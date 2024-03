Ventet halvannet år på verkstedet: – Fortvilet og hjelpeløs

LEI: Birte Støvland ventet ekstremt lenge på at verkstedet skulle reparere bilen hennes. Bak henne står lånebilen. Foto: Ståle Winterkjær / TV 2 hjelper deg

Birte Støvland ventet et og et halvt år på bilreparasjon, men hva skjer når TV 2 hjelper deg tar kontakt?

– Jeg har ofte følt meg helt hjelpeløs i denne saken. Jeg har vært fortvilet og lei, sier bruktbilkjøper Birte Støvland.



Bil-Rep i Larvik får rosende anmeldelser på Google, men noe går galt når bilen til Birte Støvland blir kjørt inn på verkstedet februar 2022.

PARKERT: Fiaten til Birte Støvland ble stående hos Bil-Rep i Larvik i månedsvis. Foto: Birte Støvland

Når TV 2 hjelper deg besøker Birte Støvland i Larvik i oktober 2023, har hun hatt bilen på verksted i til sammen 19 måneder – og lurer på om hun noen gang får den tilbake.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så dette er et rop om hjelp, sier hun.

– Jeg er lei meg og forbannet. Jeg mister troen på at det skal løse seg. Hver gang jeg har bilen på verksted, blir den ikke fikset ordentlig.

Se hva Bil-Rep svarer lenger ned i saken.

– I god stand

I starten lever bilforhandleren opp til sine gode Google-anmeldelser.

– Jeg hadde kjøpt en Fiat 500 av Bil-Rep som jeg var veldig fornøyd med, men den ble totalvrak etter en trafikkulykke i oktober 2020. Så jeg trengte en ny bil, og sa til dem at jeg ønsket en lik bil, sier Støvland.



– Vi sjekket og foreslo flere biler, men hun ville helst ha samme farge. Fiat er ikke like vanlig som en Golf, men til slutt fant vi og hentet en bil i Østfold som vi mente var bra, sier daglig leder Tommy Foldvik hos Bil-Rep i Larvik.



I oktober 2020 fikk hun en hvit 2013-modell Fiat 500L som hun betalte 75.000 kroner for.



– Bilforhandleren lovet at bilen var i veldig god stand. Null problem, forteller Støvland.

Ulyder

Men det skal bli mange turer til verksted. Bare to uker etter kjøpet hører hun en ulyd i bilen.

Litt senere får hun trøbbel med varmeapparatet. Ulyden finner verkstedet aldri ut av.

ULYD: Birte Støvland fikk raskt problemer med bilen. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Det er mest sannsynlig en stein i bremseskiven, men vi fant ikke feilen, sier daglig leder Foldvik.



Etter at hun har kjørt 10.000 kilometer opplever Birte Støvland i juli i 2021 et nytt problem med bilen. Varsellampene lyser, og bilen kjører «sakte og rart», ifølge Støvland.

FULL STOPP: Bilen går under 14 dager før den må på verksted igjen. Foto: Faksimile

– Bilen har vært inn og ut av verksted nesten fra dag én, sukker hun.

– Sliter med å finne feilen

I august går hun til et annet verksted for å prøve å få fikset bilen, men den får ikke trekkraften tilbake.

– Jeg kjenner ikke til verkstedet. Så jeg vet ikke hva som skjedde der og om det har noe med problemene å gjøre, sier Foldvik hos Bil-Rep.

Støvland velger å sende bilen tilbake til Bil-Rep for å finne ut hvordan hun kan få trekkraften tilbake. Bilen går inn og ut av verkstedet.

– Vi sliter med å finne feilen, innrømmer Foldvik.



SLITSOMT: Birte Støvland er lei av å vente på bilen. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

I februar 2022 er clutchen helt utslitt. Bilen blir deretter stående fire måneder på verksted.

– Vi manglet deler for å utføre reparasjonen, sier Foldvik, som viser til at koronapandemien førte til problemer med tilgang til bildeler.



Han mener også at firmaet strekker seg langt for å yte god service.

– Vi er et lite firma som har lokale kunder, og lever av vårt eget renommé.

– Varsellampene lyser

Etter fire måneder med lånebil, henter Støvland ut sin egen bil 20. juni 2022. Bilen har nettopp gått gjennom EU-kontroll, men bare dager etterpå starter problemene på nytt.

– Alle varsellampene begynte å lyse igjen, sier en oppgitt Birte Støvland.



– I hui og hast fikk jeg en ny lånebil.

LÅNEBIL: Birte Støvland fikk låne denne Peugeoten mens bilen hennes var på verksted. Lånebilen har hun kjørt 20.000 kilometer. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

En liten, hvit Peugeot erstatter hennes snertne Fiat. Så begynner månedene å løpe på nytt.

Birte Støvland har gjennom hele perioden ønsket å få svar på hva som skjer med bilen, og når hun kan få den tilbake.

– Det har hele tiden vært jeg som har spurt og mast. Han har bare svart at han ikke kan trylle fram en del som han ikke får tak i, sier hun.



FORTVILET: Birte Støvland har sendt mange meldinger til daglig leder Tommy Foldvik i Bil-Rep i Larvik. Foto: Faksimile

– Her må vi bare legge oss flate. Vi har bommet her. Dette har tatt altfor lang tid, innrømmer daglig leder Tommy Foldvik hos Bil-Rep AS.

La ikke inn bestilling

Men han understreker at det ikke er slik at de ikke har prøvd å reparere bilen.

– Vi har byttet olje og hatt motorrens uten at det løste problemet. Vi fant etter hvert ut at man sannsynligvis måtte bytte multijetventilen.

– Under to måneder etter at vi fikk inn bilen, prøvde vi å bestille den, men den var ikke å oppdrive. Vi prøvde til og med å kjøpe motoren til den Fiaten som var krasjet, men den var allerede solgt, sier Foldvik.

Bilforhandleren erkjenner imidlertid at han aldri la inn bestilling i påvente av at delen skulle komme på lager.

Han hevder at man vanligvis får melding når den er tilgjengelig, men at han aldri fikk denne meldingen.

På spørsmål om hvor mange forsøk han har gjort på å få tak i ventilen, svarer Foldvik at han ikke kan tallfeste dette.

FORBANNET: Birte Støvland føler Bil-Rep ikke har gjort nok for å reparere bilen hennes. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Alt jeg har ønsket er å få Fiaten min tilbake, sier Støvland.

Men var det slik at delen ikke var å få tak i? Tidlig i fjor høst prøver faren til Birte Støvland å hjelpe henne, og da får han sjokk.

– Pappa kontakter ulike verksted som fører Fiat og får beskjed om at original multijetventil kan skaffes på tre-fire dager og en uoriginal tar det mellom fire og seks uker å få tak i.

– Bulk i bilen

Forholdet mellom partene har i mange måneder vært anstrengt. Foldvik mener blant annet at Støvland har bulket bilen og generelt sett behandlet den dårlig.

– For å avslutte saken tilbød jeg meg å kjøpe hennes bil tilbake, med fratrekk av kilometer og skader på bilen, sier Tommy Foldvik.



Støvland mener hun ikke har ødelagt bilen og takker nei til tilbudet.

– Han har trukket fra 10.000 kroner på grunn av skader uten å ha noe bevis for det han sier, mener hun.



TV 2 hjelper deg ber selskapet om dokumentasjon på skadene, men har ikke mottatt dette.

Tilbyr tilbakekjøp

Etter at TV 2 hjelper deg tar saken, kommer Bil-Rep med et nytt tilbud 31. oktober i fjor, hvor de frafaller kravet for skadene og øker tilbudet for tilbakekjøp fra 20.000 til 30.000 kroner, fratrukket bompengepasseringer og parkering.

Støvland vurderer tilbudet, men konkluderer at hun heller vil ha sin Fiat tilbake.

BULKET: Birte Støvland benekter at hun har ødelagt lånebilen. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Situasjonen er fastlåst når TV 2 hjelper deg tar kontakt med Bil-Rep, men de ønsker å komme frem til en løsning.

Firmaet får bilen sjekket hos NAF og betaler nesten 20.000 kroner for å få fikset multijetventilen. Samtidig foretas det en EU-kontroll.

– Det eneste som ble bemerket ved disse testene var at bremsebelegget bak var noe slitt, samt at vindusspyler ikke virket og at vinduspusserblader måtte byttes.

Dette ble fikset hos Bil-Rep. 18. januar i år er bilen leveringsklar ifølge daglig leder Tommy Foldvik.

– Ønsker å bli ferdig

– Vi beklager på det sterkeste at dette har tatt så lang tid. Vi svelger en kamel og tar hele denne regningen for å komme oss videre, sier Foldvik.



Han vil heller ikke kreve erstatning for de påståtte skadene på lånebilen.

– Vi ønsker å bli ferdig med dette.



Han føler at bedriften har lært av saken og blitt flinkere til å følge opp reparasjoner.

GLAD: Endelig er Birte Støvland gjenforent med sin Fiat. Foto: Privat

Birte Støvland har et bredt smil når hun etter litt diskusjon endelig får tilbake bilen i slutten av februar.

– Det er nesten ikke til å tro. Jeg pustet lettet ut. Det å sette seg bak rattet i bilen føltes rart fordi det er så mange måneder siden sist, sier hun og tilføyer:



– Jeg er veldig, veldig fornøyd og takknemlig for god hjelp. Det er utrolig deilig å ha fått det ut av verden, fordi det har tatt mye energi, tid og tankevirksomhet de siste årene.