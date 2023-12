Det som egentlig skulle være et ganske vanlig tannlegebesøk, endte i et mareritt for Ellen Hov (62).

Det startet med at en gammel plombe falt ut av en jeksel.

– Den var stor, så mye av tanna ble borte. Dermed måtte jeg akutt til tannlegen, forteller hun.



Hov kontaktet klinikken hun hadde brukt fast i mange år.

Måtte rotfylle

– Da jeg kom dit var det ikke lenger noen ansatte, men jeg fikk time hos tannlegen som eier klinikken.



Det ble raskt klart at Hov måtte rotfylle og deretter sette en krone på tanna.

KRONER: Den nye krona til høyre er Hov godt fornøyd med, les hvordan hun endte opp med den lenger ned. Foto: Privat

– Tannlegen forklarte at hun normalt brukte en spesialist ved klinikken til rotfylling, men at hun nå skulle utføre det selv.



– Jeg hadde ingen grunn til å tro at hun var en dårlig tannlege, og trodde jeg var i trygge hender, sier Hov oppgitt.



Rotfyllingen ble gjennomført, og Hov fikk en midlertidig krone fram til den nye var klar.

Fikk ikke kvittering

Da hun i slutten av mars skulle betale, stusset Hov over at hun måtte forhåndsbetale for krona, og at hun ikke fikk betale med kredittkort.

– Jeg fikk heller ikke en skikkelig kvittering som beskrev behandlingen slik jeg hadde pleid å få. Tannlegen skyldte på at det var noe galt med printeren.



Tannlegen skriver til TV 2 hjelper deg at det er normalt å ta forhåndsbetalt, og forklarer videre:

«Vi kunne ikke ta imot kredittkort eller gi kvittering den dagen hun var der, da den ene resepsjonen med bankterminal for kredittkort var i en den delen av klinikken som var støvlagt av byggestøv og ikke kunne brukes.»



Hov sier hun betalte til sammen 18.090 kroner for behandlingen. Inkludert 10.400 kroner for forberedelser og selve krona hun skulle få satt inn rundt en uke senere.

FORHÅNDSBETALTE: Ellen Hov skulle senere angre på denne betalingen. Foto: Skjermbilde

Men hun fikk ikke ny time, og purret på tannlegen.

– Det nyttet ikke å nå fram til verken tannlegen eller klinikken på telefon. Jeg skrev derfor flere SMSer og ba om informasjon angående ny time.



– Jeg visste at klinikken var under ombygging, og var redd for at den var blitt lagt ned, eller at det hadde skjedd noe med tannlegen, sier Hov.



– Følte meg lurt



25. april fikk hun plutselig svar, og tilbud om time 3. mai, som hun takket ja til.

– Jeg ble glad da hun endelig svarte, og fikk håp.

Men dagen før kom beskjeden om at også denne timen måtte flyttes.

– Jeg begynte å føle meg lurt, og jeg følte meg dum som hadde forhåndsbetalt, sier 62-åringen.



Senere i mai sendte Ellen Hov inn klage til klagenemnda for tannleger, med kopi til tannlegen.

Oppsøkte klinikken

Da ble hun oppringt av tannlegen med beskjed om at klinikken var stengt på grunn av oppussing, men at hun kunne behandle Hov ved en annen klinikk.

– Det aksepterte jeg umiddelbart.



Men den nye timen ble utsatt tre ganger og deretter avlyst, uten ytterligere beskjed.



BLE UTSATT: Ellen Hov endte med å akseptere timen 13. juni, men også denne ble avlyst. Foto: Skjermbilde, sms

I frustrasjon ble hun værende på venteværelset på klinikken en av gangene da timen ikke hadde blitt avlyst på forhånd, i håp om i alle fall å få utlevert krona hun hadde betalt for.

Men ifølge Hov nektet tannlegen å møte henne, og noen krone var ikke å oppdrive. Siden har det vært stille.

Vil ha tilbake pengene

62-åringen har i ettertid gjort flere forsøk på å få erstattet de rundt ti tusen kronene hun har betalt for tanna hun aldri fikk.

BA OM HJELP: Ellen Hov sendte saken sin til Forbrukertilsynet. Foto: Dag Jenssen/Forbrukertilsynet

Hun ba blant annet forsikringsselskapet om hjelp, og hun sendte saken til mekling hos Forbrukertilsynet.

Måtte rotfylle på nytt

Mens hun ventet på svar, valgte hun å gå til en ny tannlege.

– Jeg gruet meg litt, men noe måtte jo gjøres.



Den nye tannlegen fant raskt ut at den midlertidige kronen satt noe løst, og kunne ikke utelukke at det var lekkasje som gir fare for bakterier.

ROTFYLLING: Tanna måtte rotfylles to ganger. Foto: Privat

Røntgenbildene viste også at rotfyllingen ikke hadde ideell lengde.

Dermed måtte Hov rotfylle på nytt. Det ble ny runde med midlertidig krone, og til slutt fikk hun endelig satt inn ny krone.

– Jeg er kjempefornøyd med krona fra den nye tannlegen, sier Hov.



Mellom to stoler

Derimot er hun forundret over det hun opplever som manglende forbrukerrettigheter.

– Jeg føler at min sak faller mellom to stoler.



Hov forteller at forsikringsselskapet sier saken faller utenfor dekningsområdet. Det samme svarer Forbrukertilsynet.

– Grunnen til at vi ikke kan behandle saken hos oss, er at helsetjenester som ytes av helsepersonell, er unntatt fra vårt myndighetsområde. Tannlegetjenester regnes som en slik tjeneste, og saken faller derfor utenfor vårt meklingstilbud, svarer Anne-Karine Tverråen, underdirektør i Forbrukertilsynet.

KAN IKKE MEKLE: Anne-Karine Tverråen sier saken ikke kan behandles av Forbrukertilsynet. Foto: Dag Jenssen/Forbrukertilsynet

– Klager kan i dette tilfelle benytte de ordinære domstolene, i første omgang Forliksrådet, råder Tverråen.

– Hvorfor er helsetjenester unntatt? undrer Hov.

– At jeg er fullstendig rettsløs overfor en tannlege som ikke leverer det jeg har betalt for, er jo merkelig.



Hos banken er det ikke hjelp å få siden hun betalte med debetkort.

Håpet på erstatning

Heller ikke klagenemnda i Oslo Tannlegeforening kan hjelpe, fordi «dette er en sak som faller utenfor våres mandater».

KRONER: Til slutt kunne Ellen Hov få på plass den nye krona, til høyre. Foto: Privat

Hovs håp var at hun skulle få hele summen dekket fra Norsk pasientskadeerstatning, men slik gikk det ikke.

– Krav om tilbakebetaling for tjenester man ikke får er et rent privatrettslig forhold. Det er ikke regnet som en pasientskade og gir derfor ikke rett til erstatning etter pasientskadeloven, forklarer avdelingsdirektør Kathrine Kjemphol Nygård i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Penger for skaden

62-åringen får altså ikke erstattet det hun betalte for selve krona, men rotfyllingen får hun dekket:

– I dette tilfellet har vi kommet til at det er svikt ved den delen av behandlingen som gjelder rotfyllingen. Erstatningssøkeren vil derfor få dekket de utgiftene hun har hatt til å rette opp skaden. Erstatningen er på 11.000 kroner, skriver Nygård.

GIR ERSTATNING: Avdelingsdirektør Kathrine Kjemphol Nygård. Foto: NPE

– Kan du forstå at hun føler dette tilfellet faller mellom to stoler?

– Jeg har full forståelse for at hun opplever det som vanskelig. Det er aldri en god følelse når man ikke får det man betaler for.



Nygård opplyser at de har bedt tannlegen om journalnotater for behandlingen av Hov, men at de ikke har mottatt dette.

Tannlegen skriver til TV 2 hjelper deg at hun i en periode ikke hadde tilgang til journalene, og at hun varslet NPE om at det kunne komme klagesaker som følge av at byggearbeidene stoppet pasientbehandlingen.

NPE om klinikken: Norsk pasientskadeerstatning har registrert 45 saker på klinikken.

Så langt har 28 erstatningssøkere fått medhold i kravet. 15 saker er avslått eller avvist. To saker er under behandling.

Antallet meldte erstatningskrav er godt over hva som er normalt for en såpass liten klinikk.

Andelen pasienter som får medhold er også noe høyere enn vanlig. (Klagene kan være på flere tannleger siden sakene registreres på klinikknavnet)

Råd til andre

Ellen Hov sier hun forstår avgjørelsen til NPE.

RÅD: Ellen Hov oppfordrer til å betale med kredittkort. Foto: Privat

– Jeg er så lei av denne saken at jeg har godtatt det. Men til andre tannlegepasienter har jeg to klare råd: Aldri betal på forhånd og bruk kredittkort.

Når TV 2 hjelper deg kontakter tannlegen, ønsker hun først ikke å kommentere saken.

Senere velger hun å svare likevel. Hun forklarer at hun ikke fikk fullført behandlingen av Hov fordi byggearbeider i lokalene skapte mye byggestøv og andre utfordringer.

– Ble syk



Hun skriver også:

«Rotfyllingen er ikke for kort. Eller dårlig arbeid. Men det kan ha kommet lekkasje etterpå, eller være en infraksjon eller det kan være andre omstendigheter til at det blir en reinfeksjon i en rotfylt tann.»



Om at hun heller ikke fullførte behandlingen ved den nye, midlertidige klinikken, skriver tannlegen:

«I tillegg ble jeg syk og klarte dessverre ikke å være tilgjengelig for henne eller andre pasienter, som trengte hjelp i å få ferdigstilt sine behandlinger. Vi la ut informasjon på Facebook.»

Tilbakebetaling

«Vi har nå fått midlertidige flotte lokaler og tar imot pasienter for behandling på Fornebu. Vi holder på å ferdigstille behandlinger her og Hov står også på listen over pasienter som ville få tilbud om time. Hun vil få tilbud om tilbakebetaling for kronen.», avslutter tannlegen.