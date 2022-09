Tester verdens sterkeste chili: – Fy f***

PADRON: Denne typen er i utgangspunktet en mild chili, og perfekt i tapas, taco, i en salat eller bare for å spise rå. Noen kaller denne chilivarianten for russisk rulett, for omtrent hver 10. padron er like sterk som en jalapeño, mens resten er like mild som paprika. Scoville: ca 1000. Foto: Glenn Aaseby/ TV 2 hjelper deg Les mer