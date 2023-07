Taxfree-priser overrasker – dette er kuppene og fellene

DYRT: Per Rudolfsen og Katharina Schøndorf fikk prissjokk på Tax Free Norway på Oslo Lufthavn . Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Prissammenligning på over 1600 varer: Sjekk hva som lønner seg å handle på taxfree, og hvilke varer du bør unngå.

– De er blodsugere, utbryter Katharina Schøndorf.



Hun er taxfree-kunde på Oslo Lufthavn, og er skuffet over det hun ser.

– De er på jakt etter alle pengene våre. Det er bare lureri, sier Schøndorf til TV 2 hjelper deg.



Overraskende resultat

Selskapet Prisjakt har sammenlignet prisen på 1668 skjønnhetsprodukter og solbriller på taxfree på Oslo Lufthavn:

1167 av produktene, rundt 70 prosent, var billigere i norske nettbutikker.

488 av produktene, nesten 30 prosent, kunne man handle billigere på taxfree.

13 produkter hadde lik pris.

Så det er altså fortsatt mulig å gjøre et kupp på taxfree. Men sjekker du ikke prisen, kan du gå på en smell på flere hundre kroner.

760 kroner dyrere

PRISJAKT-SJEF: Christoffer Reina. Foto: TV 2 hjelper deg.

– Det er blant annet solbriller fra Oakley som er 760 kroner dyrere på taxfree i forhold til norske nettbutikker, men samtidig kan du også få solbriller som er billigere enn på nett, sier Norgessjef Christoffer Reina i Prisjakt og tilføyer:



– Dette viser at det er viktig å følge det uoversiktlige prisbildet nøye før du kjøper noe.



DYRT: Du sparer 760 kroner på å kjøpe Oakley Encoder på nett i forhold til på Oslo Lufthavn, viser undersøkelsen til Prisjakt. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Ikke prisbevisst

Tilbake hos Katharina Schøndorf har vennen Per Rudolfsen funnet frem metallbegeret med Tyrkisk Pepper:

– Jeg ser ikke på prisene, innrømmer han.



Når TV 2 hjelper deg opplyser om at Tyrkisk Pepper er mye billigere på Europris, velger han likevel å ta med seg boksen.

– I butikken er det bare pose. Du får ikke tak i boks der, ler han.



Schøndorf ønsker ikke bare å være negativ til taxfree-butikken:

– Jeg er en tilbudshore. Så jeg sjekker prisene, og de er billigere her enn på taxfree i både München og India. Jeg har funnet en såpe fra Rituals til en veldig god pris, sier hun.

Tilbudsgodteri

TV 2 hjelper deg har sjekket prisen på 27 forskjellige godterityper på taxfree på Oslo Lufthavn mot butikker i Oslo og omegn. Alle prisene er omregnet i forhold til vekten.

Godteri på taxfree Godteri Tax Free Oda.no Europris Gigaboks Freia Melkesjokolade 250 gram 39 49,9 49,9 Freia Firkløver 250 gram 39 49,9 49,9 Kvikklunsj 6-pakning 59 73,5 55 Bamsemums 400 gram 49 70 49,9 Tyrkisk Pepper 400 gram 89 79,9 59,9 Skolekridt 400 gram 89 52,7 55,9 Minde Nøttekos Havsalt peanøtter 180 gram 49 42,9 Minde Nøttekos Havsalt vanlig nøtter 170 gram 65 46,9 Laban Alltid Sur 170 gram 29 35,6 Mentos Jumbo Roll 296 gram 99 141,8 93,2 Skittles 1 kilo 179 175,9 Malaco Godt & Blandet 450 gram 69 70,4 41,7 Panda Soft & Fresh 550 gram 69 94,6 96 Haribo Goldbears 750 gram 105 69,9 Minde Risbrød 290 gram 69 49,9 51,9 Läkerol Sea Salt 4-pakk 59 80 59,8 Fisherman Original 4-pakk 75 73,6 79,6 Dumle 350 gram 79 69,9 54,4 M XXL 350 gram 69 64,9 Bassetts Allsorts lakriskonfekt 800 gram 129 183,6 159,6 Bilar 400 gram 99 72,3 74,8 Brynhild Supermix Sour 230 gram 49 44,9 44,9 Laban Seigmenn 400 gram 49 60,5 39,9 Nidars Favoritter Troika 300 gram 65 33,7 49,9 Nidars Favoritter Stratos 300 gram 65 54,9 54,9 Lutti Bubblizz Sure føtter 130 gram 35 35,9 Werther`s Original 1 kilo 159 119



– Ikke nok penger

For Maysunn Ali (8 1/2 år) er prisen på godteri viktig. Hun har valgt en 6-pakning med Kvikk Lunsj.

– Er det favorittgodteriet?

– Nei, jeg liker M&M best, men jeg hadde ikke nok penger til det. På andreplass er Smash og på tredje kommer Kvikk Lunsj, sier Maysunn.

M&M får du bare i en diger en kilos pose, og den koster 179 kroner.

– Jeg tror ikke folk tenker på hva det koster her, sier pappa Jasin, som for egen del synes det er dyrt.

– Billigere

På leting etter parfyme og skjønnhetsprodukter på Oslo Lufthavn finner vi Erik Bolset, Sunsanne Bendova og datteren Mia.

– Vi regner med å få varene billigere på taxfree. De er jo «tax free», sier familien om butikken, som ikke betaler moms og særavgifter.

De blir likevel ikke overrasket når TV 2 hjelper deg forteller at flesteparten av varene kan handles billigere på nettet.



– Nei, man må jo sjekke.



I hyllen – bare en meter unna – står Burberry Classic Women parfyme. Når vi opplyser om prisforskjellen utbryter Erik Bolset:

– Da må jeg sette den tilbake.



Bra kjøp

I undersøkelsen til Prisjakt var det noen svært dårlige kjøp på Tax Free Norway på Oslo Lufthavn, og noen skikkelig gode.

Undersøkelsen ble gjort 13. juni, men TV 2 hjelper deg har sjekket prisene også flere dager senere for å se om det fortsatt er forskjell.

Vi har valgt tilbud hvor det finnes to eller flere tilbydere på Prisjakt for å være sikker på at du kan få tak i varen.

Gode kjøp på taxfree Skjønnhetsprodukter Oslo lufthavn Prisjakt.no Prisforskjell Paco Rabanne Invictus edt 200ml 899 1449 -550 Dior Sauvage Elixir Parfum 100 ml 2059 2425 -526 Dr. Barbara Sturm Super Anti-Aging Eye Cream 15ml 1549 2049 -500 Sensai Comforting Barrier Mask 60ml 1299 1699 -400 Dior Sauvage Elixir Parfum 60ml 1349 1740 -391 Frakt kan tilkomme på nettpris

BILLIG: Valentino Born in Roma-serie er billig på Tax Free Norway. Noen varianter er billigere enn andre. Så søk opp pris før kjøp. Foto: Ståle Winterkjær

DYRT: Marc Jacobs-parfymen er ikke noe knallkjøp på Tax Free Norway. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg



– Tapt noen tusen

I solbrilleavdelingen på Oslo Lufthavn treffer vi Tom Andre Nilsen som ikke søker opp priser når han handler.

– Nei, jeg handler litt på impuls, innrømmer han.



TV 2 hjelper deg viser han et eksempel hvor man sparer 760 kroner på å kjøpe brillene på nett istedenfor på Tax Free Norway.

– Det er mye. Det viser at man bør sjekke prisene på forhånd, sier han.



– Jeg har sikkert tapt noen tusenlapper på å være for dårlig til å sjekke.

Men det finnes også gode kjøp. Sjekk de beste eksemplene fra undersøkelsen til Prisjakt under.

Gode kjøp på taxfree Solbriller Oslo lufthavn Prisjakt.no Burberry BE4216 1749 2121 -372 Dolce & Gabbana DG4383 2249 2474 -225 Michael Kors Anaheim 1149 1349 -200 Dolce & Gabbana DG6150 Polarized 2249 2309 -60 Frakt kan tilkomme på nettpris

Dårlige kjøp på taxfree Solbriller Oslo lufthavn Prisjakt.no Oakley Encoder 2249 1489 760 Oakley Holbrook Matt Black w/Prizm 1849 1149 700 Oakley Radar EV Path 1799 1339 460 Oakley Sutro Lite 1599 1145 454 Yves Saint Laurent Classic SL 28 3499 3225 274 Frakt kan tilkomme på nettpris

DYRT: Mange Oakley-briller er dyrere på Tax Free Norway enn på nettbutikk. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg



– Uenig

I Prisjakts undersøkelse ble 1668 skjønnhetsprodukter og solbriller skannet 9. juni hos Oslo Lufthavn og sammenlignet med norske nettbutikker 13. juni.

Nesten 70 prosent var billigst på nettet.



HR- og kommunikasjonsdirektør Haakon Dagestad. Foto: Travel Retail Norway

– Hvorfor er varene deres så dyre i undersøkelsen når de er uten skatt (tax free)?

– Uenig i premisset i spørsmålet, da vi butikk mot butikk er billigere på det aller meste.

– Våre kunder er trygge på at når de handler hos oss så får de en handlekurv med varer til gode priser, med god service og høy kvalitet, sier HR- og kommunikasjonsdirektør Haakon Dagestad i Travel Retail Norway AS, som driver taxfree-butikkene på norske flyplasser.

Han understreker også at Travel Value Fashion, hvor solbrillene selges, er en vanlig butikk med moms. Når Dagestad sier «butikk mot butikk» henviser han til at taxfree-butikken på Oslo Lufthavn blir sammenlignet med alle nettbutikkene i Norge i undersøkelsen til Prisjakt.



– Mange reisende har merket stor prisoppgang på taxfree-butikkene. Hvor mye har prisene steget?

– Importerte varer har steget ganske mye på grunn av svekkelser i den norske kronen, men det varierer fra merke til merke hvor mye, sier Dagestad.