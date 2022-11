Utrolig tabbe hos SAS: – Ble fly forbanna

Erling Løkken og familien hadde gledet seg til Tyrkiaferien i sommer. Men turen skulle bli preget av reisetrøbbel og frustrasjon.

Først ble avreisen fra Oslo til Alanya kansellert på grunn av streik. Det skulle likevel vise seg at dette bare var starten på problemene.

Ugler i mosen

Avreise skulle være 15. juli, altså midt i streiken. Da flyvningen ble kansellert, måtte reisefølget bestille nye billetter med et annet selskap.

De nye billettene forutsatte at de kom seg til Gøteborg og fløy derfra.

TRIVELIG I TYRKIA: Heidi Løkken Bergløkken ante fred og ingen fare underveis på reisen. Foto: Erling Løkken

Fem dager etter at de kom frem til Alanya tok Løkken kontakt over chat med SAS` kundeservice for å få bekreftet at hjemreisebillettene ikke var påvirket av den kansellerte reisen til Tyrkia.

– Jeg bet meg merke i at referansenummeret på tur- og returreisen var det samme, og forhørte meg for ordens skyld med kundeservice om det bare var reisen ned som var kansellert og ikke returreisen, sier Løkken.

Kundeservice bekreftet at alt var som det skulle med returbillettene.

– Men 30. juli, da vi skulle hjem, merket vi at SAS-appen oppførte seg pussig, og vi fikk ikke sjekket inn.

Fikk sjokkbeskjed fra SAS

Deretter tok Løkken kontakt med kundeservice over chat, og fikk beskjeden som skulle koste dem dyrt.

– Dere avbooket returreisen deres den 27. juli, da dere forespurte en voucher på hjemmesiden vår.

TV 2 hjelper deg har tidligere omtalt en lignende historie, da et reisefølge på åtte satt fast på Gran Canaria.

Løkken avviser at de selv har avbestilt billettene, og viser til mangelen på kvittering for handlingen som bevis.

NØT SOLNEDGANGEN: Før hjemturen, som ble trøblete for Heidi og Erling. Foto: Erling Løkken

– Kona ble fly forbanna, og jeg ble veldig frustrert over at det går an å behandle kunder på den måten.

Resultatet var uansett at familien ikke lenger hadde billetter hjem fra Tyrkia.

– Vi ble oppfordret til å kjøpe nye billetter til samme flyvning, og deretter søke om erstatning for de opprinnelige billettene, sier Løkken.

Problemet var bare at det ikke var noen flere ledige billetter på flyet de egentlig ta. Løkken ba dermed om hjelp til å finne en alternativ reiserute.

– Dessverre kan jeg ikke gjøre noe, da jeg ser at det ikke finnes noen andre flyvninger i dag. Vil dere reise hjem i dag kan dere forsøke å finne en løsning hos et annet selskap og søke om erstatning, lød det i det siste svaret 55-åringen fikk fra SAS.

Løsningen for Løkken og reisefølget medførte motvillig overnatting en ekstra natt i Tyrkia, og at de måtte finne seg i å ende opp i Gøteborg istedenfor Oslo.

I Gøteborg måtte de igjen leie bil, for så å kjøre til Oslo.

– Det vi nå sitter igjen med er en gjeld på mer enn 50.000 kroner. Vi måtte jo dekke ekstra utgifter som hotell, leiebil og nye billetter med kredittkort.

Refusjonen for billettene som ble kansellert på grunn av streiken, har Løkken fått. Men den store ekstrautgiften for returen har han fortsatt ikke fått dekket av SAS.

Så tar TV 2 hjelper deg kontakt med selskapet. Vi lurer på hvordan det er mulig at Løkken får beskjed om at han har avbestilt returen.

– Teknisk riktig

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Sund, undersøker saken og finner en forklaring.

Tonje Sund, pressesjef i SAS Norge. Foto: SAS

Det skal ha vært refusjonssøknaden Løkken la inn for de kansellerte utreisebillettene mens han var i Tyrkia som forårsaket forvirringen.

Den refusjonssøknaden førte til at returbillettene ble kansellert.

– Det er teknisk riktig den beskjeden kunden først fikk med tanke på hva som gjelder for vouchere, men i den ekstraordinære situasjonen som vi hadde her så skulle vi brukt skjønn og løst saken umiddelbart.

Sund viser til en endring SAS har gjort i formuleringene som er brukt på nettsiden, hvor det tidligere var rom for misforståelser der man kunne søke om voucher.

Hun legger til at de har avdekket dette i et titalls saker av totalt mange titusener innkomne, og mener omfanget er lite.

Fortgang

Når TV 2 hjelper deg tar saken har Løkken ventet på pengene siden starten av august.

Tonje Sund lover imidlertid at saken skal bli prioritert.

Derfra går det raskt. Dagen etter at SAS får tilsendt referansenummeret for reisen, får Løkken gode nyheter.

– Nå har vi fått refundert alle pengene, forteller han.

Sund sier at SAS prioriterer refusjonssakene etter størrelse på refusjonsmengden det er søkt om.

– Jeg tror ikke det er tilfeldig at vi får tilbake pengene akkurat nå når dere tar kontakt, sier Løkken til TV 2 hjelper deg.

– Det har jo tatt unødvendig lang tid, men vi er veldig glad for at det har løst seg nå.

Trenger du hjelp med en sak? Send en e-post til hjelperdeg@tv2.no.