Tesla-sjokk: – Jeg trodde ikke det var sant

Marius Westby Nilsen trodde han hadde flaks. Rett før garantitiden løp ut etter åtte år, fikk han problemer med batteriet på sin Tesla Model S.

– Jeg pustet lettet ut fordi jeg fikk byttet batteri gratis, sier Nilsen.

Men Tesla-eieren var også litt overrasket fordi bilen bare hadde gått 100.000 kilometer før batteriet måtte skiftes i september 2021.

Det nye batteriet var det Tesla kaller «remanufactured», hvor man bygger et nytt batteri av gamle deler og tester det på fabrikken. Det er et slikt batteri man har krav på når batteriet svikter i garantitiden.

– Jeg regnet med at det nye batteriet i alle fall skulle holde i 100.000 kilometer til.

– Forbanna

Slik ble det ikke. Et drøyt år senere, i desember i fjor, ville ikke batteriet lade mer enn til 17 kilometer.

Da hadde bilen kun gått 20.000 kilometer siden forrige batteribytte.

– Jeg trodde ikke det var sant. Jeg var vantro, sier Nilsen, som først ikke var sikker på hva feilen var.

– Da de fortalte at det var batteriet, ble jeg forbanna. Det må være laber kvalitet på utført arbeid når dette batteriet går 80.000 kilometer kortere enn det forrige.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Et «remanufactured» batteri beregnet Tesla ville koste nesten 130.000 kroner. Regningen må Marius selv dekke fordi garantitiden har gått ut.

– Du må kunne regne med at en bil som hadde en listepris på 785.000 kroner ny, holder lenger enn 120.000 kilometer før du får så store og kostbare reparasjoner.

– Man regner jo med at man kan kjøre 250.000 kilometer uten tull og tøys hvis man skifter normale slitedeler som bremseklosser, skiver, dekk, vindusviskere og den slags. Dette hadde jo aldri skjedd hvis det var en BMW eller Mercedes, mener han.

Dette er selvfølgelig en sak for TV 2 hjelper deg, og etter at vi ble kontaktet har det plutselig kommet et nytt svar fra Tesla.

HOLDBARHET: Må man regne med batteriskift på en gammel Tesla Model S selv om den har gått kort? Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Mange batteriskifter

Hvis du skal kjøpe en brukt Tesla Model S, lurer du kanskje på hvor vanlig det er at batteriet må bli skiftet ut.

TV 2 hjelper deg har gått igjennom alle 2013-modellene til salgs på Finn.no på en tilfeldig dag for å se hvor mange som har skiftet batteri.

Hele 12 stykker opplyser at batteriet er byttet. Det er en tredjedel av de som selger Tesla av den årsmodellen.

En av disse hadde måtte bytte batteri før bilen hadde kjørt 100.000 kilometer, mens de fleste hadde fått nytt etter mellom 100.000 og 200.000 kilometer.

En av selgerne hadde byttet batteriet to ganger; på 120.000 kilometer og 250.000 kilometer.

DRITT: Broom-journalist Benny Christensen er ikke nådig i sin kritikk av tidlige Tesla Model S. Men en nyere utgave har han eid selv. Foto: Broom.no

– Dritt

– Det å kjøpe en gammel Tesla er risikosport. De tidlige bilene fra Tesla kan være noe ordentlig dritt. Det var svært ujevn kvalitet. Det er byttet mange batterier på Tesla-modeller fra 2015 og tidligere, sier bilekspert Benny Christensen i Broom.no og tilføyer:

– Hvem vil kjøpe en 10 år gammel Tesla? De var ikke bra for 10 år siden og er ikke bra nå, sier Christensen, som styrer bruktbilguiden hos Broom.

Når det gjelder situasjonen til Marius Nilsen synes han at Tesla bør hjelpe.

– En holdbarhet på 20.000 kilometer for et batteri er altfor lite.

Nytt batteri

Etter at Nilsen sendte mail til både Tesla og TV 2 hjelper deg samtidig, endret Tesla standpunkt i saken.

«Selv om Tesla mener at bilen ikke har noen mangel, feil eller andre avvik i strid med garantivilkårene, vil vi gjerne tilby å bytte HV-batteriet kostnadsfritt», skriver Tesla i en e-post.

– Dette hadde aldri skjedd uten TV 2 hjelper deg. Jeg har spurt om gratis batteri før dere ble kontaktet, og da har de sagt kategorisk nei.

Men saken er ikke helt løst. Tesla nekter nemlig å gi en garanti for hvor lenge det nye batteriet vil vare.

SKEPTISK: Marius Nilsen stoler ikke på Tesla. Foto: Ståle Winterkjær

– Uten noen som helst garanti, kan den «nye» batteripakken også gå i stykker på 1-2-3. Siden det andre byttebatteriet sluttet å virke etter 20.000 kilometer, er jeg litt skeptisk, sier Nilsen.

Han har derfor krevd at Tesla gir en garanti for batteriet frem til 28. september 2025. Det er fire år etter at batteriet ble skiftet ut første gang, og følger garantivilkårene som blir gitt når man kjøper et batteri fra Tesla.

Dette kravet vil Tesla ikke innfri. Men Nilsen velger likevel å ta imot batteriet.

– Jeg trenger bilen. Så nå har jeg levert nøkkelen til Tesla i Sarpsborg for å få et nytt batteri montert.

TV 2 hjelper deg følger saken videre for å se om dette har lengre levetid.

Tesla Norge ønsker ikke å kommentere saken.