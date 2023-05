– Jeg har hørt om flere negative opplevelser med Elkjøp, men personlig har jeg aldri opplevd noe selv, før nå, sier Bujar Ismaili (32).

For to år siden kjøpte Ismaili en splitter ny Samsung TV fra Elkjøp, men på grunn av tekniske feil, ble TV-en sendt på reparasjon.

Da han fikk TV-en tilbake, trodde han ikke sine egne øyne.

– Hva f**n er dette?



Mørkere og mørkere



I juni 2021 kjøpte Ismaili en Samsung Smart TV til 17.000 kroner fra Elkjøp i Sarpsborg.

ELKJØP SARPSBORG: Her har Bujar Ismaili måttet farte frem og tilbake i forbindelse med TV-kjøpet sitt. Foto: Privat

De første månedene fungerte TV-en helt fint. Så skjedde det noe.

– Etter åtte måneder ble halve skjermen plutselig mørkere og mørkere, forteller han.

Den ble derfor sendt på reparasjon, og etter tre TV-frie uker, fikk han en SMS om at TV-en var klar for henting.

Da 32-åringen skulle åpne esken, startet problemene.

– Det manglet både skruer til fotfestet og strømkabel, noe jeg ble lovet skulle følge med i esken.



Ismaili drar derfor tilbake til Elkjøp for å hente skruer og kabel, før han vendte nesen hjem, for å koble opp TV-en.

Det ble et mindre hyggelig syn.

Frem og tilbake fra Elkjøp

– Idet jeg skrur på TV-en, ser jeg søren meg at skjermen er knust, forteller 32-åringen oppgitt.

MOTSATT SIDE: Den knuste delen av skjermen er på motsatt side av der den første feilen oppsto. Foto: Privat

Ismaili tenkte det kunne være en transportskade, så han undersøker både TV-en og emballasjen uten å finne antydning til fysisk skade.

Han tar derfor bilder av TV-en og drar atter en gang til Elkjøp og forklarer hva som har skjedd.

Elkjøp ber han levere den inn igjen og lover, ifølge 32-åringen, å finne en løsning i løpet av få dager.

Etter en uke med stillhet, tar han selv kontakt med Elkjøp. Da får han beskjed om at de ikke har funnet ut av problemet.

Ismaili ber om å få låne en TV i mellomtiden.

LÅNT TV: TV-en som Bujar Ismaili nå låner fra Elkjøp. Foto: Privat

– Klikket for meg

Ukene går, og Ismaili hører ingenting fra Elkjøp. Så tar han nok en gang selv kontakt.

– Da får jeg beskjed om at det dessverre ikke er noe de kan gjøre, og at jeg må levere inn TV-en jeg har lånt.

Ismaili drar rett til Elkjøp og forlanger å få snakke med sjefen.

– Når jeg kommer dit, er ingen av sjefene der, og de som er til stede, kan ikke ta en avgjørelse.



Han blir stående som et spørsmålstegn og spør flere ganger hva som skjer. Ifølge Ismaili kommer Elkjøp så med en ny påstand:

– Elkjøp sier at jeg har ødelagt TV-en!



– Da klikket det for meg.



– Jeg har da ikke ødelagt noen ting. Hadde jeg det, ville jeg så klart brukt innboforsikringen min i Frende, understreker han.



– Om det har skjedd under transport eller under reparasjon hos Elkjøp, vet jeg ikke. Alt jeg vet er at jeg skulle få tilbake en TV som var fikset og ender med en TV som er mer defekt enn før.



Venter og venter

Ismaili sier til Elkjøp at han vil ta saken videre.

– Da får jeg beskjed om at de skal se på saken igjen, og kontakte meg for ny oppdatering.

Denne beskjeden fikk han i mars i år, og fremdeles venter han på en tilbakemelding.

– Merkelig beskyldning

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet mener Elkjøp burde håndtert dette bedre:

– Hvis butikken tar TV-en inn til reparasjon, skal dette være gratis og skje uten vesentlig ulempe for deg. Du skal selvfølgelig få tilbake en vare som er reparert - ikke en TV med knust skjerm.



FORBRUKERJURIST: Nora Wennberg Gløersen mener at denne saken burde vært løst enklere fra Elkjøp sin side. Foto: Forbrukerrådet

– Mener Elkjøp at forbrukeren selv har skyld i skaden, bør de ha klare holdepunkter for å påstå at han lyver om hendelsesforløpet.

– Det virker merkelig å komme med slike beskyldninger flere uker etterpå, avslutter hun.

Garanti ved kjøp av TV: Blir TV-en din ødelagt, kan du klage i inntil fem år på feil som skyldes dårlig kvalitet.

Dersom problemet skyldes en fabrikasjonfeil, eller du ikke har fått det du har betalt for, skal butikken ordne opp. TV-en skal være som den næringsdrivende har sagt gjennom annonsering, i butikken og andre steder, og du skal ha fått all viktig informasjon om produktet. Kilde: Forbrukerrådet/ Nora Wennberg Gløersen

Oppringt fra skjult nummer

TV 2 hjelper deg kontakter Elkjøp for å få en forklaring i saken.

Ismaili, som har ventet i flere uker på ny oppringning fra el-giganten, får hakeslipp da han tre timer senere plutselig får en telefon.

– Tror du ikke at jeg nå ble ringt opp fra skjult nummer fra Elkjøp, forteller han TV 2 hjelper deg.



– Plutselig sa de at de har bestemt seg for at saken er løst og jeg får velge ut en helt ny TV, sier han fornøyd.



NY TV PÅ VEI: Bujar Ismaili har allerede bestemt seg, og får en Samsung 75 QN85B 4K Neo QLED TV om få dager. Foto: Skjermbilde/ Elkjøp.no

Legger seg flat

Kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge AS, Madeleine Schøyen Bergly, skriver dette i en e-post til TV 2 hjelper deg:

«Vi er glade for at TV 2 tok kontakt med oss om denne saken, slik at vi på best mulig måte raskt kunne hjelpe kunden vår.

Vi har sjekket opp i denne uheldige saken ved den aktuelle butikken. Her må vi beklage at kunden vår ikke ble hørt, da han kom tilbake til oss, for å informere om skader på tilbakelevert TV etter service.

BEKLAGER: Madeleine Schøyen Bergly beklager på vegne av selskapet. Foto: Elkjøp.no

Vi har fått en klarhet i hendelsesforløpet, og her har det dessverre vært en uenighet om hvor skaden stammet fra. Her skulle vi selvsagt ordnet opp med en gang, og hjulpet kunden vår med et nytt og skadefritt produkt. Det er vi lei oss for at ikke skjedde.

Vi har tatt kontakt med kunden vår, som etter god dialog nå har fått hevet kjøpet sitt og deretter handlet en ny TV hos oss».