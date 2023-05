– Jeg har lest mange artikler om at Foodora leverer sen og kald mat, eller ikke leverer mat i det hele tatt, sier Trygve Matre (29) til TV 2 hjelper deg.

– Men det jeg har opplevd er noe helt annet.



Gavekort i julegave

Til jul i fjor fikk Trygve Matre et gavekort på 500 kroner fra Foodora.

GAVEKORT: Hos Foodora kan du kjøpe gavekort som kan benyttes på flere restauranter og butikker. Foto: Skjermbilde/ Foodora.no

– Jeg bestiller ofte derfra og syns alltid tjenesten har fungert fint.

– Har det vært noe problem, så har Foodora ordnet opp, legger han til.



Storebroren så derfor en gylden mulighet til å gi 29-åringen et gavekort fra nettopp Foodora i julegave.

Tidligere i vår skulle Matre endelig benytte seg av gavekortet.

– Jeg brukte 398 kroner på Bamboo Sagene.



BAMBOO SAGENE: Fra restaurant Bamboo ble deler av gavekortet brukt. Foto: Skjermbilde, Foodora

På gavekortet sto det igjen 102 kroner. Matre tenkte som de fleste ville gjort, at disse pengene kunne brukes på et mindre måltid ved neste bestilling.

Men slik er det ikke hos Foodora.

– Etter en ukes tid skulle jeg bruke opp gavekortet, men da fikk jeg beskjed om at gavekortet allerede var brukt.



Pengene tapt?

Siden 16. januar har 29-åringen prøvd å få pengene tilbake.

– Ikke fordi det er så himla mye, men fordi det er en ren prinsippsak. Jeg fikk et gavekort på 500 kroner, ikke 398 kroner, der 102 av dem endte med å gå til Foodora selv, sier han.



– RETT SKAL VÆRE RETT: Trygve Matre sier han ikke kommer til å gi opp denne kampen med det første. Foto: Privat

Foodora forsvarer avgjørelsen med at de på sin hjemmeside har skrevet at gavekortet kun kan brukes en gang.

– Problemet er jo ikke hvor tydelig de har markert det eller ikke, problemet er jo selve policyen. Hvem velger en sånn løsning?!

– Det er jo vanskelig å se for seg at pengene ikke går rett i lomma på Foodora. Ikke syklistene eller kundeservice, men en del av den generelle omsetningen.

– Jeg er skikkelig skuffa. Dette er regelrett svindel, avslutter han.



TV 2 hjelper deg har spurt hvorfor Foodora har en slik løsning og ikke minst: Hvor blir det av pengene som ikke blir brukt? Se svaret lenger ned i saken.



Foodora: Teknisk begrensning

I juni 2021 skrev Byas om en lignende sak. En kvinne skulle bestille mat fra to ulike steder, og hadde ikke fått med seg at gavekortet kun kan brukes én gang.

Den gang svarte selskapet at dette skyldes en teknisk begrensning i løsningen de har for gavekort.

TV 2 hjelper deg tar derfor kontakt med selskapet GoGift, som Foodora selger gavekortene sine gjennom, og spør om deres tekniske begrensinger.

INGEN ANDRE: TV 2 hjelper deg har sjekket flere gavekort hos GoGift, blant annet Zalando, Filmweb, IKEA og XXL. Ingen av de nevnte har likt vilkår som Foodora. Foto: Skjermbilde/ GoGift

Til TV 2 hjelper deg svarer salgssjef Morten D. Mortensen dette:

«Det har hele tiden vært Foodora sitt eget gavekort og begrensningen med at gavekortet kun kan brukes en gang er begrensning fra Foodora sin side, ikke GoGift».

Videre legger han til at han ikke kjenner til andre som har samme begrensning.

Må scrolle

Foodora opplyser på nettsiden at gavekortet kun kan benyttes én gang. Men man må scrolle et godt stykke ned for å se det:

Dette mener Matre burde vært bedre opplyst:

– Hvis de først skal ha denne dumme løsningen, så bør det komme frem et tydelig varsel, så fort du har kjøpt gavekortet.

– I tillegg burde Foodora implementere et OBS-varsel idet du legger inn gavekortkoden om at den kun kan brukes en gang.

– For eksempel et sånt varsel som kommer opp når du lager et nytt passord, og det er for svakt, foreslår han.

– Bør ta grep

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier at teknologien på ingen måte skal skape problemer:

– Vi synes det er merkelig at Foodora skylder på tekniske løsninger, og tenker at teknologien her bør gi muligheter, ikke begrensninger.



– Helt konkret bør Foodora ta grep som gjør at restbeløpet på gavekort fortsatt kan bli benyttet.



PROBLEM: Thomas Iversen forteller at de jevnlig får henvendelser om at gavekort fra ulike aktører har store begrensninger, gebyrer eller fører til en ubrukelig rest. Foto: Forbrukerrådet

– Tiden er åpenbart moden for å regulere dette markedet, og vi mener det helt klart bør settes klare rammer for hvilke vilkår og begrensninger som kan bli benyttet i gavekort, understreker Iversen.



– Ikke en ordningen vi ønsker

Presseansvarlig i Foodora Norge, Mads Dokka Blybakken, skriver dette i en e-post:



«Det er begrensninger i appen vår som gjør at det har blitt sånn som dette. Vi er nødt til å bruke vouchers, en form for rabattkort, som kun lar seg bruke en gang. Det er ikke ordningen vi ønsker oss, men ordningen vi har akkurat nå.

Alternativet akkurat nå er å slutte med gavekort, men det er nok ingen god løsning for kundene.

IKKE ET ØNSKE-SCENARIO: Mads Dokka Blybakken forklarer at ordningen ikke er optimal. Foto: Ilja C. Hendel

Vi skal få på plass en annen løsning, men vi gjør også noen grep frem til vi er i mål med det. Et helt konkret grep er at vi senker beløpet man kan kjøpe gavekort på ned til 300 kroner.

I tillegg ser vi på måter å gjøre begrensningene i løsningen tydeligere for de som bruker gavekortene».

Blybakken svarer ikke på hvor restbeløpene går, og om kunden får igjen de tapte pengene. Det reagerer Matre på:

– Det er veldig rart at de er så unnvikende.

– Hvis de ikke kan tilby en optimal løsning, så bør de ikke tilby noe i det hele tatt, avslutter han.