig med hengslet kork, så slik blir det!, sier administrerende direktør i Q-Meieriene, Kristine Aasheim.

VENTER: Kristine Aasheim i Q-Meieriene, her fra lanseringen av miljømelk. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun viser til at mange forbrukere er misfornøyde med korken, og håper at Q-Meieriene aldri vil ta den i bruk.

– Tror dere at dette gir dere en salgsfordel?

– At Q-melk blir stadig mer populært handler nok mest om at folk heier på en utfordrer som bidrar til innovasjon og konkurranse, og at flere er blitt kjent med vårt unike eierskap, sier Aasheim.



Vurderer et bytte

På gata i Oslo forteller Julius at han alltid kjøper Tine-melk.

– Jeg visste ikke at Q-Meieriene ikke hadde byttet til hengslet kork. Nå vurderer jeg å kjøpe Q-melk i stedet, sier han, og legger til at han synes strategien er smart.



– Jeg tror folk uansett er flinke til å resirkulere kartongen med korken på.



Men snart må også Q-Meieriene gi opp den løse korken. Den hengslede varianten er en del av et nytt EU-direktiv som trer i kraft 3. juli i år.

MÅ BYTTES: Lettmelken fra Q får etter hvert hengslet kork. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Vi vil bytte til hengslet kork i juni. Nå venter vi på at vår korkleverandør gjør de siste forbedringene på den hengslede korken, og skal gjennomføre tester og tilpasninger i meieriet på Jæren og i Gausdal. Hengslingen blir da et tilleggselement på korken – men den er fortsatt like lett å åpne, sier Aasheim.

Parallelt har nemlig meieriet nå lansert en ny type kork som skal være lettere å åpne.

Prøvde å få unntak

Det er ikke bare kundene som har vært negative. Også en del produsenter har vært skeptiske til å gå over til festede korker.

– Vi har sammen med våre kollegaer i andre nordiske og baltiske land prøvd å få unntak for kravet, forutsatt at landet har et velfungerende pantesystem, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum som drifter panteordningen.

Sammen med produsentene, har Infinitum vist til at over 92 prosent av alle flasker pantes, og at seks-sju prosent havner i husholdningsavfallet.

– Da sitter vi igjen med en til to prosent av flasker som er type forsøpling. Her kan nok noen korker havne i naturen, sier Maldum.

Finner løse korker

Det kan Mari Mo, fagleder forebygging og opprydding i Hold Norge Rent, skrive under på.

Hun påpeker at de så å si alltid finner løse korker under ryddeaksjoner i naturen.

HEIER: Mari Mo i Hold Norge Rent gir tommel opp til de som går foran. Foto: Hold Norge Rent

– To prosent korker på avveie høres kanskje ikke så mye ut, men det er fortsatt ganske mange flasker uten kork, når vi tenker på det totale antall flasker som selges i Norge ligger på rundt 650 millioner i året, sier Mo.

– Vi heier på de som tør å gå foran og gjøre disse endringene først, slik som Tine.

– Dette er dessuten et krav som vil gjelde alle, så det er egentlig ingen grunn til å vente, legger Mo til.

Har gjort justeringer

Tine forklarer til TV 2 hjelper deg at de startet tidlig for å få på plass en mest mulig forbrukervennlig løsning innen tidsfristen i juli.

– Bare det siste året har vi gjort en rekke justeringer på vår hengslet kork for å gjøre den så brukervennlig som mulig, der korken dreies rundt og klikkes på plass slik at den ikke skal være i veien under helling, skriver kommunikasjonsrådgiver Tanita Wassås Kveinå.