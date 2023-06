Tyvene stjal safen til Marit (77) – så kom sjokkbeskjeden

– Jeg føler at forsikringsselskapet lurer meg. Jeg er veldig skuffet, sier Marit Irene Hoen.

På ettermiddagen lørdag 2. juli i fjor går Marit Irene Hoen ut døra hjemme på Haugerud i Oslo, for å dra på en kort handletur i det fine sommerværet.

77-åringen låser ytterdøra som vanlig til leiligheten i tredje etasje, uvitende om at det som venter henne når hun kommer tilbake skal gjøre henne søvnløs.

– I sjokk



Bare 40 minutter senere returnerer hun til leiligheten. Det hun ser, bruker hun noen sekunder på å forstå.



Ytterdøra som hun hadde låst er nå åpen. Dørkarmen er spjæret.

Hoen har vært utsatt for innbruddstyver.

Jeg var fullstendig i sjokk. Klarte ikke å ringe noen. Jeg gikk bare rundt meg selv Marit Irene Hoen

Hoen har bodd i leiligheten i 55 år, og det har aldri vært et eneste innbrudd.



– Hvem hadde trodd at man skulle få et innbrudd i tredje etasje?



Får se soverommet

Etter hvert klarer hun å ringe politiet, som kommer til leiligheten.

– De sier til meg at jeg er blitt utsatt for et sjokkinnbrudd.



Politiet forklarer at en rekke andre personer i området er blitt utsatt for det samme.

– Nå tror jeg det har vært 16 innbrudd her. Det skjedde nettopp et i nabobygget, sier hun, og peker mot den neste rekken av blokker i Haugerudveien.



Hos både Hoen og de andre har tyvene gått rett inn på soverommet.

– Gamle mennesker har lett for å ha verdifulle ting på soverommet, mener Hoen.

Synet som møtte henne der gjorde henne sjokkert.



– Det så ikke ut der inne.



Tyvene hadde dratt ut alle skuffer og helt innholdet utover gulv og seng. Helt til de fant det de lette etter: Et smykkeskrin og en safe.

Røsket ut safen

Safen, Nor-Tec 80059, var selvfølgelig vanskelig å bryte seg inn i. Så tyvene fant en måte å løse det på. De rev hele safen ned fra veggen og tok den med seg.

– Du ser hullene i veggen her, sier Hoen.



Safen ble fraktet fra leiligheten på en spesiell måte.

– Jeg hadde nettopp byttet laken. Tyvene rev dette av sengen og brukte det til å frakte med seg safen.



I safen lå det mange dokumenter, kvitteringer og verdisaker. Blant annet gullmynter til en verdi av 247.000 kroner.

Trodde ting i safen var trygge

– Mange av disse myntene får du ikke tak i nå i dag. Alle kvitteringene ligger i safen fordi det var det tryggeste stedet i huset. Safen var jo boret fast i veggen.



GULL: En stor samling av sølv- og gullmynter ble stjålet. Foto: Privat

77-åringen har i mange år betalt for innboforsikring kalt «super innbo i hjem» fra Storebrand.

Etter innbruddet sender hun inn et krav på myntene, som i seg selv er nok til å nå maksbeløpet i forsikringen på 336.067 kroner.

Svaret fra Storebrand overrasker henne.

Selv om selskapet ikke setter spørsmålstegn ved om dette beløpet er riktig, dekker de likevel ikke hele summen.

Årsaken er at noen av myntene, Storebrand anslår halvparten, er eid av hennes sønn. Han er folkeregistrert på adressen til moren, men bor ikke i leiligheten. Derfor regnes han ikke som et husstandsmedlem.

– Superdårlig



Det er bare husstandsmedlemmer som er dekket av Hoens forsikring «super innbo i hjem».

– Jeg trodde jo at forsikringen dekket alt jeg hadde hjemme, sier en sjokkert Hoen.



Det skal snart vise seg at det er noe som sjokkerer henne enda mer.

Hennes advokat, Morten Furuholmen, er ikke imponert over forsikringsvilkårene:

– Jeg vil ikke kalle dette «super innbo-forsikring», men superdårlig innbo-forsikring Morten Furuholmen

– Når man låser noe inn i en safe hjemme, er det naturlig å tenke at dette er dekket av forsikringen. Jeg synes de burde opplyst henne bedre om dette da de solgte henne «superforsikringen», sier advokaten.

Forsikringsselskapet forklarer at dette er bransjestandard, og mener det er uvanlig at alt i boligen din automatisk blir forsikret.

– Det er ikke slik at du kan legge den rådyre klokka di eller den verdifulle bunaden din hos et familiemedlem og sikre den der fordi hen har en høy og god innboforsikring. Synnøve Hjelle Halkjelsvik, Storebrand

FORSVARER: Pressesjef Synnøve Hjelle Halkjelsvik mener det er riktig at bare gjenstander til medlemmer av husstanden forsikres. Foto: Lise Eide Risanger/Storebrand

– Du må selv sikre dine egne verdisaker og gjenstander i den boligen du faktisk bor i, skriver pressesjef Synnøve Hjelle Halkjelsvik i Storebrand til TV 2 hjelper deg.

Hun understreker at det finnes unntak: Gjenstandene til barn som studerer borte, eller har førstegangstjeneste, vil fortsatt være forsikret så lenge de er folkeregistrert på adressen.

Når Marit Irene Hoen får vite om dette, forstår hun at hun må skaffe dokumentasjon og oversikt over alt det andre som ble stjålet i «sjokkinnbruddet».

Mer trøbbel

Hun hadde nemlig bare oppgitt det som var nødvendig for å få utbetalt det fulle forsikringsbeløpet på 336.067 kroner.

Men Storebrand skal gjøre dette alt annet enn enkelt for 77-åringen.

Hoen går nøye gjennom skap og smykkeskrin for å finne ut hva som er blitt borte. Hun lager en håndskrevet oversikt på to sider.

HÅNDSKREVET: Hoen skrev ned verdien på smykkene som ble stjålet. Foto: Ståle Winterkjær

Etter å ha undersøkt litt om verdiene på smykkene, finner hun ut at totalsummen er drøyt 150.000 kroner.

– Jeg hadde blant annet en kjæreste som ga meg ring, armbånd, kjede og øredobber i trefarget gull i 40-årsgave. Det var kjempedyrt, forklarer Hoen.



Flere av smykkene hun hadde arvet, ble også stjålet i innbruddet.

– Men perler ville de ikke ha. Det ble liggende igjen, sier Hoen og viser fram smykkeskrinet.



Det var også en svært tykk gullenke som tyvene hoppet over.

– Jeg tror ikke de trodde det var ekte gull.

Siden mange av kvitteringene og dokumentasjonen for smykkene lå i safen, finner hun fram gamle og nye fotografier hvor hun bruker smykkene.

Hun føler seg trygg på at det skal være nok dokumentasjon for å få igjen på forsikringen.

Hoen prøver flere ganger å komme i kontakt med saksbehandler ved å ringe til Storebrand, men uten å lykkes.

Reiser til Storebrand

Til slutt bestemmer hun seg for å gå drastisk til verks. 27. september i fjor reiser hun rett og slett 19,5 kilometer fra Haugerud til Storebrand på Lysaker utenfor Oslo.

Hovedkontoret til Storebrand. Foto: Thor Erik Skarpen

– Jeg måtte det fordi jeg aldri fikk snakket med saksbehandleren.

Med seg til Lysaker har hun den håndskrevne oversikten med opplysninger om hvor og når smykkene ble kjøpt og alle bildebevis. Med datakunnskapen til 77-åringen er det ikke lett å bare sende en e-post.

Saksbehandleren er heldigvis til stede og tar imot alt av dokumentasjon. Dermed skulle alt være i orden, eller?

Gang på gang purrer hun på forsikringsselskapet, men hun får ikke en krone igjen for noe av det som hun har skrevet opp på listen. Måned etter måned har gått uten at Marit Irene Hoen får et skikkelig svar.

– Elendig



– Jeg synes oppførselen deres har vært elendig. Det er den måten de driver på. De vil ikke betale ut forsikring, men de har ingen problemer med å ta ut betalingen for forsikringen fra kontoen din. Det er lureri, sier hun, og tilføyer:



Det er veldig slitsomt. Det tar nattesøvnen min. Jeg vil bare ha en slutt på dette og gå videre Marit Irene Hoen

Hun henvender seg til slutt til advokat Morten Furuholmen. Han mener forsikringsselskapet setter altfor strenge krav til dokumentasjon.

– Det er urimelig strengt dokumentasjonskrav. Når ikke et fotografi er tilstrekkelig i en situasjon hvor tyvene har stjålet safen, viser selskapet en mistenkeliggjøring av henne som ikke er riktig. Det hører ingen sted hjemme, sier Furuholmen og tilføyer:



– Jeg tror mange eldre vil få en aha-opplevelse av dette. De lar seg begeistre av en forsikringsselger og får en falsk trygghet.

– Jeg ser for meg den skuffelsen og sjokket de får når de ikke engang får dekket det yndlingssmykket de har på seg hver julaften fordi de ikke har en kassalapp.

Marit Irene Hoen tar fram bursdagsbildet hun har stående i hylla. Hun viser fram smykkene. De er tydelige på bildet selv om man ikke kan se alle detaljer.

– Sjokkert



Har virkelig Storebrand vurdert dette smykket?

TV 2 hjelper deg kontakter selskapet, og får et overraskende svar.

– Jeg er helt sjokkert, utbryter Hoen.



For etter månedsvis med purringer om svar på kravet, skriver Halkjelsvik i Storebrand dette:

– Smykkene var ikke en del av Hoens første krav, men ble levert inn fysisk i etterkant i et håndskrevet brev. Dette brevet ble dessverre ikke registrert i vårt digitale system, noe som forklarer hvorfor det ikke ble fulgt opp. Dette beklager vi selvsagt, og vi går gjennom våre rutiner i slike tilfeller.

Foto: Lise Eide Risanger/Storebrand

– Vi kommer nå til å gå gjennom dette andre kravet og gjøre en grundig vurdering av både kravet og dokumentasjonen, slik at Hoen får den erstatningen hun skal ha. I den forbindelse vil vi invitere både henne og hennes advokat til et møte der vi ser på saken sammen.



Bare timer etter at vi har fått mailen fra Storebrand, har Marit Irene Hoen fått invitasjonen.

– Jeg er litt lettet over at det nå skjer noe, sier 77-åringen.



Men hennes advokat klarer ikke å få fram smilet når han hører forklaringen til Storebrand. Han tror ikke helt på selskapet og mener de oppfører seg sleipt.

– Man legger jo til grunn at deres avslag er basert på det materialet og de fotografiene som er levert, sier Furuholmen og tilføyer:

– De har virkelig behandlet henne dårlig i denne saken,