Stor undersøkelse: Pass deg for denne strømfella

Høye strømpriser gjør at strømforbruk nå er på alles lepper.

Plutselig har nordmenn begynt å tenke på hvor lenge de dusjer, hvilket vaskeprogram de bruker, og om de husket å skru av lyset.

Men sjekker du energiforbruket før du kjøper nytt kjøleskapet eller vaskemaskin?

Prissammenligningstjenesten Prisjakt.no har, sammen med Strøm.no, laget en stor oversikt som viser at det er smart å sjekke energiforbruk før du handler.

– Ikke se deg blind på den lave prisen på produktet, det er flere faktorer som spiller inn nå med de høye strømprisene, sier Norgessjef i Prisjakt, Christoffer Reina.

At nordmenn har blitt mer bevisste på eget energiforbruk, merker de blant annet hos Enova.

– Det har vært en kraftig økning i antall henvendelser til vår rådgivningstjeneste Enova Svarer. Økningen er en indikasjon på at vi har et økt engasjement og bevissthet rundt egen energibruk, sier pressekontakt i Enova, Eiliv Flakne.

Fra august i fjor til august i år har antall henvendelser til tjenesten økt med 150 prosent, ifølge Flakne.

Prisjakt har sjekket energiforbruket til 100 vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, kombiskap, PC-er og tørketromler. 20 populære modeller i hver kategori.

Slik er prisene beregnet: Prisene er regnet ut av nettjenesten Strøm.no.

Utregningen er basert på gjennomsnittlig strømpris fra de tre siste månedene.

Prisene er delt opp i de store strømregionene: Sørøst-Norge, Sørvest-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge.

Nettleie og strømstøtte fra staten er ikke en del av regnestykket.

Prisene på produktene er hentet fra laveste pris på prisjakt.no

Undersøkelsen viser at det kan være godt over tusen kroner per år å spare på strømregningen ved å velge et produkt med lavt strømforbruk framfor et tilsvarende produkt med høyt strømforbruk.

– Jeg ble overrasket da jeg så hvor store forskjeller det er i hva hvitevarer bruker av strøm, sier Reina.

I alle kategoriene som er undersøkt er det store forskjeller i energiforbruk mellom produktene, så her lønner det seg å sjekke energimerkingen på det du skal kjøpe før du trekker kortet.

Stort sett er produktene som bruker minst strøm merkbart dyrere enn de som bruker mest strøm. Dermed kan det ta tid før mellomlegget er spart inn.

Men det finnes flere unntak du bør være obs på.

For eksempel koster kombiskapet Siemens KI86VNSFO 8 397 kroner. Produktet bruker hele 282 kilowattimer (kWh) per år.

For bare en hundrelapp mer kan du kjøpe Siemens KG39EAWCA, som bare bruker 168 kWh per år.

– En vare trenger ikke koste mye mer for å ha en bedre energimerking, påpeker Christoffer Reina.

Energimerking: Energimerkingen har en skala fra A til G.



Energimerking av produkter er en felles europeisk merkeordning som er påbudt ved norsk lov.

Merkingen viser årlig energiforbruk for hvert produkt ved normal bruk. Kilde: Forbrukerrådet

Et annet eksempel er tørketrommelen av typen AEG T65170AV til 7 118 kroner. Den bruker 263 kWh per år.

Til sammenligning er varianten AEG T7DSP863K både billigere, med 6 999 kroner, og den bruker mye mindre strøm: 177 kWh per år.

Her er det beregnet 160 vask i året.

Hvis man regner på en strømpris på fem kroner per kWh, kan du altså spare 430 kroner i året i strømutgifter på å kjøpe den billigste tørketrommelen.

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig strømpris for de siste tre månedene. Den har også tatt høyde for at det er svært ulike strømpriser rundt om i landet.

– I de områdene med høyere strømpriser er det selvfølgelig mer å spare på å velge rett produkt, sier Reina.

Oversikten under viser hvor mye det koster per år ved normal bruk av produktene. De oppgitte summene er snittet av de undersøkte produktene, fordelt på landets strømregioner: