Stor test: – Det er ikke en fiskekake

FISKEKAKER: Det finnes et hav av fiskekaker i butikkene, TV 2 hjelper deg har tatt et dypdykk for å finne ut hvilke som er sunnest.

Fiskekaker er for mange en enkel måte å få i seg fisk på, for både store og små.

Men hvor mye fisk er det egentlig i fiskekakene vi putter i oss?

Dekker fiskekakene fra butikkhyllene det anbefalte inntaket av fisk?

TV 2 hjelper deg har sjekket utvalget hos flere butikkjeder for å finne ut hva fiskekakene egentlig inneholder.

Stort spenn

Butikkene TV 2 hjelper deg har sjekket ut er Coop Mega, Meny, Oda og Rema 1000.

Ved hjelp av klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring, Tine Sundfør, har vi vurdert totalt 20 ulike fiskekaker.

– Et høyt innhold av fisk gjør fiskekaka sunnere, sier ernæringsfysiologen.

Fiskekakene Sundfør har tatt en nærmere titt på inneholder alt fra 50 til 80 prosent fisk.



Hun presiserer at prisen på produktet ofte henger sammen med mengden fisk.

RANGERER: Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør deler hvilke fiskekaker som kommer best ut. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er mye billigere å putte vann og stivelse, eller potetmel og melk oppi, enn fisk, forklarer hun.



Så mye fisk bør du spise

Ernæringsfysiologen sier man bør se etter nøkkelhullsmerkede produkter.



– For å få nøkkelhullsmerket så er det faktisk bare, og jeg vil si bare, 50 prosent fisk som er minimumskravet.

Selv mener Sundfør at det burde være minst 60 prosent fisk i fiskekaker, aller helst 80 prosent.

Norske kostråd anbefaler at man bør spise fisk til middag to til tre ganger i uken. Rådet tilsvarer totalt 300-450 gram ren fisk i uken.

Dermed må du spise en del fiskekaker hvis fiskeandelen er lav, forklarer Sundfør.

– Fiskekakene har forskjellige størrelser og veier ned mot 50 gram. Hvis du spiser fire av de små fiskekakene, spiser du 200 gram fiskekake. Men dersom fiskeinnholdet kun er 50 prosent, så har du bare fått i deg 100 gram fisk. Og det er ikke et «ordentlig» fiskemåltid, mener hun.



Hvitlaks er ikke laks

Fiskekakene inneholder stort sett hvit fisk, som gir viktige næringsstoffer.

– Det inneholder veldig mye jod i forhold til andre matvarer, sier Sundfør.



Blant fisketypene finner vi torsk, sei, hyse og det de kaller hvitlaks.

Men hvitlaks er ikke laks, det er en sild.

Hvitlaksen heter egentlig vassild, men ernæringsfysiologen mener at vassild ikke høres like fint ut.

– Men det er en sunn fisk.

Sundfør forteller at fiskekakene som har lavere andel fisk, ofte har flere ingredienser på ingredienslista.



– Flere av disse fiskekakene vil regnes som ultraprosessert, sier hun.

I denne testen er ikke dette tatt med i vurderingen.

Kriterier

For å bedømme hvilke fiskekaker som er sunnest, har Sundfør, i tillegg til fiskemengde, også sett på saltmengde og mettet og umettet fett.

LAVERE PÅ FISK, MEN GOD PÅ ANNET: Disse fiskekakene fra First Price har 52 prosent fisk, men er lav på kalorier og mettet fett. Foto: Hanne Drange Jensen

First Price fiskekaker er blant de med lavest innhold av fisk i testen, men Sundfør påpeker også at de er lave på kalorier og mettet fett.

I en e-post til TV 2 hjelper deg skriver kommunikasjonsmanager Hanne Fjeldstad i Unil, som fører First Price, at andelen fisk i deres fiskekaker er på linje med hva man finner i markedet av tilsvarende produkter i samme lavprissegment.

– First Price fiskekaker er laget av norsk fisk, fanget og foredlet i Norge. For de som ønsker et høyere fiskeinnhold, har vi alternativer, legger Fjeldstad til.

Høyt innhold av salt

– I løpet av én dag anbefales det at vi ikke skal få i oss mer enn seks gram salt. Helst ikke mer enn fem.



I testen er det noen fiskekaker som utmerker seg med et høyere innhold av salt: Produktene fra Engerviks, solgt hos blant annet Oda.

Ifølge opplysningene på oda.no, inneholder disse fiskekakene mellom 1,7 og 1,9 gram salt per 100 gram.

– 1,8 gram salt er ganske høyt. Hvis du da spiser 200 gram fiskekake, som er helt normalt å gjøre til et måltid, så har du allerede den dagen fått 3,6 gram salt.

INNHOLD: På Oda.no står det at Engerviks fiskekaker har 1,8 gram salt per 100 gram.. Foto: Skjermdump, Oda.no

To av Engerviks' produkter er også blant dem med lavest innhold av fisk i testen.

Har endret saltinnholdet

Øyvind Svendsen, daglig leder i Gorines, som fører merket, skriver i en e-post til TV 2 hjelper deg at Engerviks-produkter har sin historie tilbake til 1934.

Han forteller at de i enkelte av produktene har forsøkt å bevare oppskrifter fra opprinnelsen for å ta vare på historien.

– Vi mener selv at produktene gir en helt egen smaksopplevelse, og er av den oppfatning at fiskeandel i produktet ikke alltid er synonymt med høyere kvalitet og bedre smak, sier han.

Svendsen presiserer også at saltinnholdet nå er justert.

– Produkter det henvises til, ble i august endret for nettopp å være mer i tråd med saltanbefalinger. De har nå et saltinnhold på 1,3- 1,4 gram per 100 gram fiskekaker.

ENDRET: Daglig leder i Gorines, Øyvind Svendsen, forteller at saltinnholdet i Engerviks fiskekaker ble endret i august. Foto: Engerviks, Gorines AS

Oversikt fiskekaker

Produkter % fisk Salt pr. 100 g Kilopris Fiskemannen hjertefiskekaker, 960 g 60 % 1 g 83,23 Fiskemannen stjernefiskekaker, 200 g 60 % 0,9 g 149,50 Fiskemannen fiskekaker, 500 g 80 % 1,2 g 102,80 Engerviks fiskekaker, 500 g 50 % 1,8 g 40,80 Engerviks laktosefri fiskekaker, 400 g 70 % 1.9 g 77,50 Engerviks bestemors fiskekaker, 400 g 50 % 1,7 g 84,75 Engerviks hjertefiskekaker, 700 g 54 % 1,8 g 69,14 Lofoten hjemmelagde fiskekaker, 450 g 60 % 1,3 g 133,11 * Lofoten hjertefiskekaker, 600 g 60 % 1,2 g 135,50** Lofoten matpakkekaker, 100 g 60 % 1,5 g 133,11*** Lofoten helsprø fiskekaker, 500 g 50 % 1,4 g 199,80 Fiskeriet hjemmelagde fiskekaker, 380 g 53 % 1,1 g 141,84 Fiskeriet bestemors fiskekaker, 385 g 53 % 1 g 88,05 First Price fiskekaker, 700 g 52 % 1 g 37 Rema 1000 glutenfri fiskekaker, 550 g 70 % 1,1 g 97,09 Rørvik fiskekaker, 350 g 51 % 1,4 g 134 Xtra fiskekaker, 720 g 51 % 1,3 g 36,94 Coop fiskekaker, 900 g 60 % 1,3 g 122,11 Coop fiskekake av hyse, 480 g 60 % 1,3 g 106,04 Coop familiefiskekake, 400 g 60 % 1,1 g 132,25

* Lofoten hjemmelagde fiskekaker, pris hentet fra Oda.

** Lofoten hjertefiskekaker, pris hentet fra Oda.

*** Lofoten matpakkekaker, pris hentet fra Rema 1000.

Prisene er hentet inn 5. oktober.

Kommer dårligst ut

Testens desidert dårligste fiskekake er, ifølge Sundfør, Lofoten Helsprø Fiskekaker.

TAPEREN: Lofoten Helsprø Fiskekaker kommer dårligst ut i vurderingen. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Den har bare 50 prosent fisk, og hvorfor er det ost i en fiskekake? Det er ikke en fiskekake lenger, synes jeg nesten. Det er bare et annet navn på fiskepinne-varianter, den har jo panering.

Ifølge Sundfør blir det mer fett i fiskekaken, grunnet osten.

Hun påpeker også at den ligger høyt på kalorier.



OST: Helsprø Fiskekaker inneholder fem prosent smelteost. Foto: Bernhard Moe Nyquist

For bare fiskekakene alene har 425 kalorier, hvis du spiser 200 gram.

– Men hvis du spiser 200 gram av andre typer fiskekaker er det kanskje 250 kalorier. Så den er både høy på kalorier, høyere på mettet fett og lav på fisk. Den er også høyere på stivelsesprodukter med mais, noe som er veldig lite næringsrikt.

– Ikke laget for å være sunnest



Mari Turid Myhre, produktsjef i Lofotprodukt, sier at disse fiskekakene ikke er laget for å være de sunneste, men at de likevel er innenfor kravene til nøkkelhullsmerking.

– Lanseringen av Helsprø fiskekaker og fiskeburger er med mål om å få de som ikke spiser fisk, til å spise det. En slags inngangsbillett til fiskespising. Vi erfarer at det ikke fungerer å bruke pekefinger og fortelle om hvor sunt fisk er for å få flere til å spise fisk, sier hun og legger til:

– Vi mener det er riktig å tilby et spekter av fiskeprodukter som dekker ulike behov, de knasende og smakfulle Helsprø-produktene bidrar til å begeistre flere med fisk.

– 22 prosent av energiinnholdet i Helsprø fiskekaker kommer fra proteiner. Og ost bidrar blant annet med protein, kalsium og jod, presiserer Myhre.

Kommer best ut

Fiskekaker fra Fiskemannen inneholder 80 prosent fisk. Denne utpeker Sundfør som testens vinner.



VINNER TESTEN: Disse fiskekakene fra Fiskemannen har høyest innhold av fisk, hele 80 prosent. Foto: Hanne Drange Jensen

– Den som har 80 prosent fisk ligger også høyt på protein. Den ligger ikke lavest på salt, men i midtsjiktet, og lavt på mettet fett. Den har den høyeste fiskeandelen, så det er den beste, mener Sundfør.