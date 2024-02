– Tror mange foreldre blir sjokkert

Innholdet i polarbrød gjør at ernæringsfysiolog fraråder å gjøre det til hverdagskost.

Å ha med seg polarbrød i matpakken på skole, i barnehage og på tur, er svært vanlig. Det er sett på som et ganske sunt brød, men er det riktig?



Vi har sjekket innholdet i ulike runde brød. Både den svenske merkevaren Polarbröd og andre tilsvarende varer.

De tre store matvarekjedene har alle sitt eget runde brød, som ligner på originalen. I dagligtale omtales ofte alle som «polarbrød».

– Oppfattes som et sunnere produkt

Polarbrød skiller seg fra vanlige brød blant annet ved at det inneholder betydelig mer sukker.

Av tolv runde brød i TV 2 hjelper degs undersøkelse, er det «Polarbröd Fullkorn» som har aller mest sukker: 8,3 gram per 100 gram.

Til sammenligning har et vanlig kneippbrød under to gram sukker.

Linda Stuhaug har bachelor i samfunnsernæring, og har i over ti år drevet en matblogg hvor hun deler sunne oppskrifter.

– 8,3 gram med sukker i «Polarbröd Fullkorn», er jo ganske høyt, men jeg er ikke overrasket heller, for polarbrød er veldig søtt. Jeg tror jo også at det er derfor så mange liker det.

MATBLOGG: Linda Stuhaug har drevet en blogg i over ti år hvor hun deler oppskrifter og turtips. Foto: Privat

Skal et produkt være grovere og sunnere, velger produsentene ofte å bruke fullkorn i stedet for hvetemel.

– Produkter som fremstår som sunne er ofte verstingene når det gjelder sukker. Det bitre i fullkorn må ofte overdøves med noe annet, mener Stuhaug.

– Når det heter fullkorn, blir det oppfattet som et sunnere produkt, og når man da tar litt ekstra sukker i det, så blir det enda bedre likt av de som kjøper polarbrød.

Har mindre sukker

To av brødene i oversikten skiller seg ut med betydelig mindre sukker. «Grovt og godt» fra Mesterbakeren har henholdsvis 3,8 (havrevarianten) og 4,2 gram (fullkornsvarianten) sukker.

Disse runde brødene selges bare hos Rema 1000.

MINDRE SUKKER: Rema 1000 selger et brød med halvparten av sukkerinnholdet til det originale brødet. Foto: Une Marvik Hagen / TV 2 hjelper deg

– At Rema 1000 har laget et lignende brød der sukkermengden er halvert, viser at det er fullt mulig å lage slike brød med mindre sukker, sier Stuhaug.



Bak det selv

Ernæringseksperten har full forståelse for at polarbrødene har blitt en gjenganger i norske matpakker.

– Jeg tror veldig mange foreldre ofte velger lettvinte, gode løsninger, spesielt for ungene sine, og polarbrød er veldig lettvint. Det holder seg ferskt lenge, det er mykt, ungene liker det godt, og det er veldig lett å smøre på og slenge i matpakken.

Matprofilen anbefaler brød i matpakken, og helst hjemmebakt.

– Da slipper du unna tilsatt sukker, som dessverre mange brød har. Man har bedre kontroll på ingrediensene, og en kan bake med og uten frø og kjerner, alt ettersom hva man liker og foretrekker. Og ikke minst er det billigere, for polarbrød er ganske dyrt i lengden om man skal ha det i matpakken hver dag.

– Foreldre vil bli sjokkert



Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog, og har doktorgrad i ernæring. Hun tror at foreldre vil bli overrasket over sukkermengden.



AV OG TIL: Tine Sundfør mener polarbrød ikke bør være hverdagskost. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Dette er ikke noe nytt for meg, men jeg tror at mange foreldre vil bli sjokkert.

Sundfør poengterer at det ikke er skadelig å gi barn polarbrød av og til, men det skal ikke være hverdagskost.

– Det er mange barn som får polarbrød i matpakken sin nesten hver dag, og kanskje til og med flere ganger om dagen. Da har det plutselig veldig mye å si hvilken brødvariant man velger, med tanke på sukkerinnhold, men også at det er stor forskjell på fiberinnhold.

Vanskelig å velge rett

Sundfør erkjenner at det kan være vanskelig alltid å velge rett vare, men at det å lese bakpå pakningen er ekstremt viktig, og til stor hjelp.



– Det er ikke slik at jeg aldri har polarbrød selv. Barna mine får lov til å ha polarbrød i matpakka av og til.

Hun er enig med Stuhaug i at 8,3 gram sukker er mye for et brød.

– Til sammenligning har cola 10 gram sukker per 100 gram, sier Sundfør.

– I motsetning til cola har polarbrødet flere viktige næringsstoffer, men når jeg hører foreldre som sier at: «Barnet mitt liker bare polarbrød med Nugatti», så tror jeg ikke de vet at med Nugatti på toppen så inneholder dette faktisk mer sukker enn cola. Er det det du vil servere barnet ditt?

Ernæringsfysiologen mener at vanlig grovbrød er et mye bedre alternativ til hverdagskosten enn polarbrød.

Under ser du oversikten over innholdet i 12 ulike typer runde brød:

Produkt Sukker per 100 g Salt Fiber Protein Fett Polarbröd, fullkorn 8,3 0,93 6,7 8,6 3,6 Polarbröd, hvete 5,4 0,63 3,1 8,3 6,4 Polarbröd, havre 6,2 0,6 4,8 11 4 Myk og rund, fullkorn, Bakehuset 7,8 0,9 6,4 8,9 4,4 Myk og rund, havre, Bakehuset 5,9 0,5 5,5 10,4 3,7 Myk og rund, frø og kjerner, Bakehuset 7,6 0,89 6,5 9,8 7,5 Favorittbrød, 4-korn, Coop 7,2 0,95 4,2 11 4,7 Favorittbrød, spelt, Coop 6,3 0,94 2,3 11 4,5 Favorittbrød, fullkorn, Coop 6,6 0,9 4,5 10 4,8 Favorittbrød, havre, Coop 6,7 1,0 4,2 11 5,6 Grovt og godt, havre, Mesterbakeren 3,8 0,55 6,2 10 3,8 Grovt og godt, fullkorn, Mesterbakeren 4,2 0,8 7,2 10 4,9

– Sukkeret har en funksjon

Pressekontakt hos Polarbröd, Kristin Simonsson, er uenig i at brødet deres er så usunt, og forteller at sukkeret er der av en grunn.

– Polarbröds produkter er svært populære blant mange barn og barnefamilier, mye takket være den gode smaken og mykheten. Polarbröd bakes etter tradisjonelle oppskrifter fra Nord-Sverige, og har en unik smak og tekstur, samt lang holdbarhet.



For at brødet skal kunne holde seg i sju dager uten konserveringsmidler, kreves det en viss mengde med sukker, opplyser Simonsson.

MINDRE SUKKER: Kristin Simonsson forteller at Polarbröd jobber mot et brød med mindre sukker. Foto: Polarbröd

Sukkeret er i tillegg viktig for smaken og det brukes til å gi næring til gjæren. Det fører igjen til at deigen blir jevnere og saftigere, og brødet mykt, forklarer hun.

– En utfordring



Produsenten av Polarbröd jobber mot et brød med mindre sukker, men det har bydd på noen utfordringer så langt i prosessen.

– Å bake godt brød der disse funksjonene opprettholdes uten tilsatt sukker er en utfordring for oss, og vi har gjort en rekke tilnærminger gjennom årene som dessverre ikke har vært helt vellykket på markedet. Vi fortsetter imidlertid å jobbe aktivt for på sikt å kunne tilby brød som har lavere sukkerinnhold, uten at det går på bekostning av den gode smaken.

Simonsson mener at selv om brødet inneholder sukker, vil det fortsatt være helsemessige fordeler med fullkorn i et brød.

HØYT SUKKERINNHOLD: «Polarbrõd Fullkorn» inneholder 8,3 gram sukker. Foto: Une Marvik Hagen / TV 2 hjelper deg

Vil redusere sukkermengden

Bakehuset, som står bak Myk og rund-variantene, mener forbrukerne forventer at disse runde brødene er litt søtere. Men legger til at de har lite eller ingen sukker i sine ferske, vanlige brød.



– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle brødsortimentet innenfor sunnhet; grovhet, salt og sukker, etter forbrukernes ønsker og preferanser, forteller markedsdirektør Gry Thomsen.

Seniorrådgiver i Coop, Knut Lutanes, opplyser at de ønsker å redusere mengden sukker i sitt brød.

– Vi jobber fortløpende med å redusere sukkerinnholdet i våre produkter, samtidig som smaksopplevelsen ivaretas.