Tesla skylder på bilvask: – Dette er sprøyt

BØRSTEVASK: Benny Christensen er sjokkert over at Tesla mener bilen kan ta skade av en børsteløs vask.

– Dette er sprøyt. Hvis en bil ikke tåler en børsteløs vask, er det for dårlig, sier bilteknisk konsulent Benny Christensen i NAF, og tilføyer:

– Det er litt som å selge badebukse som ikke tåler vann.



NAF har fått flere titalls klager fra Tesla-eiere som har måttet betale dyrt etter å ha vasket bilen.



– Det fremstår som useriøst og urimelig, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.



VANN: Benny Christensen kan bruke høytrykksspyler hvis han ifølge manualen har «minst 30 cm mellom dysen og overflaten» og holder høytrykksspyleren i bevegelse. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Tesla og flere andre bilprodusenter mener bilvask kan føre til at de formstøpte lyktene på bilen kan sprekke. De tåler ikke vaskemiddelet.

Bilprodusenten skylder på kunden og sender regningen til dem. I ekstreme tilfeller har baklyktene på en Tesla sprukket etter bare noen måneders bruk.

– Det ferskeste eksempelet dreier seg om en bil som bare var et halvt år og hadde gått 3000 kilometer, sier Christensen.

DYRT: Dagens baklykter koster tusenvis av kroner. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Regningen kan bli mellom 5000 og 10.000 kroner hos Tesla. Hos andre produsenter kan det bli ekstremt mye dyrere.

Er det ikke trygt å ta bilen i børsteløs vask? Norges største bensinstasjonskjede svarer lenger ned.

– Står dypt i brukermanualen



TV 2 hjelper deg har fått tilgang til en servicejournal hvor Tesla mener det er sannsynlig at årsaken til at lykten er sprukket er «sterk kjemi ved vask som ikke blir nøytralisert og skylt under bilvask».

De skriver videre til kunden:

«Hvis bildusjen er en børsteløs vaskehall, vil ofte denne ikke bruke nok vann til å nøytralisere produktene og skylle de bort».

Konklusjonen er at kunden må betale reparasjonen selv.

REAGERER: Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet er sjokkert over at Tesla ikke dekker skaden hvis man har vasket bilen «feil». Foto: Magnus Nøkland/TV 2

Verkstedet henviser til brukermanualen for vaskingen av bilen:

– Dette er ting som står dypt inne i brukermanualen. Det kan ikke forventes at kunden sjekker pH-verdien før de kjører inn i vaskehall. Det må man forvente at bilen tåler, sier Iversen i Forbrukerrådet.

Bilvask tar bort garantien

I brukermanualen til Tesla står det ikke mindre enn 23 advarsler når man skal vaske bilen. Men børsteløs vask blir faktisk anbefalt:

SJEKK PH: Tesla anbefaler kun børsteløs vask av de automatiske bilvaskene. Men det er ikke nok. Du må unngå såper og kjemikalier med pH over 13. Foto: Faksimile

I manualen advares det ikke mot at børsteløs vask ofte «ikke vil bruke nok vann til å nøytralisere produktene og skylle de bort».

Men det gjør ingenting. Fordi Tesla garderer seg i brukermanualen slik:

NULL GARANTI: Tesla har i første advarsel skrevet at «skader forårsaket av bilvask dekkes ikke av garantien». Foto: Faksimile, Tesla

– Dårlig kvalitet

– Teknikerne her hos NAF har en annen forklaring. Lyktene er presstøpt og avkjøles over noe tid. Hvis avkjølingen går for fort, vil glasset etter hvert krakelere.

– Dette skyldes ofte at bilprodusentene har underleverandører som er skviset på tid og leverer glass som ikke er gode nok, mener Benny Christensen i NAF, og tilføyer smilende:



– Jeg har 50 år gamle biler hvor det aldri har blitt noen sprekker i glasset, og de har vært utsatt for mer enn en børsteløs vask. Jeg har jo brukt Jif, salmiakk, grønnsåpe og alt mulig rart.



83.000 kroner for lykter

NAF har også mottatt klager på flere andre bilmerker som velger ikke å dekke kostnadene på lykter på grunn av bilvask.

– Dette er et kjent problem, sier Christensen.

BILLIG: Man må betale mange tusen for bytte av baklykter på Tesla, men det er billig i forhold til de tyske prestisjemerkene. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Bilbladet Motor har tidligere skrevet om en Mercedes-eier som fikk en pris på 83.000 kroner for å skifte lykter. Her ville ikke Mercedes dekke dette på garantien på grunn av «gale vaskerutiner», og viste også til at «Mercedes har imøtekommet kunde ved tidligere anledning».

Men eieren hadde vasket bilen på samme måte som han hadde gjort i 20 år.



Akkurat som i tilfellene til Tesla skylder de på «kraftig kjemisk påvirkning», som fører til at bilens kunststoffkomponenter «vil bli sprø og få sprekker».

Farlig bilvask

NAF har også mottatt klager på Audi hvor forhandler Harald A. Møller AS har skyldt på bilvasken.

– Vi savner en standard for kjemikalier som brukes, og merking som gjør det enklere for forbrukerne å ta gode valg, forklarer kommunikasjonssjef for Audi og Škoda hos Harald A. Møller AS, Christine Eiken Winther.



– Er det ikke urimelig at kundene ikke skal kunne ta bilen inn i en automatisk vaskehall uten å stå i fare for å få en regning på mellom 10 og 15 tusen kroner for bytte av baklykter?

– Vi ønsker å være gode rådgivere for våre kunder, og ønsker selvsagt at de skal kunne vaske bilen trygt uansett hvor de er. Vi ser derfor et behov for en felles standard for å dokumentere at produktene som benyttes er testet på produktene de skal brukes på.

ETTERLYSER STANDARD: Kommunikasjonssjef for Audi og Škoda hos Harald A. Møller AS, Christine Eiken Winther. Foto: Presse/Harald A. Møller AS

Om NAFs hypotese om at formpressede lykter er blitt avkjølt for raskt og krakelerer, svarer Møller at de forholder seg til «svært strenge normer». De mener at verken de eller andre bilprodusenter har grunnlag for å understøtte denne teorien.

Winther understreker i en epost til TV 2 hjelper deg at Møller ønsker å finne en løsning for kunden.

– Vi dekker saker via garanti der kunden har krav på det, og i tillegg løser vi mange saker i god dialog mellom kunder og forhandlere.



– Trygt å vaske bilen

Bilvaskekspert Anders Hagen i Circle K Norge reagerer på hvordan Tesla og Audi skylder på bilvasken som blir utført og vaskemidlene som blir brukt.

– Vi vasker noen millioner biler i året. Det er trygt å vaske bil hos oss og andre seriøse aktører, sier Hagen.

TRYGT: Bilvaskekspert Anders Hagen hos Circle K. Foto: Johnny Syversen/Circle K

Han forstår ikke kritikken fra Møller om at det ikke er bra nok merking og standarder for bilvask.

– Det er et samarbeid mellom produsentene av bilvaskemidler og de store bilprodusentene som kalles VDA-samarbeidet. Her blir vaskemidlene testet opp og ned. De blir testet mot glass og lakk, i kombinasjon med hverandre og i forhold til pH-verdi, sier Hagen.

Han er også forundret over at Tesla mener det brukes for lite vann i børsteløs vask, og at vaskemidlene blir liggende igjen på lyktene.

– Vi bruker vaskemidler med høy pH-verdi i forvasken for å bli kvitt skitten, og deretter høytrykksspyler vi bilen. Før vi til slutt bruker sjampo og voksprodukter med lavere pH som nøytraliserer, forklarer Hagen.

VASKEKJEMI: Vaskemidler med høy pH-verdi brukes bare i starten av vasken. Foto: Johnny Syversen/Circle K

Han understreker at forvasken fortsatt er under pH 13, som er kravet til Tesla. Deres leverandør av vaskemidler er for øvrig den samme som de fleste seriøse aktørene i Norge bruker.

Tesla er forelagt kritikken og ønsker ikke å kommentere saken.