Tesla-mareritt: – Jeg er kokforbanna

– Jeg er sliten og utmattet, sier Rekkedal.



Han beskriver følelsen av å kjempe mot det store elbil-selskapet Tesla.

Først fornøyd

Det begynte med smil om leppene. 15. september satte Lars Petter Rekkedal seg bak rattet i sin helt nye Tesla i Bodø.

Han var 580.000 kroner fattigere, men en drømmebil rikere.



Han hadde bestilt den bare seks dager tidligere, og den kom fra Belgia i ekspressfart.

– Det var raskt levert. Så jeg var fornøyd i starten, sier han.



– Jeg hadde sammenlignet med andre elbiler, og det var Tesla som ga mest for pengene. Det er det vel fortsatt hvis du finner en uten feil.



På service etter 20 timer

Men feil var det dessverre mange av på Rekkedals splitter nye Model Y.

Allerede ved overleveringen er det problemer med appen og datamaskinen i bilen.

– De sa at de drev med «debugging» (feilsøking og eliminering av feil red.anm.) av Teslas server. Så det skulle ordne seg. Jeg kjørte tilbake med bilen på lørdag; 20 timer senere. Da sa de at de fortsatt drev med «debugging», men jeg kjenner mange som har Tesla og de virket helt som normalt.



LEKKER: Lars Petter Rekkedal bak rattet i sin helt nye Tesla Model Y. Foto: Privat

Rekkedal kjører bilen hjem og tar stolt noen bilder av det nye vidunderet. Han vet ikke da at dette bare er starten på problemene.

Bilvinduet går plutselig ned

På mandag 18. september skjer noe som gjør bilen helt ubrukelig:

– Hver gang passasjerdøren åpnes går vinduet på samme side helt ned. Så må du prøve å få det opp igjen, og det rikker seg bare noen centimeter av gangen. Noen ganger bruker jeg 10 forsøk, andre ganger 100, forteller den nybakte Tesla-eieren.



– Bodø er kjent for at det blåser og regner kraftig. Så hvis det tar et minutt eller to å få opp vinduet, kan ikke familien bruke bilen.



Allerede dagen etter får han melding i appen om at service er utført. Men gleden blir kortvarig.

– Jeg kjører bilen hjem og da kommer problemet tilbake med en gang.



Han skriver en oppgitt melding til verkstedet:

Fem lånebiler

Det blir nytt forsøk og ingen bedring, enda et nytt forsøk og ingen bedring. Og så videre.

– Jeg har vært inne med bilen åtte ganger og har hatt fem lånebiler. Tre forskjellige Model S, en grå Model 3 og en svart Model X. En dag brukte jeg elsparkesykkel for å hente bilen, sier han spøkefullt.

Men det at bilen er på verkstedet åtte ganger i løpet av noen få uker er ingenting å le av.

PÅ VERKSTED: Her står den nye bilen til Rekkedal og leiebilen, Tesla Model X, som er en av fem forskjellige han har brukt på under en måned. Foto: Privat

4. oktober er verkstedet sikker på at alt er ordnet. De hadde byttet ut elmotoren i vinduet og skiftet noen koblinger og kabler.

– Og da virket plutselig høyttaleren i døren. Den hadde ikke virket tidligere.

Rekkedal kjører glad av gårde. For nå må bilen være i orden.

– Ved første parkering går vinduet ned igjen.



Ikke prøvd å reparere

Han har fått nok og sender en melding til Tesla:

Han får ikke svar. To dager senere drar han til Tesla i Bodø for å levere bilen på nytt. Han sier han vil benytte kjøpsloven og heve kjøpet siden Tesla ikke har klart å utbedre bilen på tre forsøk.



– Det virket som det bare var en formalitet. Så skulle vi sette oss ned og bestille en ny bil, forklarer Rekkedal.

NY BIL: Lars Petter Rekkedal ønsker fortsatt en Model Y. Men det må være en som virker. Foto: Privat

Han får beskjed om å sende en mail som kontoret i Bodø sender videre til juristene i Tesla. Men deretter blir det stille.

16. oktober tropper han opp på kontoret. Der får han en svært merkelig beskjed.

– De sier de aldri har prøvd å reparere min bil. Hva f … har de gjort med den på verksted hvis de ikke har prøvd å reparere den, undrer Rekkedal.

– Sliten og utmattet

Han sender øyeblikkelig en sint mail til oss i TV 2 hjelper deg og ber oss se på saken.

– Hvor sint var du da dette skjedde?



– Jeg var kokforbanna. Jeg dro ned til kona for å få blåst ut litt. Heldigvis var det et stykke å gå slik at jeg ble litt mindre forbanna, sier Tesla-eieren.

Det verste er mangelen på kommunikasjon med Tesla.

– Det er uvissheten som gjør meg forbanna. Det bygger opp frustrasjon. Det gjør at lunten ikke blir så lang, sier Rekkedal som synes det har vært tøft å stå i denne saken.



– Jeg har vært så sliten og utmattet at jeg nesten vurderte å sykmelde meg, sier læreren.



Han får aldri svar fra Tesla på hevingskravet, men denne beskjeden vises i appen. Der går det fram at Tesla i Bodø venter på deler:

Foto: Skjermbilde app

Beklager

TV 2 hjelper deg kontakter Tesla-forhandleren i Bodø 19. oktober for å høre hva som er skjedd i saken. Det var ingen som ringte tilbake.

Dagen etter tar vi kontakt med den norske presseavdelingen, men får ikke svar.

Imidlertid får Lars Petter Rekkedal svar, bare tre dager etter at TV 2 hjelper deg har tatt kontakt med Tesla.

Service manager Robert Vold i Tesla Bodø skriver at de ønsker enda bedre dialog med Rekkedal og lover nok en gang å få ferdig bilen.

«Vi gjør det vi kan for å få den fikset så kjapt og smertefritt som mulig for deg. Problemet på bilen din er en styreenhet som ikke sender ut nok strøm når bilen går i dvale, slik at vinduet mister kalibreringen sin. Pr. nå, så er det en styreenhet som har noe leveringstid. Vi pusher på alle mulige kanaler for å få denne til Bodø så snart som mulig», skriver Vold til Lars Petter Rekkedal.

Mandag 10. oktober får han bilen tilbake, og den virker helt som den skal.

Rekkedal er likevel skeptisk til om dette vil vare. Derfor prøvekjører han sin nye bil i ti dager for å se om det skjer noe galt.

– Den virker fortsatt etter ti dager så nå ser det ut som alt skal fungere, sier Rekkedal fornøyd.



NYVASKET: Lars Petter Rekkedal er fornøyd med den reparerte versjonen av sin Model Y. Foto: Privat

TV 2 hjelper deg måtte via av den europeiske presseavdelingen og en norsk pressekontakt før vi til slutt fikk dette svaret:

«Tesla kommenterer ikke enkeltkundesaker».