Trodde hun gjorde et kupp: – Var så dum at jeg lot meg lure

Beate Jakobsen fra Øksnes i Nordland var sikker på at hun gjorde et kupp da hun fant de perfekte buksene på tilbud.

– Jeg var så dum at jeg lot meg lure, sier 51-åringen.



FORBANNA: Beate Jakobsen er mildt sagt forbanna etter sin opplevelse. Foto: Privat

Stretch-teknologi

I august kom hun over en nettside full av fristende tilbud og kampanjer.

– Jeg scrollet gjennom og fant bare gode anmeldelser om nettsiden, forteller hun.

Siden Jakobsen snakker om, er den tilsynelatende norske nettbutikken Liva-Oslo. Hjemmesiden har norsk flagg i logoen, hvit snø i bakgrunnen og alt er presentert på norsk.

NORSK PREG: Nettbutikken Liva-Oslo har flere hint av norsk estetikk. Foto: Skjermdump / Liva-Oslo

– Den virket veldig troverdig. Det sto at nettsiden samarbeidet med både Klarna og Vipps, noe som gjorde den enda mer troverdig, forteller hun.



Hun klikket derfor hjem to like jeans til 800 kroner, som ifølge nettsiden skulle være myke, med snor, knapp, glidelås, og ha stretch-teknologi.



– Det var jo nesten for godt til å være sant, forteller hun.

FLERE LOVNADER: Ifølge nettsiden har buksen snor, knapp, glidelås og «Super stretch-teknologi». Foto: Skjermdump / Liva-Oslo

– Det var litt rart

På hjemmesiden sto det leveringstid mellom tre og sju dager.

Men leveringen tok verken tre eller sju dager.

– Jeg syns det var litt rart at en norsk butikk skulle ha så lang leveringstid.



Hele tre uker ventet Jakobsen, og da pakken endelig kom, var det flere ting hun reagerte på.

– Leveringen kom først og fremst ikke fra Oslo, men helt fra Zhejiang, forteller hun.

Zhejiang ligger helt øst i Kina.

Zhejiang eller Oslo?

Likevel var hun spent på å prøve buksene.

Men da hun pakket opp esken, kom atter en overraskelse.

– Det fantes ikke noe stretch i buksene, heller ingen knapp eller glidelås som lovet. Størrelsen stemte ikke, stoffet var hardt og hadde kun et print av jeanslooken utenpå, forteller hun.

– Jeg kunne brukt buksa som telt, det var bare én ting som manglet og det var teltstanga, legger hun til.



– Det var heller ikke en norsk vare, som forespeilet på nettsiden.

Men det hele hadde så vidt begynt.



Nytt problem

Det tok ikke Jakobsen mange sekundene å avgjøre at disse buksene skulle sendes i retur.

– Bildene og beskrivelsen på nettbutikken samsvarte overhodet ikke med varen jeg fikk. Det er storsvindel, mener hun.



51-åringen slo seg likevel til ro med at hun kunne returnere varen og annullere fakturaen i Klarna-appen.

– Jeg kontaktet Liva-Oslo, informerte om at jeg ikke var fornøyd, og sa jeg ville returnere varen.

MER SOM MANGLET: Buksen manglet både stretch, knapp og glidelås som lovet. Foto: Privat

– Da tilbydde de meg 20 prosent avslag på kjøpet hvis jeg beholdt buksene.



– Skulle buksa returneres, ville det kostet mer enn selve varen.



– Det var uaktuelt, understreker hun.



Kontakter Klarna

Jakobsen tok derfor kontakt med Klarna, som ifølge 51-åringen ga medhold flere ganger om å annullere fakturaen.

– Dette fikk jeg bekreftet gang på gang på telefon.



Men ingenting skjedde i Klarna-appen. Så da Jakobsen tok kontakt igjen, ble hun møtt av en ny kundebehandler.

– Jeg ble sendt rundt som en kasteball og snakket med så mange personer.

MAIL TIL KLARNA: Til slutt rant begeret over for Jakobsen. Foto: Skjermbilde

– To måneders runddans

Gang på gang må 51-åringen forklare situasjonen til nye kundebehandlere.



– Etter to måneders runddans med Klarna, sitter jeg her fremdeles med buksene og en faktura jeg må betale, forteller hun.

APPEN: Slik står det i appen til Beate Jakobsen på Klarna. Foto: Privat

– Dermed må jeg enten betale over 800 kroner for to bukser jeg bare må kaste, eller betale nesten det dobbelte for sending tilbake til Kina.

– Jeg er skikkelig forbanna, avslutter hun.



Forbrukerrådet: – En utfordring

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, informerer om at de har mottatt tre henvendelser på liva-oslo.com.

– Vi har likevel mottatt mange henvendelser om tilsvarende problemstillinger. Utenlandske nettbutikker i norsk drakt er en utfordring, og kombinasjonen av kostbar retur og tvilsom kvalitet kjennetegner mange av disse nettsidene.

– Dette gjør det ofte vanskelig å nå frem med krav når handelen ikke har gått som den skal, legger han til.

– LETT Å GÅ I FELLA: Thomas Iversen sier at det er lett å gå i denne fellen når du handler på nett, og nettsidene ved første øyekast ser helt greie ut. Foto: Forbrukerrådet

Dette har du rett på

Iversen er likevel tydelig i denne saken:

– Siden selskapet ikke har tilbudt noen løsning, mener jeg forbrukeren ikke har noen plikt til å betale regningen. Dette gjelder uavhengig av hva Klarna mener.

– Hvis selskapet ønsker varene i retur, må de dekke returporto.

KLARNA: Iversen forteller at de jevnlig hører om tilsvarende saker, der tryggheten som Klarna skal gi i praksis ender med å ikke føre noe sted. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Her burde helt klart Klarna vært sitt ansvar bevisst, særlig når de markedsfører med såkalt kjøperbeskyttelse.

– Når regningen åpenbart er bestridt, kan ikke Klarna kreve den inn. Da må de eventuelt ta saken til Forliksrådet for å få tvangsgrunnlag, avslutter han.

Forbrukerrådet har laget en sjekkliste for sikker netthandel.



Klarna rydder opp

Nordisk kommunikasjonssjef i Klarna, Amanda Larsson, beklager:

– Vi tar det ekstremt alvorlig dersom kundene opplever at de ikke har fått god nok service, og det er derfor svært beklagelig å lese om denne kundens opplevelse.

– Vi har kontaktet kunden, beklaget det som skjedde og bekreftet at vi avslutter saken til fordel for kunden.

Hun legger til at de vil gjennomgå interne prosedyrer for å unngå at situasjonen gjentar seg.

BETAL SENERE: Kjøp først, betal senere er Klarna sitt slagord. Foto: Skjermdump / Klarna

Klarna viser ellers til sin kjøperbeskyttelsespolicy som selskapet sier hjelper kunder til å føle seg trygge når de handler hos Klarna.



Garanterer svar

På hjemmesiden til Liva-Oslo står det at selskapet har adresse i Nederland, mens returadressen deres er i Kina.

TV 2 hjelper deg har spurt selskapet om de har ansatte i Norge, hvorfor buksene ikke var som lovet i beskrivelsen og hvorfor kunden selv skal måtte dekke en dyr retur.

Til tross for nettsidens lovnad om å svare innen 24 timer, har de ikke svart på våre mailer.