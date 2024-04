Trodde han hadde funnet drømmebilen: – Jeg føler meg lurt

– Jeg har alltid drømt om en dag å eie en sånn bil, de blir ikke laget lenger, sier Jonas Turgut Olsen.

Drømmebilen hans har lenge vært en Mitsubishi Lancer Evolution, opprinnelig en rallybil som senere har blitt ikonisk.

20-åringen har fulgt med på Finn.no over lengre tid.

– Jeg har sett flere av dem til salgs, men flesteparten har det vært en del galt med.



– Utrolig flott utgave



En dag så han en Mitsubishi Lancer Evolution 8 til salgs på Østlandet. Den var fra 2004 og kostet 330.000 kroner.

RASK BIL: «Vi har den store gleden av å selge en Evo 8 med hele 265hk», skriver forhandleren i annonsen. Foto: Privat

– Den så fin ut, og det sto heller ingenting negativt, eller at det var noe galt med den i annonsen. Den fremsto tvert imot som en velholdt utgave i god stand, sier Olsen.

Bilen ble også solgt av en forhandler, som gjorde 20-åringen ekstra trygg.

Forhandleren, Østlandet Auto AS, skriver om bilen: «Dette er en utrolig flott utgave som bærer preg av å virkelig ha blitt ivaretatt av en entusiast.»

SKRYT: Slik presenteres bilen i Finn-annonsen. Foto: Skjermbilde, Finn.no

20-åringen fra Hammerfest bestemmer seg for å fly ned sammen med bestefaren sin for å se på bilen.

I forkant betaler han 5000 kroner i depositum til forhandleren.

Reagerte på rust

8. september i fjor setter de to seg på flyet på vei til Oslo lufthavn. På flyplassen blir de møtt av daglig leder for Østlandet Auto, Ahmed Ammad Chauhdary.

TATT I MARS: Bildet er tatt i Hammerfest. Foto: Privat

Jonas Olsen tar plass ved rattet på Mitsubishien, og sammen drar de til Østlandet Auto.

Bilen virker grei på kjøreturen, og ved første øyekast ser den også bra ut, synes Olsen.

Men både han og bestefar Johan Dagfinn Rodal reagerer på at det er en del synlig rust.

– Vi kommenterte det og spurte om det var noe mer alvorlig rust, men selger sa at de hadde sjekket rusten og at det var udramatisk, sier Rodal.



Ifølge Finn-annonsen var det også blitt utbedret rust på bilen, og den var i tillegg blitt EU-godkjent bare sju måneder tidligere.

NYLIG GODKJENT: Bilen er EU-godkjent fram til februar neste år. Foto: Skjermbilde, Finn.no

Rodal ønsket å se under bilen, men selger skal ha opplyst at han ikke hadde noen bukk å løfte den på.

Sprekk i frontruta

Kjøperne oppdaget også en sprekk i frontruten som de sier ikke ble opplyst om på forhånd.

– Selger sa det hadde skjedd under service på bilen, sier Olsen.



Til slutt landet de likevel på at de ville kjøpe bilen. 20-åringen sier han fikk avslag i prisen for den sprukne ruta, og at kjøpesummen ble 306.000 kroner.

Deretter startet de på den lange kjøreturen hjem til Hammerfest. En tur som skulle bli betraktelig mer spennende enn de hadde sett for seg.

To smell

– Ganske raskt hørte vi noen ulyder i bilen, forteller bestefar.



De fortsetter likevel å kjøre oppover i Sverige. Når de nærmer seg Umeå går det galt.

– Plutselig smalt det høyt to ganger. Da skjønte vi at noe var alvorlig galt og hoppet ut av bilen, sier Rodal.



Det viste seg at to av hjulboltene på det ene hjulet hadde knekt tvert av og resten var løse. Hjulet holdt rett og slett på å dette av, ifølge Olsen.

KNAKK: To av hjulboltene er borte. Foto: Privat

De måtte kontakte bergingsbil, som fraktet dem til Umeå. Etter litt om og men kunne de etter hvert fortsette reisen videre til Hammerfest.

– Vi ble engstelige etter dette og kjørte sakte, sier Rodal.



Søndag morgen nådde de helskinnet fram til Hammerfest, og begge var lettet.

– Datt sammen



Jonas Olsen bestemte seg deretter for å vaske bilen. Da gjorde han en vond oppdagelse.

– Jeg oppdaget at det ene hjulet sto skjevt. Så sjekket jeg hjullageret og så at det var helt gåent. Da skjønte jeg at denne bilen er i mye dårligere stand enn selger sa, og jeg fikk en dårlig følelse, sier 20-åringen.



Det kan moren hans bekrefte.

– Han datt helt sammen, sier Trine Kristil Olsen.



Sjokkfunn på verksted

De valgte å få utført en tilstandskontroll på bilen, hos AS Bil & Bo. Resultatet er nedslående lesning.

– Spør du meg, er det ikke en entusiast som har hatt denne bilen. Her er det så mye feil at jeg mener bilen ikke burde gått igjennom EU-kontrollen, sier Alexander Giæver Antonsen hos Bil & Bo.

RUST: På tilstandskontrollen fant Bil & Bo mye rust på kanalene under bilen. Foto: Bil & Bo

Han peker blant annet på mye rust, at bilen mangler katalysator og at eksospotta er festet med vaier.

Til sammen noterte han over 30 anmerkninger:

– Det virker som at en hobbymekaniker har holdt på med bilen. På returrøret til turboen er det laget en gummipakning, som egentlig skulle vært av metall. Gummien vil brenne opp, og motoren vil miste kraft, mener Antonsen.



Kjøreforbud

Mest alvorlig er likevel hjullageret som har svært stor slakk.

– Da er det fare for at man mister hjulet, forklarer Antonsen.



Verkstedet er tydelig i sin rapport: Denne feilen gir kjøreforbud.

– Det er helt feil og veldig drøyt at han har betalt over 300.000 kroner for denne bilen, sier Antonsen.

Han mener det vil koste over 100.000 å sette den i stand.



Les bilforhandlerens svar lenger ned.

Verkstedet svarer

EU-kontrollen er utført hos Økern karosseri og bilverksted AS, som er en del av MECA-kjeden.

Kjedesjef John-Axel Granberg mener det ikke er grunnlag for å kritisere den EU-kontrollen som ble gjort.

– En EU-kontroll avdekker og dokumenterer bilens tilstand der og da. Tid som har gått, og antall kjørte kilometer og bruksmåte, vil ha stor innvirkning på bilens tilstand sju måneder senere, sier Granberg.

– Det er strenge regler for å bli godkjent som kontrollorgan for utføring av EU-kontroll, og bilførerne kan være trygge på at kontroller utført hos MECA-verksteder er korrekte, legger han til.

Den siste turen

Turen til verkstedet ble dermed den siste med den nyinnkjøpte bilen. Jonas Olsen måtte frakte den derfra på henger, og siden har den stått i en garasje.

I GARASJEN: Her har bilen stått i flere måneder. Lekkasjen er trolig motorolje fra bunnpannen, ifølge Olsen. Foto: Privat

– Jeg hadde gledet meg til å kjøre den på vinteren, men slik ble det ikke. Jeg føler meg lurt, og litt dum som ikke sjekket enda grundigere, sier 20-åringen.



Denne bilen hadde han spart til siden han var 16 år.

Klager til forhandler

Få dager etter tar moren, Trine Kristil Olsen, hans kontakt med forhandleren Østlandet Auto. Først på telefon og senere skriftlig.

Der skriver hun at de først og fremst vil heve kjøpet, men at reparasjon på forhandlers regning også er en mulighet.

Denne mailen, og senere purringer, har ikke blitt besvart.

– Det gjør vondt, det er jo mye penger, sier hun.



Naf: Kjøper har en god sak

– Selv om det her er snakk om en eldre bruktbil, så er det vår vurdering at kjøper her har en god sak, sier Jens Christian Riege i Naf advokat.

KLAR TALE: Jens Christian Riege i Naf advokat. Foto: Naf

Han baserer dette på at annonsen skaper et bilde av en velholdt bil i god stand.

– Tilstandsrapporten som er tatt, viser noe helt annet. Bilen har fått kjøreforbud og er tvert imot i svært dårlig stand, påpeker Riege.

Naf får støtte av advokat Thomas Oftedahl i Fram advokatfirma:

Advokat Thomas Oftedahl i Fram advokatfirma. Foto: Fram

– Basert på den høye kjøpesummen og at bilen skal være EU-godkjent i 2023, samt selgers uriktige opplysninger om rust og tilstand, er det etter min vurdering grunnlag for heving dersom selger ikke tilbyr retting av mangler.

Avviser ansvar

TV 2 hjelper deg ringer daglig leder Ahmed Ammad Chauhdary i Østlandet Auto for å høre hvordan han vil løse saken.

– Jeg har ikke noe ansvar, sier Chauhdary.



– Dette er et formidlingssalg, og jeg er kun mellommann.



Han peker på tidligere eier som ansvarlig.

HJEMMESIDEN: Mitsubishien til Jonas pryder fortsatt hjemmesiden til Østlandet Auto. Foto: Skjermbilde / Ostlandetauto.no

– Det står ingenting i kontrakten om at dette er et formidlingssalg?



– Det må være noe feil i systemet, eller så er det meg, men det ble sagt muntlig, og tidligere eier var til stede under salget, sier han.



Jonas Olsen bekrefter at denne personen var til stede, men sier han trodde vedkommende var en ansatt i Østlandet Auto.

– Det ble aldri kommunisert at det var formidlingssalg, sier 20-åringen.



– Menneskelig feil



Chauhdary innrømmer etter hvert at han har «brukt feil kontrakt».

– Det er en menneskelig feil. Ikke noe jeg har gjort med vilje.



Han sier også at han ikke er enig i at bilen er i dårligere stand, og viser til at kjøperne fikk teste den før de dro.

– Ingen tvang dem med pistol mot hodet at de skulle kjøpe den. Han kjørte mange kilometer før han klaget.



– Jonas Olsen stolte på det dere sa, og sier dere ikke nevnte noen feil?



– Du stoler ikke på noen blindt, svarer daglig leder.



Han forteller videre at kjøper fikk rabatt fordi 20-åringen mente setene og karosseriet var litt slitt. Chauhdary sier også at kjøper takket nei til gratis bytte av frontrute.

Dette bekrefter Olsen, og sier årsaken var at de måtte ha ventet til over helgen, noe de ikke hadde mulighet til.

– Ugyldig



Til slutt viser daglig leder til denne setningen som står med liten skrift i kontrakten:

«Østlandet Auto står for ingen garanti eller refusjon på bilen i framtiden. Kunden vet alt om bilen.»



Advokat Thomas Oftedahl avfeier setningen som verdiløs:

– Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig, så ansvarsfraskrivelsen er ugyldig og innvirker ikke på kjøpers rettigheter etter forbrukerkjøpsloven.



Oftedahl peker i tillegg på at Østlandet Auto har bevisbyrden for påstanden om at Jonas Olsen visste at dette var et formidlingssalg.

Også Naf slår fast at Østlandet Auto er ansvarlig selger av bilen.

– Østlandet Auto har annonsert bilen, og kontrakten er i deres navn. De kan ikke da i etterkant komme trekkende med at bilen er solgt for noen andre, sier Riege i Naf.

TV 2 hjelper deg stiller Østlandet Auto flere spørsmål etter dette, men disse blir ikke besvart.

Tidligere eier av bilen har ikke svart på våre henvendelser.