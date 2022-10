Tobias (15) føler seg lurt av mobilselskap

SKUFFET: Tobias Jonassen kjøpte AirPods for konfirmasjonspengene, men ble skuffet. Foto: Privat

For fem måneder siden bestilte Sindre Jonassen splitter nye AirPods Pro fra elektronikkfirmaet Bare Mobil.

Sønnen Tobias brukte over 2000 kroner av konfirmasjonspengene sine, og gledet seg stort til å motta øreproppene i posten.

Men da AirPodsene endelig kom, tok gleden fort slutt.

AIRPODS PRO: Denne mottok far og sønn i posten fra Bare Mobil.

– Jeg syns det er sykt kjipt at pengene mine ble sløst bort på noe jeg ikke får brukt. Noe som var ødelagt før jeg fikk det, forteller Tobias.

– Det er kanskje et lite beløp for noen, men for en gutt på 15 år er dette mye penger, sier pappa Sindre Jonassen.

Ødelagt vare

Produktet virket ikke, og kunne ikke kobles til verken Apple eller Android, ifølge familien.

– Det er så frustrerende. Vi var innom en mobilbutikk for å teste AirPodsene bare for å være helt sikre, men de fikk også samme tilkoblingsproblem der, forklarer faren til Tobias.

KONFIRMANT: Pappa Sindre Jonassen og Tobias Jonassen på hans konfirmasjonsdag.

Men verre skulle det bli. Da de skulle reklamere på varen, viste det seg å være vanskeligere enn antatt.

14. mai fikk Jonassen en bekreftelse fra Bare Mobil om at de skulle få svar innen to virkedager. Det har nå gått fem måneder uten at de har hørt noe fra selskapet.

– Vi har forsøkt å komme i kontakt på både mail og telefon, men får ikke svar. Det er så uproft, forteller Sindre Jonassen.

Bare Mobil ble startet i 2008 og har én ansatt, ifølge proff.no. Selskapet holder til i Ytre Enebakk og reklamerer på deres hjemmeside om uthenting av varer i Oslo.

– Hadde vi bodd nærmere, så skulle jeg gjerne oppsøkt dem, men det er litt lang vei å dra når vi bor på Ålgård.

Sier de har sommerferie

– Vi føler oss lurt, så til de grader. Når jeg ringer, kommer jeg til telefonsvarer som siden juni har sagt at de har «sommerferie». Den ansatte må i så fall ha tidenes beste ferieavtale, sukker Jonassen.

AUTOSVAR: Dette svaret fikk Jonassen fra Bare Mobil.

Tobias har etter dette ofte spurt når, eller om han i det hele tatt, får pengene tilbake.

– Jeg har alltid ønsket meg AirPods Pro, helt siden de kom i butikken. Det er utrolig kjipt å ikke få nye, forteller Tobias trist.

For pappa Sindre koker det over:

– Nå skal jeg ikke ofre en eneste kalori på halvkjente nettbutikker lenger.

Mange misfornøyde kunder

Far og sønn er langt fra alene om å ha opplevd problemer med Bare Mobil. På anmeldelsesnettstedet Trustpilot har selskapet 1,6 av 5 stjerner, og på Google har firmaet 1,4.

Her er noe av det kundene skriver:

«Totalt useriøst firma. Brukte angrefrist, sendte skjema og vare tilbake samme dag som varen ble mottatt. Tre måneder senere renner det fremdeles inn med krav om betaling. Styr unna! Svarer ikke på epost eller telefon. Måttet hele sulamitten gå dukken snarest.»

«Aldri bestill noe fra denne plassen. Varen kommer aldri, og ingen svarer på mail og tlf. Tenker det er det mest useriøse firmaet jeg vært bort i :-( Skrekk og advarsel».

«Svindel! Ringer flere ganger. Varen er sendt uten sporing. Varen kommer ikke. Ringer banken. De anser firmaet som så useriøst at de stenger kortet brukt i transaksjonen umiddelbart. Ringer og forklarer jeg vil anmelde. Vips er telefon orderen kansellert. Styr unna!!!!!».

«Kordan kan ett «firma» som detta få lov til å eksister?! Svindel fra ende til annja! Bestilt AirPods og de dukka aldri opp. Det e nu over 3 mnd sia. Får ikke tak i kundeservice. Heilt sinnsykt».

– Rett på pengene tilbake

Forbrukerrådet forklarer forbrukeres rettigheter i lignende situasjoner.

FORSTÅELSESFULL: – Dette er selvsagt frustrerende for forbruker, sier jurist Amna Haye.

– Når en nettbutikk ikke klarer å holde leveringstiden, forventer vi at de gir beskjed til kundene sine på en ryddig måte. Hvis varen ikke bare er forsinket, men uteblir helt, har selvsagt forbruker rett på pengene tilbake, understreker jurist Amna Haye.

– Hva plikter selger her?

– Butikken må gjøre det de kan for å svare ut kundehenvendelsene. Selger plikter å reparere hodetelefonene eller gi en ny innen ganske kort tid, sier Haye.

Råd før du handler på nett: Hvis du verken mottar varen du har bestilt eller pengene tilbake, anbefaler vi at du kontakter banken som har utstedt kortet du betalte med. Alle kredittkort og de fleste debetkort gir deg rett på refusjon fra banken dersom du ikke får det du har betalt for. Husk å klage skriftlig til selger minst én gang før du kontakter banken.

Dersom du ikke har betalt med kredittkort og allerede har klaget skriftlig til butikken uten å komme til enighet, kan du ta saken til Forbrukertilsynet for mekling.

Gjør gjerne et søk på den aktuelle butikken og sjekk andres erfaringer, se om nettsiden inneholder informasjon som hvem som står bak butikken, adresse, telefonnummer og organisasjonsnummer før du handler. Hvis du ikke synes nettbutikken er tillitsvekkende, så anbefaler vi at du handler andre steder. Kilde: Forbrukerrådet

– Beklager

Etter gjentatte forsøk får TV 2 hjelper deg til slutt svar fra mannen bak Bare Mobil.

Han ber om unnskyldning til misfornøyde kunder.

– Jeg beklager at Sindre Jonassen ikke har fått svar. Nettbutikken Bare Mobil er per nå ute av drift, og jeg har ikke klart å holde telefonen oppe og rydde opp i alle henvendelser. Derfor er butikken så å si ikke i drift, forklarer eieren.

Han ønsker likevel å rette opp i situasjonen og ordne nye AirPods Pro til familien Jonassen.

– Sindre Jonassen skulle hatt sin enhet på service på garantien selvfølgelig. Siden de uansett utfall må sende inn produktet, håper jeg vi kan legge på en service. Det går antagelig raskere å få dem fikset enn å sende ut nytt produkt slik situasjonen er nå. Har laget en ny e-post til opprydding.

Står du fast i en lignende situasjon med Bare Mobil? Kontakt: prioritet@bamo.no

– Jeg klarer ikke helt å tro på alt av det han skriver. Dessuten kommer det altfor seint, men jeg er så klart veldig glad på Tobias sine vegne at han mest sannsynlig får nye AirPods, sier Sindre Jonassen.

