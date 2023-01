– Syns det var ganske dritt!

Først og fremst vil vi gjerne beklage til kundene som har opplevd frustrasjon i forbindelse med bestillinger opp til jul. Størstedelen av de cirka 200.000 bestillinger vi sendte i desember, er blitt levert i tide. Det er få bestillinger som ikke er kommet frem til jul. De kundene har vi vært i løpende dialog med, men vi vil igjen understreke at vi er oppriktig lei oss overfor for dem vi har skuffet.

Unisport er et selskap i vekst, hvor vi har vært så heldig å oppleve vekstrater på over 20% per år i en årrekke. Denne veksten har vært enda større og raskere enn vi hadde planlagt. Opprinnelig var et lagerbytte planlagt i midten av 2023, men på grunn av en ordreinngang som har vært større enn forespeilet, bestemte vi oss for å flytte lager et år før tiden, til tross for at det ikke var den helt ideelle timingen med fotball-VM, Black Friday og jul. Vi er godt kjent med perioder med høy belastning, da vi i løpet av de siste snart 20 årene har håndtert jul, Black Friday og VM sluttspill, men ikke samtidig og ikke mens vi samtidig skulle flytte lager.

Vi ble nødt til å flytte selv om det er en veldig travel periode og det er i den forbindelse vi har hatt utfordringer, som i noen tilfeller har gjort at vi har måtte skuffe noen kunder med en lengre leveringstid enn forventet. De aller fleste bestillinger ble levert innenfor den forventede leveringstiden og noen mye raskere enn det vi har kommunisert gjennom ordrebekreftelsen. Vi har fortløpende justert den forventede leveringstiden på siden vår, slik at den stemmer overens med situasjonen på lageret vårt.

Vi bestemte oss for å doble lagerkapasiteten vår og har nå flyttet inn i vårt nye 10.000 kvm anlegg. Til tross for mangelen på arbeidskraft og utfordringene dette skaper for mange bedrifter, har vi nå full bemanning på lageret vårt. Vi jobber 7 dager i uken, 24 timer i døgnet, ved 3 skift og bare i desember ansatte vi mer enn 20 nye medarbeidere. Dette for å sikre at vi leverer i henhold til forventet leveringstid, samt kunne redusere denne igjen etter høysesongen, slik vi pleier.

Utfordringene med flyttingen av lager, ga også et naturlig økt press på vårt kundeservice-team, noe vi har lært mye av. Vi er klar over at svartidene og kommunikasjonen med kundene ikke har vært som vi, eller kundene, har forventet.

På tross av at vi ikke er 100% ferdig med lager flyttingen, som er en lang og kompleks operasjon, har vi kommet veldig langt. Vi er nå der, hvor vi igjen kan levere raskt i Norge og vår kundeservice er klar til å hjelpe raskere enn tidligere.

I forhold til Anders Christian Johnsens ordre, er det naturligvis ikke godt nok at han får svar så sent og som bekjent relaterer det seg til vår lagerflytting. Da det dreier seg om en reklamasjon, er pengene gått inn på det tilgodebeviset han benyttet i kjøpet fra en tidligere reklamasjon. I tillegg ble han tilbudt en ekstraordinær rabatt, fordi vi ikke kunne levere det ønskede produktet.

I forhold til Jannicke Sørheim Thorsons ordre, er det naturligvis ikke godt nok at hun får svar så sent og som bekjent relaterer det seg til vår lagerflytting

I forhold til Wenche Elisabeth Karlsens ordre, er det naturligvis ikke godt nok at hun får svar så sent og som bekjent relaterer det seg til vår lagerflytting. Det er gitt kompensasjon på fri frakt på ordrene, som er 99 kr. + 10 kr. Vi er glade for å se at hun etterfølgende har hatt ordre som er avsendt innenfor 24 timer, som vi helst gjerne vil.