Ut mot Power: – Fatter ikke at det er mulig

– Dette burde ha vært unødvendig, sier Linn Anita Jessen.

33-åringen hadde lenge ønsket seg en smartklokke, og i desember fikk hun et gavekort.

– Jeg bestemte meg for å bruke pengene på en Fitbit Versa 4 hos Power. Jeg jobber i barnehage, og siden jeg ikke kan ha telefonen tilgjengelig hele tiden, er det veldig greit å få varsler på klokka, forteller hun.



GOD START: Jessen var fornøyd med funksjonene på klokka til 2200 kroner. Foto: Privat

Jessen tok den i bruk umiddelbart og syntes funksjonene var veldig gode.

– Jeg tenkte at den var helt perfekt.



Fikk raskt problemer

Men allerede etter ett døgn begynte hun å klø.

– Jeg skjønte ikke hva som skjedde, og tenkte at det gikk seg til.



Men Jessen klødde bare mer og mer.

– Det klødde under selve klokka, ikke reima. Jeg forsøkte å bytte hånd, men det klødde like mye.

UNDERSIDEN: 33-åringen klødde som besatt under selve klokka. Foto: Privat

Hun prøvde å legge noe imellom klokka og armen, men ingenting hjalp.

Så oppdaget 33-åringen at hun hadde fått et rødt merke på armen under klokka.

Smertefullt

– Merket ble verre og verre og så ut som et begynnende brannsår, forklarer hun.



Etter ni dager måtte hun kaste inn håndkleet.

– Det var vondt. Jeg lå våken om natta fordi det klødde så mye, så til slutt måtte jeg bare ta av klokka.



SMERTEFULLT: Såret gjorde mer og mer vondt, forteller Jessen. Foto: Privat

Jessen har nikkelallergi, og den siste natta mens hun lå våken og klødde, innså hun at det trolig måtte være nikkel i klokka.

– Jeg har aldri reagert på en klokke i hele mitt liv, heller ikke «juggel» jeg har kjøpt i Spania. Det falt meg ikke inn å sjekke på forhånd om det var nikkel i Fitbiten.



Fant nikkel-opplysning

Neste dag googlet hun, og fant en manual fra Fitbit der det sto at det kunne være noe nikkel i klokkene.

– Det sto det ingenting om på nettsidene til Power, og ble heller ikke opplyst da jeg kjøpte klokka, sier Jessen frustrert.



NIKKEL: Linn Anita Jessen fant selv ut at det kunne være nikkel i klokka. Foto: Privat

Hun tar kontakt med Powers kundeservice, forklarer at hun mistenker at det er nikkel i klokka og spør om de kan finne en løsning.

«Veldig surt hvis pengene bare ble kastet bort», skriver 33-åringen.

Får ikke bytte

Men hos Power er det lite hjelp å få.

«Dessverre så er det ikke mulig å bytte den/levere tilbake da dette regnes som et hygieneprodukt.»

De skriver i stedet at hun bør kjøpe seg en annen reim.

Jessen presiserer at det er selve klokka som er problemet, men til liten nytte.

– Jeg synes det er helt på tryne. Det er jo de som har solgt meg klokka. Jeg fatter ikke at det er mulig.

Nikkelallergi: Nikkelallergi er en form for kontaktallergisk eksem. Allergi mot metallet nikkel er i dag den vanligste formen for kontakteksem blant kvinner.

Vi mangler gode tall for nikkelallergi i Norge, men nyere rapporter fra EU-området anslår at mellom 8-19 prosent av den voksne befolkningen er allergiske overfor nikkel.

Forekomsten er høyere for kvinner enn menn, der kjønnsforskjellene kan skyldes mer utbredt bruk av nikkelholdige smykker og lignende tidlig i livet hos kvinnene.

Kilde: Store norske leksikon/ Astma- og Allergiforbundet.

Hjelp fra Fitbit

Powers kundeservice foreslår til slutt at hun kan kontakte Fitbit direkte.

Hos Fitbit får hun beskjed om at hun skal få penger tilbake via Paypal så fort hun har returnert klokka.

– De var veldig greie, heldigvis.



Nå har Jessen sendt klokka i retur. I mellomtiden spurte hun på Facebook om noen hadde et tips til en smartklokke uten spor av nikkel.

– Blødende sår



Hun fikk svar fra Camilla Niltveit, som selv har dårlig erfaring med Fitbit.

KRAFTIG REAKSJON: Camilla Niltveit sier hun måtte ta Fitbit-klokka av etter kun to dager. Foto: Privat

– Jeg kjøpte en Fitbit Versa 2 for et par år siden, men etter et par dager hadde jeg fått et skikkelig sår på armen som blødde, forteller 32-åringen.



I stedet for å klage til butikken, ga hun den bort til søsteren sin, som ikke har reagert på den.

BLØDDE: Ifølge Niltveit begynte såret å blø. Foto: Privat

– Jeg kjøpte i stedet en smartklokke fra Huawei, og det har gått veldig fint, sier Niltveit.



– Kan forekomme nikkel



Det er Miljødirektoratet som fører tilsyn med nikkel i produkter i Norge.

Anne Line Filtvedt, seksjonsleder ved kjemikalieseksjonen, forklarer at det er forbudt, ned til en viss grense, med nikkel i klokker og andre produkter som kommer i kontakt med huden. Men:

– Regelverket har ikke en nullgrense for nikkelutlekking. Dermed kan det forekomme litt nikkel i produktene uten at de er ulovlige. Vi har hørt at noen nikkelallergikere er så følsomme overfor nikkel at de dessverre reagerer på produkter som oppfyller kravene, skriver Filtvedt.

– Bør ikke være nikkel



I Norges Astma- og Allergiforbund mener de Fitbit bør gå foran med et godt eksempel, og utvikle produkter helt uten frislipp av nikkel der det er direkte hudkontakt.

– Det bør ikke være nikkel som kan smitte over til hud i produkter som brukes rett på huden over tid, mener fagsjef Kent Hart.



NIKKELFRI: Kent Hart i Astma- og Allergiforbundet mener Fitbit bør gå foran med et godt eksempel. Foto: NAAF

– Når det gjelder saken mellom Jessen og Fitbit virker det sannsynlig at hun har reagert kontaktallergisk ved bruk av klokken slik reaksjonene er beskrevet. Imidlertid må det fastslås at det er nikkelinnholdet i berøringspunktene på klokken hun reagerer på og ikke noe annet i klokken som forårsaker hudreaksjonen, legger han til.



Tar selvkritikk

TV 2 hjelper deg spør Power om de er kjent med at det er spor av nikkel i Fitbit-klokkene.

– Ja, Power er kjent at de kan inneholde spor av nikkel. Dette er det samme for de fleste slike klokker og varemerker. Alle disse klokkene tilfredsstiller derimot de allerede strenge kravene som er satt for slike produkter både i EU og Norge, skriver presseansvarlig Elizabeth Gill.

– Jessen reagerer på at hun ikke ble opplyst om at klokka kan inneholde nikkel, og at dette heller ikke står på Powers nettside. Hva sier dere til det? Vil dere endre på dette?

– Disse produktene er alle godkjent for salg i Norge. Vi forholder oss til de strenge kravene som er satt.

Power tar derimot selvkritikk på at de ikke lot Jessen returnere klokka:

– Denne returen burde vi absolutt tatt i et slikt tilfelle, svarer Gill.

TOMMEL NED: Linn Anita Jessen er ikke fornøyd med Powers kundeservice. Foto: Privat

Fitbit er eid av Google. Fra kommunikasjonssjef i Google Norge, Sondre Ronander, får vi dette svaret:

«Vi anerkjenner at noen få personer er sensitive mot enkelte materialer. Blant de nyere Fitbit-produktene kan det finnes nikkel. Mengden nikkel er lavere enn de strenge restriksjonene som det europeiske REACH-regelverket har satt.

I likhet med mange forbrukerprodukter som er i kontakt med hud, kan produktene våre også inneholde svært små mengder av akrylater og metakrylater fra limstoffer, Vi jobber for å sikre at våre produkter følger strenge spesifikasjoner og krav for å minimere potensialet for reaksjoner mot disse limstoffene.»