– Ticketmaster er verre enn svartebørsen

– Vi opplever hele opplegget til Ticketmaster som rett og slett råttent, og vi føler oss skikkelig lurt.

– Dette er verre enn svartebørsen. Der vet du i hvert fall hva du kjøper, sier Hege Wickstrøm og Terje Olsen.

Se hvordan Ticketmaster og konsertarrangør Live Nation svarer på kritikken lenger ned i saken.

Brukte julegaven på «The Boss»

Kjæresteparet ville unne seg en opplevelse i sommer og bestemte seg før jul for å investere i billetter til en av helgens to Bruce Springsteen-konserter på Voldsløkka i Oslo.

INVESTERING: Det var kostbare billetter paret kjøpte i desember. Foto: Privat

– Bruce er en av de gamle gode heltene som alltid har vært der, og jeg har hørt mye på musikken hans siden tidlig i tenårene. Jeg tenkte det ville være gøy å få oppleve «The Boss» før han legger opp, forteller Wickstrøm.

– Og så hadde jeg fått penger i julegave fra broren min, som ville jeg skulle kjøpe meg noe personlig.

Reagerte på prisen

De to reagerte på at de såkalte platinum-billettene som kom opp på Ticketmasters nettsider kostet så mye som 2684 kroner per stykk, mens vanlige billetter – som da for lengst var utsolgt – kostet 895 kroner.

– Vi tenkte litt fram og tilbake, så slo vi til. Når vi betalte 5500 for to platinum-billetter regnet vi med at vi fikk gode plasser helt foran ved scenen, selv om det sto i en infoboks at billettene ikke inkluderte VIP-pakker.

STORE PRISFORSKJELLER: Prisen på platinum-billetter passerte 3000 kroner før salget ble avsluttet. Foto: Skjermbilde, Ticketmaster

Full forvirring på Facebook

Men de skulle oppdage at slik er det slett ikke. Billettene til Wickstrøm og Olsen er på hovedområdet av Voldsløkka, sammen med alle som har betalt normalpris.

STORE FORHOLD: I det fjerne er scenen på vei opp på Voldsløkka noen dager før konserten. Dit fram skal ikke Wickstrøm og Olsen. Foto: Nils Ragnar Løvhaug / TV 2 hjelper deg

– Etter at vi skjønte dette, forhørte vi oss på Bruce Springsteens norske fanside på Facebook. Der var også forvirringen stor om hva disse billettene er, mange trodde det var rett foran scenen. Og så var det andre som sa vi hadde kjøpt vanlige billetter til tre ganger prisen.



– Har vurdert å droppe konserten

Fram til scenen kommer de nemlig ikke. «Front Floor»-området er forbeholdt dem som har kjøpt billetter dit for 1495 kroner – altså drøye 1000 kroner mindre enn Wickstrøm og Olsen betalte for å stå lenger bak.

– Jeg kjenner at det er veldig provoserende og har nesten vurdert å bare droppe hele konserten på grunn av dette. Det kommer til å gi en bitter bismak å stå der i folketrengselen sammen med dem som har betalt en tredel av oss for sine billetter.

I MENGDEN: På «Front Floor» – rett foran scenen – slipper man ikke inn med platinum-billetter. Foto: Skjermbilde, Live Nation

– Vi har tidligere betalt ekstra for å få stå rett foran scenen på konserter, og da er det jo greit. Men dette er overhodet ikke greit, slår Wickstrøm fast.

Springsteen-fansen raste

Men hvorfor er akkurat disse billettene så dyre?

Det skyldes at platinum-billettene tar i bruk dynamisk prissetting, det vil si at prisene på et bestemt antall billetter varierer ut fra tilbud og etterspørsel.

Diskusjonen gikk høyt i USA, etter at Ticketmaster-billetter til Bruce Springsteens konserter i fjor kom opp i priser på over 50.000 kroner. Fans av «The Boss» raste mot helten sin og mente han brøt med sine prinsipper.

Springsteen selv uttalte seg om dynamiske billettpriser til magasinet Rolling Stone. Saken er bak betalingsmur, men sitatene er også gjengitt i NME.

GODT BETALT: Fansen har reagert på Bruce Springsteens billettpriser. Her fra konsert i Barcelona 28. april i år. Foto: AP Photo / Emilio Morenatti

Ticketmaster: «Gode plasser»

Ticketmaster forklarer også hva platinum-billetter er på sine nettsider. Her poengterer de gjentatte ganger at det er snakk om «gode plasser» til konsertene.

Dynamisk prissetting er slett ikke noen uvanlig praksis, det benyttes i en rekke bransjer.

Prisen på flybilletter og hotellrom varierer jo ut fra når du bestiller, og mange vil gjenkjenne praksisen fra transporttjenester som Uber og Volt.

– Bekymringsverdig utvikling

Men for konserter og andre kulturarrangementer er dette relativt nytt her til lands. Og organisasjonen Norske kulturarrangører er ikke begeistret.

– Det er en bekymringsverdig utvikling som ikke nødvendigvis gagner publikum, mangfoldet eller bredden i musikklivet, sier daglig leder Siri Haugan Holden.

– Reaksjonene fra Bruce Springsteens vanligvis svært hengivne fanskare er vel et tydelig signal på at dette ikke er noe publikum ønsker seg.

– Risikerer å fremstå useriøs

Hun understreker at det er bra med tiltak som kan bidra til mindre svartebørshandel og færre falske billetter i omløp, men tror ikke at dynamisk prising er løsningen.

– Gitt den allerede utfordrende økonomiske situasjonen vi står i, er vi bekymret for alle ting som kan heve terskelen for at folk går på konserter og andre kulturarrangementer.

IKKE BEGEISTRET: Siri Haugan Holden i Norske kulturarrangører er kritisk til dynamiske priser på konserter. Foto: Jane Lool

– De vanvittige prisene vi har sett som resultat av denne nye prisstrategien gjør at bransjen risikerer å fremstå som useriøs, og kan bidra til å skremme vekk både lojale fans og nysgjerrige nykommere, mener Holden.

Krever tydelig informasjon

TV 2 hjelper deg sjekker saken til Wickstrøm og Olsen med Forbrukerrådet, som understreker at det ikke er noe i loven som regulerer dette.

Men de mener billettformidlerne uansett har et ansvar overfor forbrukerne.

– Vi har fri prissetting i Norge, og næringsdrivende kan lovlig selge svindyre konsertbilletter. Men, forbrukerne skal få klar og tydelig informasjon om hva de kjøper, slik at de enkelt kan vurdere om de syns billetten er verdt prisen, fastslår forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen.

– «Platinum» bør være mer verdt

Forbrukerrådet slår fast at billettformidlere må være bevisste på hvilke begreper de bruker i markedsføringen, slik at de unngår å villede forbrukerne.

– Hvis en billettype omtales som «premium», «platinum», «VIP», «første klasse» eller lignende, vil dette normalt innebære en attraktiv plassering eller andre goder som gjør den mer verdt enn vanlige billetter til samme konsert.

– VÆR TYDELIG: Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet slår fast at billettformidlere må unngå å villede forbrukerne. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Få ting er mer irriterende enn følelsen av å ha kjøpt katta i sekken. Før du betaler en skyhøy pris for å se favorittartisten spille, bør du derfor sette deg grundig inn i vilkårene for billettypen, er tipset fra Gløersen i Forbrukerrådet.

Fortsatt billigere billetter

Og nettopp katta i sekken er det Hege Wickstrøm og Terje Olsen føler de sitter igjen med.

I tillegg til dynamisk prisede billetter, har Ticketmaster nemlig også et tilbud hvor du kan videreselge billetter som det viser seg at du ikke kan bruke likevel.

Gjennom denne tjenesten kunne man få dager før konserten fortsatt sikre seg billetter på hovedområdet til den opprinnelige utsalgsprisen på 895 kroner pluss avgifter.

FORTSATT TILGJENGELIG: Langt billigere billetter til konserten – på akkurat samme område – kunne fortsatt kjøpes via Ticketmaster få dager før konserten. Foto: Skjermbilde

– Bortkastet og feil

– At det fortsatt ligger mange billetter ute på videresalg til en lavere pris, gjør kjøpet vårt ekstra provoserende. Jeg syns praksisen er helt forkastelig, rett og slett, sier Wickstrøm.

– Jeg blir sint på hele systemet til Ticketmaster med dynamiske priser, og på meg selv som var så dum at jeg gikk på det der.

SINTE: Hege Wickstrøm og Terje Olsen angrer på kjøpet. Foto: Privat

– Ingen av oss har spesielt god råd, så dette er sure penger. Jeg føler det har blitt bortkastet og feil, det hele.

Mange spørsmål til Ticketmaster

TV 2 hjelper deg tar kontakt med Ticketmaster for å spørre om dynamisk prising av konsertbilletter er noe vi bare må venne oss til, og hvorfor disse billettene til hovedområdet heter «platinum».

Vi vil også høre hva de tenker om at Hege Wickstrøm og Terje Olsen mener Ticketmaster er verre enn svartebørsen. Og hvem som egentlig har bestemt at Bruce Springsteen-konsertene skal prises på denne måten.

Trekker svaret

Først får vi et svar – på noen få av spørsmålene – signert selskapets presseteam.

Men når vi følger opp overfor Marisanna Steen Danielsson, senior director marketing region Northern Europe, skriver hun plutselig at svaret var «ment som bakgrunnsinformasjon» og ikke skal siteres.

Etter det blir det stille fra Ticketmaster.

Vi spør også konsertarrangør Live Nation Norge, som er medlem i Norske kulturarrangører, om de har noe å gjøre med beslutningen om å selge Springsteen-billetter til tredobbel pris.

Men Live Nation Norges pressekontakter svarer oss ikke på gjentatte e-poster om dette.

– Veldig arrogant

Hege Wickstrøm rister på hodet når hun får høre hvordan Ticketmaster og Live Nation besvarer våre henvendelser.

– Jeg synes det er veldig arrogant at de ikke svarer dere. Jeg føler meg fortsatt svindlet og lurt, og syns det er veldig misvisende å kalle dette platinum-billetter. Det er ikke uten grunn at flere enn oss er forvirret. Kan de ikke bare kalle det for det det er?

– Men hvordan blir det, tar dere turen til Springsteen-konserten likevel?

– Nei, nå har vi akkurat fått solgt billettene videre. Så da får vi i hvert fall pengene våre tilbake. Kan hende vi tar en billig sydentur i stedet. Man får jo det for samme prisen.