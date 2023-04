– Jeg føler meg skikkelig lurt! Jeg unner ingen å gå i samme felle, sier Elin Robsrud (46) til TV 2 hjelper deg.

SMS-en hun mottok fra selskapet Strømstøtte skulle koste henne dyrt, og hun er langt fra alene om å reagere på selskapets metoder.

Ble oppringt

Robsrud er til daglig innehaver av bedriften «Fra Hjertet As», kjent som Kokeliko Kaffebar i Bærum. 14. desember i fjor fikk hun en telefon.

DAGLIG LEDER: Elin Robsrud er eier og daglig leder ved Kokeliko Kaffebar. Foto: Privat

– Jeg fikk en telefon fra Strømstøtte, som forklarte at de ringer rundt til små bedrifter og tilbyr hjelp med å finne den billigste strømavtalen.

– Mannen i telefonen sa at det er trist med små bedrifter som ikke får støtte fra staten, og at de gjerne ville hjelpe til.

Ifølge Robsrud var Strømstøtte tydelig på at det hele er uforpliktende og kostnadsfritt.

TV 2 hjelper deg har hørt lydklippet fra samtalen, der det presiseres at det hele er uforpliktende og kostnadsfritt.

– Avslutningsvis i samtalen sier mannen at han skal sende en SMS, og jeg sier «ja» til det, og tenker ikke mer over det.

SMS-en

Etter hvert tikker det inn en tekstmelding fra Strømstøtte, der det går fram at Bærum Energi har det beste tilbudet.

– Vi leste jo aldri den SMSen. Vi får både meldinger fra kunder og reklame på den telefonen, så vi trodde dette var reklame, forklarer 46-åringen.



Det hun da ikke oppdager er det som står helt nederst i SMS-en.

BINDENDE AVTALE?: Her er SMS-en hun fikk tilsendt. Foto: Privat

Regning i posten

Ukene går og så dukker det opp et brev i posten.

– Plutselig får jeg en faktura fra Bærum Energi, som inneholdt en sum, og høyere timepris enn vi har hatt tidligere.

– Jeg hadde jo ikke sagt opp avtalen med Fortum, ei heller inngått noen avtale med Bærum Energi, sier hun.

Da hun oppdaget dette, tok hun kontakt med Bærum Energi.

– De svarte: «du har antakelig snakket med Strømstøtte og de har en avtale med oss».

– Jeg sa at jeg ikke hadde inngått noen avtale og ikke ønsket å bytte leverandør.

NY AVTALE: – Strømavtalen min med Fortum ble avsluttet av Strømstøtte, uten at jeg var informert, sier Elin Robsrud. Foto: Privat

Bærum Energi forklarte at ved å si «ja» til å motta SMS i telefonsamtalen, så takket Robsrud også «ja» til en avtale dersom hun ikke sendte «nei» innen fem dager.

– Siden jeg ikke svarte på en SMS, ble jeg automatisk kunde.

Må betale seg ut

Robsrud tar raskt kontakt med Strømstøtte for å oppklare situasjonen, men de står på sitt.

– De sier jeg takket «ja» til avtalen på telefon. Men jeg svarte kun ja til en uforpliktende SMS.

– Strømstøtte skulle finne den billigste leverandøren for meg, som var det jeg sa ja til på telefon.

– Det foreligger ingen skriftlig avtale fra min side, og det er bare trist at noen lurer små bedrifter på denne måten.

Videre får hun beskjed om at det er 12 måneder bindingstid, og hvis hun vil bryte avtalen med Bærum Energi, må hun betale et bruddgebyr på 5490 kroner.

– At jeg må betale for å avslutte en avtale jeg aldri har sagt ja til, er bare kriminelt.

– Andre bør advares mot dette.

Strømmer på med inkassovarsler

Bjørn Genberg (62) fra Vindafjord ber også TV 2 hjelper deg om hjelp etter å ha havnet i samme situasjon. Han driver et lite AS med to ansatte.

Genberg mener Strømstøtte har en klar taktikk:

– Selskapet går bevisst mot mindre bedrifter, da disse ikke har samme juridiske rettigheter som private gjennom forbruker-lovgivning. En er i praksis lite beskyttet og det er lite hjelp å få.

– I mindre AS der eier og daglig leder ofte er samme person, har en kanskje begrenset kompetanse rundt lovverket, og de blir lett offer for dem som ønsker å utnytte dette, sier 62-åringen.



FORBANNA: – Strømstøtte har tillatt seg å si opp avtalen med min daværende leverandør med de følger dette medfører, blant annet bruddgebyr, sier Bjørn Genberg. Foto: Privat

Genberg reagerer også på at det ikke kommer noe informasjon om forhandlingene Strømstøtte sier skal gjennomføres.

– Det er ingen informasjon om forhandlingene, før det dukker opp en SMS fra Bærum Energi. Jeg antar at det aldri har vært ført noen reelle forhandlinger med andre, hevder han.

– I ettertid strømmer det på med fakturaer og inkassovarsel, fordi man ikke svarte «nei» på en SMS.

Kobling mellom selskapene?

Flere av dem som har tatt kontakt med TV 2 hjelper deg, mistenker et mulig samarbeid mellom Strømstøtte og Bærum Energi.

Ifølge tjenesten Forvalt var Christian Klippenberg daglig leder i Bærum Energi fra februar 2021 fram til august 2022.

I dag er Klippenberg eneeier av Strømstøtte AS.

Jusprofessor svarer

Men er avtaleinngåelsen lovlig, og har Strømstøtte fullmakt til å forhandle strømavtale på vegne av blant andre Robsrud og Genberg?

– Nei, er det enkle svaret, sier jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Johan Giertsen.

Giertsen har hørt på lydklippene fra både Robsrud og Genbergs telefonsamtale med Strømstøtte.

– Gitt dette, er avtale ikke inngått. Robsrud og Genberg bindes bare hvis de hadde mottatt et tilbud som de hadde akseptert. Å unnlate å svare på et tilbud, regnes ikke som aksept.

49 av 51 negative omtaler

Bytt.no er en sammenligningstjeneste innen personlig økonomi, der brukerne blant annet kan legge inn omtaler av ulike selskaper.



Daglig leder Daniel August Fritzman sier Bærum Energi har 51 omtaler, og 49 av dem er utelukkende negative.

– Flere nevner lignende opplevelser som i denne saken, påpeker Fritzman.

KRITISK: Daniel August Fritzman i Bytt.no har merket seg situasjonen mellom Strømstøtte og Bærum Energi. Foto: Bytt.no

– Det som også er kritikkverdig, er at det virker som at Strømstøtte prøver å skjule salgsteknikkene og presenterer det hele som en støtteordning.

I skrivende stund er Bærum Energi rangert nesten på bånn, som nummer 110 av 111 strømselskaper på Bytt.no.

OMTALER: Bytt.no fungerer som et anmeldelsesnettsted, der kunder legger igjen stjerner og omtale av et strømselskap. Foto: Skjermbilde/ Bytt.no

– Jeg vil derfor råde bedriftseiere til å være varsomme og på vakt, og å lese tilbudene og avtalevilkårene nøye.

– Bedrifter og enkeltpersonforetak har dårligere vern, og som bedrift er man derfor et lett mål for selskaper som livnærer seg av å selge ugunstige avtaler, avslutter han.

Strømstøtte svarer

TV 2 hjelper deg tar kontakt med daglig leder i Strømstøtte, Christian Klippenberg.

Vi sender han blant annet en liste med navn på flere mindre bedrifter, som har uttrykt sin misnøye med Strømstøtte til TV 2 hjelper deg. Da svarer Klippenberg dette:

– Av listen du sendte, så har det ordnet seg med samtlige som har tatt kontakt med oss.

Klippenberg bekrefter at Elin Robsrud og Bjørn Genberg ikke lenger er kunder av Bærum Energi.

Selv om det er gode nyheter, er Robsrud sikker på at det kun skjedde fordi TV 2 hjelper deg ble innblandet. Det avkrefter Klippenberg:

– Det har ingen sammenheng, understreker han.

Klippenberg forklarer at alle kunder har mulighet til å angre etter inngått avtale.

– I de tilfellene der noen angrer seg etterpå, så pleier det nesten alltid å løse seg.

– Siden bindingstiden er på 12 måneder, så vil vi selvfølgelig ikke binde noen så lenge, hvis ikke folk vil være der, forklarer han.

Kjøpsloven vs forbrukerkjøpsloven: Forbrukerkjøpsloven gjelder forbrukerkjøp, det vil si salg av ting til en forbruker når selgeren opptrer i næringsvirksomhet.





Til forskjell fra kjøpsloven er forbrukerkjøpsloven tvingende. Det vil si at partene ikke kan avtale noe som er mindre gunstig for forbrukeren enn det som følger av loven.





Forbrukere kan ha angrerett gjennom angrerettloven for kjøp som skjer utenfor selgerens faste forretningslokaler. Dette er ikke aktuelt ved kjøp etter kjøpsloven der begge parter er privatpersoner eller næringsdrivende. Kilde: Lovdata og Advokatmatch

– Går ikke etter små bedrifter

Videre avviser Klippenberg at Strømstøtte går etter mindre bedrifter:

– Strømstøtte fokuserer utelukkende på «business-to-business»-markedet og ikke enkeltmannsforetak. Hovedfokuset vårt er å samle bedrifter og tilby gode avtaler.

– Kan du forklare den prosessen?

– Først er avtaleinngåelsen. Her gir man en positiv aksept på avtalen om å melde seg inn hos oss. Ved å være medlem, gir du oss fullmakt til å forhandle strømavtaler på vegne av bedriften.

– Så kommer strømavtalene. Her ligger det i våre vilkår at man gir en negativ aksept om man ikke ønsker å være med på avtalen vi har forhandlet frem.

LOVER HJELP: Strømstøtte skal ifølge selskapet selv, finne bedre strømtilbud til bedrifter. Foto: Skjermbilde/ Strømstøtte.no

– De vi ikke hører noe fra innen fem dager, blir så ringt for å sikre at alt er i orden før avtalen trer i kraft, hevder han.

– Vi loggfører alt, og har loggført at Robsrud og Genberg fikk en velkomsttelefon før avtalen trådte i kraft.



Begge avviser derimot at de mottok en slik samtale.



TV 2 hjelper deg konfronterer Klippenberg med påstanden om et mulig samarbeid mellom Strømstøtte og Bærum Energi. Vi får dette svaret:

– Det er jo enkelt å svartmale meg, siden jeg har jobbet i Bærum Energi tidligere.

Han verken bekrefter eller avkrefter at det foreligger et samarbeid.

– Kan Strømstøtte vise til eksempler der andre enn Bærum Energi er anbefalt?

– I en sak som dette, som dessverre ikke er av den positive typen, så vil vi ikke «namedroppe» andre vi samarbeider med.

Klippenberg svarer verken på kritikken fra Bytt.no, eller fra jusprofessor Giertsen om ulovlige avtaleinngåelser.

Konsernsjef i Bærum Energi, Gisle Sveva, skriver dette:

«Vi er ikke et selskap for den vanlige forbrukeren. Spørsmål om Strømstøtte må nesten stiles til dem, men vi gjennomfører alltid en velkomstsamtale med bedriftskundene som kommer via Strømstøtte, hvor de gjøres oppmerksom på at de velger ny strømleverandør. Vi jobber kontinuerlig med kvaliteten i prosessene våre, også overfor Strømstøtte, og vil selvsagt evaluere erfaringene vi høster i markedet.»