– Trodde ikke det kunne skje meg

Kort tid etter at hun flyttet inn i leiligheten, våknet Alma Sander av at hun klødde. – Det ble starten på et mareritt, sier 25-åringen.

– Det har vært en stor påkjenning, både psykisk og fysisk, sier Alma Sander.

I slutten av mai flyttet hun inn i en liten ettroms leilighet i Kirkeveien i Oslo.

– Kjempevondt



Leiligheten leide hun for 10.500 kroner måneden gjennom firmaet Heimstaden, som leier ut over 4000 boliger i Norge.

I juni våknet hun en morgen og oppdaget flere bitt på kroppen.

– De klødde og gjorde kjempevondt, sier 25-åringen.



Hun mistenkte veggedyr og kontaktet Heimstaden. De ordnet med et skadedyrfirma som kom på inspeksjon.

PLAGSOMT: Veggedyr er et blodsugende insekt som er tett knyttet til mennesker. Foto: Mycoteam

– Firmaet fant ingen veggedyr, og mente det måtte være snakk om en bille.



– Tenkte at ting krabbet på meg



Alma klarte likevel ikke å slå seg til ro:

– Jeg sov så dårlig, våknet hele tiden og tenkte at ting krabbet på meg. Det var kjempeubehagelig.



Samtidig fikk hun flere og flere bitt som klødde og gjorde vondt.

FLERE OG FLERE: – Bittene var vonde, forteller Alma. Foto: Alma Sander/privat

Alma bestemte seg for å gå til legen, som etter litt nøling konkluderte:

– Legen kom fram til at det måtte være insektstikk, sier hun.



Og det skulle vise seg å stemme.

– Etter enda en natt med enda flere stikk, fikk jeg nok. Jeg endevendte madrassene mine og fant umiddelbart to dyr.



Infisert av veggedyr

Hun sendte bilde til skadedyrfirmaet, som kunne bekrefte det hun fryktet; leiligheten var infisert av veggedyr.

– Det er jo skrekken. Jeg trodde ikke dette kunne skje meg, sier 25-åringen.



BEVIS: Dette bildet av veggedyr sendte Alma Sander til skadedyrfirmaet. Foto: Alma Sander/privat

Kort tid etter startet Oslo Veggdyrkontroll sanering av leiligheten. Eiendeler og møbler ble hentet ut og fryst ned, deretter ble det strødd tørkepulver langs vegger og lister.

– Tørkepulver fungerer på den måten at det trekker fuktigheten ut av veggedyrene, dermed tørker de ut og dør, sier daglig leder i Oslo Veggdyrkontroll, Vidar Andreassen.



Det brukes ikke gift mot de blodsugende insektene, fordi de har blitt resistente.

Alma Sander kontaktet Heimstaden og informerte om at leiligheten hadde veggedyr.

Mente hun kunne bo der

Hun ble tilbudt hotellovernatting på Anker hotell i de to dagene eiendelene var nedfryst. Men i perioden det var strødd tørkepulver på gulvet i den lille leiligheten, mente Heimstaden at hun fint kunne bo der.

HVITT PULVER: På gulvet er det strødd tørkepulver som skal ta livet av veggedyrene. Foto: Une Marvik Hagen

– Du kan tenke deg hvordan det oppleves å bo med det pulveret over alt, sier 25-åringen.



Skadedyrfirmaet påpekte også at det var fint om hun bodde i leiligheten mens veggedyrproblemet ble håndtert.

– De sa at det er bra at noen sover i rommet, sier Alma, som legger til at det var uaktuelt for henne.



Tiltrekkes av pust

Vidar Andreassen i Oslo Veggdyrkontroll forklarer at hvis ingen bor i leiligheten mens tørkepulveret virker, vil ikke veggedyrene komme ut fra skjulestedene.

– De tiltrekkes blant annet av CO₂ fra menneskers pust, og hvis ingen bor der vil de ikke trigges til å komme fram, sier han.



– Man får skåler til å sette under sengebeina som hindrer veggedyrene i å ta seg opp i senga, og de fleste bor der uten å merke noe.



FELLER: Disse skålene skulle Alma egentlig plassere senga oppi, men hun valgte å flytte ut i stedet. Foto: Une Marvik Hagen

Avslo kravet

Sander krevde redusert husleie av Heimstaden i perioden fra hun oppdaget blodsugerne, men ble avvist.

Firmaet viste blant annet til at de hadde vært behjelpelig med å sanere leiligheten og tatt kostnaden for dette. De viste også til at hun allerede hadde fått en kompensasjon på 1500 kroner for andre mangler ved leiligheten da hun flyttet inn.

Les hva Heimstaden svarer når TV 2 hjelper deg tar kontakt, lenger ned.

– Ikke min skyld



Men Alma føler seg urimelig behandlet av eiendomsgiganten.

– Jeg står i en situasjon som ikke er min skyld. Jeg har lege- og apotekutgifter. I tillegg har jeg vært veldig redd for at jeg har tatt med meg veggedyr på jobben og hjem til familien.



– Jeg har levd med alle tingene mine i søppelsekker, og hele tiden vært kjempestresset for dette, forteller 25-åringen.



KORT BESØK: Alma Sander ville ikke bo i leiligheten mens den ble behandlet for veggedyr. Foto: Une Marvik Hagen

– Redusert leieverdi

Sander mener hun har krav på mer kompensasjon, og får støtte av forbrukeradvokat Ola Fæhn. Han påpeker at hun bør kreve redusert husleie i flere perioder:

– Fra hun oppdager problemet til det settes i gang tiltak har leiligheten redusert leieverdi, selv om hun nok må tåle at hun skal betale noe i den perioden.

– I perioden skadedyrfirmaet holder på med sanering av leiligheten og møblene, bør leieavslaget være på 100 prosent.

Fæhn reagerer også på at Sander ble rådet til å bo i leiligheten i tørkeperioden.

– Åte



– I denne saken skal skadedyrfirmaet ha opplyst at det er en fordel om leier blir boende mens tørkepulveret er ute, fordi man da vil fungere som åte for dyrene. Dette er ikke en situasjon en leier skal måtte leve med i flere uker uten å få redusert husleie.

– Det bør tilbys leiefritak i denne perioden, mener han.



Heimstaden er altså uenig. I tillegg til full husleie, krever selskapet også 19.900 kroner ekstra for august.

Må betale ekstra

Før veggedyrene ble oppdaget fant Sander nemlig ut at hun ønsket å flytte. I henhold til kontrakt kunne hun imidlertid ikke si opp før mot slutten av dette året.

For å få flytte ut tidligere måtte hun signere en «utkjøpsavtale»:

Avtalen som ble inngått: For å få flytte ut tidligere ville Heimstaden at Alma betalte følgende: En måneds dekningsleie, 9700 kroner, for førtidig terminering av forpliktelser i henhold til leiekontrakten. Dekningsleien dekker en «forsikringspremie» for at risikoen for ledighet går over på utleier.

Re-utleie tilsvarende 10.200 kroner. Beløpet dekker alle kostnader utleier har i forbindelse med ny utleie.

TV 2 hjelper deg spør Heimstaden hvorfor de mener at Alma ikke har krav på avslag i husleien.

Presseansvarlig Ina Karine Hesle forklarer at de tar kostnadene for sanering når det oppdages veggedyr. De tilbyr også hotellovernatting eller gir avslag på husleien.

– I den etterfølgende perioden med tørkepulver, som blir lagt langs vegglister/i hjørner, og som er helt ufarlig for mennesker, var vår vurdering – etter veiledning fra saneringsselskapet, at leiligheten var beboelig og at det ikke var grunnlag for avslag på husleie.

SVARER: Presseansvarlig Ina Karine Hesle i Heimstaden. Foto: Lillian Hjellum

Heimstaden snur

Men så tar saken en ny vending.

Hesle legger til at de er lei seg for at Alma fikk en dårlig opplevelse, og at de har sett på saken på nytt:

– Vi har kommet frem til at vi ønsker å stryke kostnaden for utkjøp. Ettersom vi har lykkes i å få inn en ny leietaker fra 1. september har vi også bestemt oss for at Alma skal få slippe å betale dekningsleien.

– Vil det egentlig si at selv om dere har fått inn en leietaker fra 1. september så ville dere likevel krevd Alma for dekningsleie?

– Avtale om dekningsleie inngås før huseier har funnet nye leietakere, svarer Hesle.



Sparer 20.000 kroner

Alma velger å gå med på løsningen, og slipper dermed å betale 19.900 kroner til Heimstaden.

25-åringen ønsker å få fram at saken har vært en stor belastning.

– Synd at jeg måtte gå gjennom alt dette for å få kompensasjon. Jeg tror ikke jeg ville fått dette tilbudet hvis jeg ikke hadde tatt kontakt med dere, takk for hjelpen, legger hun til.



Almas leilighet skal sjekkes på nytt i løpet av august. Ifølge Heimstaden er det ikke funnet veggedyr i naboleilighetene.