– Vet ikke hva som er verst, produktet eller selskapet

Audun Sivertsen (57) fra Nøtterøy er en av mange som har investert i klipperen fra det norske selskapet Sømløs.

– For et elendig produkt, sier han oppgitt.

Stikker av

I juni i fjor kjøpte Sivertsen en Sømløs G1 gressklipper for 5000 kroner. Selskapet Sømløs ble utviklet av to norske gründere, med fokus på innovativ norsk design og teknologi, ifølge dem selv.

– Jeg syntes det var kult med en norsk utvikler og norsk teknologi. Da klipperen ble lansert, fikk den mye oppmerksomhet, så jeg slo til, forteller Sivertsen.

G1: Denne modellen kjøpte Audun Sivertsen. Foto: Skjermbilde, Sømløs

Han forteller at han la grensekabelen etter alle kunstens og instruksjonenes regler. Denne kabelen skal klipperen holde seg innenfor.

– Så startet jeg «vidunderet».

Det ble en lite imponerende opplevelse for Sivertsen.

– Den ble ofte stående rådvill midt på plenen og plutselig spant den ned og lagde groper i plenen både her og der, beskriver han.

– Den ignorerte grensekabelen, tok seg turer ut på asfalten, og kjørte seg fast under bilen ved flere anledninger.

57-åringen anslår at han omtrent hver tredje dag måtte ut og redde den.

MÅ REDDES: Sivertsen forteller at han omtrent hver tredje dag måtte ut og redde gressklipperen. Foto: Privat

Lang klageprosess

Sivertsen tok raskt kontakt med Sømløs kundeservice og beskrev problemene til klipperen.

– Jeg tok kontakt i starten august. De ba meg sende en video av hva som hadde skjedd. Da fikk jeg beskjed om å åpne et deksel og se om en ledning var falt ut, men der var alt i orden.

– Fikk etter en stund beskjed om å sende en ny video. Så hørte jeg ikke mer.

LAGER GROPER: – Reiser man bort, er jo plenen helt krise når man kommer tilbake, sier Audun Sivertsen. Foto: Privat

Etter flere uker med stillhet, purrer Sivertsen opp selskapet.

– Fikk da beskjed om å sende enda en video. Jeg sendte også med noen bilder, men hørte ingenting.

Etter dette purret han opp sju ganger, før han til slutt fikk et svar.

– De skrev at de kunne sende noen deler som jeg selv kunne bytte, forteller han oppgitt.

MISFORNØYD: Audun Sivertsen er lite fornøyd med gressklipperen som stadig slår seg vrang. Foto: Privat

– Bruker taktikk

Sivertsen takket ja til å få tilsendt nye deler, men ingen deler kom. Så ble det igjen stille. Denne gangen for godt.

– Selskapet har en enkel taktikk: Svar kunden med «Så trist å høre, vi beklager, kan du sende oss en video». Gjør man det, blir det stille.

Sivertsen sitter igjen med en gressklipper som lever sitt eget liv.

– Det mest frustrerende er at det ikke er mulig å eskalere saken. De norske bakmennene har gjemt seg godt og er umulig å få tak i.

STREIKA: En forvirret gressklipper. Foto: Privat

1. februar er siste gang han fikk svar fra selskapet. Så ga han opp og så ingen annen utvei enn å kontakte TV 2 hjelper deg.

Har selskapet blitt bedre?

TV 2 hjelper deg skrev også om fortvilte Sømløs-kunder i fjor sommer. De opplevde klippere som kjørte i alle retninger, forsvant utenfor grensekablene, aldri fant tilbake til ladestasjonen, eller ble stående og spinne.

Se den utrolige videoen.

Dette var svaret vi fikk fra selskapet den gang:

«Vi ønsker ikke å kommentere enkeltkunder i media.

Angående garanti har vi hatt lengre behandlingstid på vårt servicesenter enn normalt, men vi har tatt grep for å utbedre dette.

Vennlig hilsen

Team SØMLØS»

IKKE BARE GRESSKLIPPER: Sømløs selger produkter til både inne- og utebruk. Foto: Skjermbilde, Sømløs

– Man vet nesten ikke hva som er verst av produktet eller selskapet, men det må nok bli selskapet, som ikke gjør mer for å hjelpe kundene sine, mener Audun Sivertsen.

– Uproft

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet mener varsellampene blinker.

– Det hele fremstår som uproft og lite forbrukervennlig.

– Forbrukeren skal ikke sitte igjen med en ubrukelig gressklipper etter å ha vært i dialog med selskapet over flere måneder, sier hun.

MOTTATT KLAGER: Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen sier de har fått klager på Sømløs. Foto: Forbrukerrådet

– Klarer ikke Sømløs å løse problemet, har forbrukeren krav på å få pengene tilbake, rett på reparasjon, eller en ny vare, understreker Gløersen.

Forbrukerrådet legger til at de har mottatt totalt 13 henvendelser på selskapet.

Overraskende svar

TV 2 hjelper deg kontakter Sømløs og ber om svar, blant annet på hva selskapet synes om egen kundeservice.

Dagen etter henvendelsen får plutselig Sivertsen en e-post.

«Beklager for sent svar. Siden vi sliter med å få reservedeler til G1 i disse dager, vil vi gi deg en helt ny enhet, for alle problemene. Høres dette ut som en god løsning? Igjen, jeg beklager ventetiden, men er glad for at vi kunne løse dette før sesongen starter :) Jeg skal forberede en SØMLØS G1 for deg».

– Det hjalp at TV 2 hjelper deg viste interesse for saken min. Det er bra de rydder opp, men litt kjedelig at man må presse dem til å gjøre det. Tilliten er nok ikke 100 prosent gjenreist med dette, avslutter Sivertsen.

TV 2 hjelper deg har ikke fått svar på våre spørsmål.