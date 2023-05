– Sto midt i ørkenen uten noe sted å bo

– Vi føler oss både lurt og ghosta. Det er siste gang vi bestiller fra Hotels.com, sier Thomas Helland til TV 2 hjelper deg.

Drømmeturen

7. april bestilte det reiseglade venneparet Thomas Helland (28) og Isabella Aagesen (19) en ferietur til Jordan.

TUR-GLADE: Venneparet Isabella Aagesen og Thomas Helland er faste reisepartnere på tur. Foto: Privat

– Vi har alltid villet dra til Jordan for å se naturen, bade i Dødehavet og oppleve en helt annen kultur enn i Norden, sier Helland.

De bestilte hotellopphold fra 5. til 8. mai gjennom Hotels.com.

– Alt virket tipp topp, og vi gledet oss sykt til denne turen, forteller 28-åringen.

De mottok bookingnummer og informasjon om campen i Wadi Rum-ørkenen i Jordan, der de skulle bo.

PETRA: Venneparet gledet seg til å blant annet besøke byen Petra, en historisk by og et arkeologisk sted i sørlige Jordan. Foto: Privat

Brå endring

Dagen før avreise fikk plutselig venneparet en overraskende beskjed.

– Vi fikk en melding fra campen, hvor de forteller at de driver med restaurering og dessverre ikke kan ta imot oss.

I panikk tar Helland raskt kontakt med Hotels.com og informerer om at de nå ikke har noe sted å bo i Jordan.

– Hotels.com lover at dette skal løse seg.

– De skulle sende oss alternativer for nytt opphold, samt dekke kostnaden for mellomlegget, dersom det ble dyrere enn det vi allerede hadde betalt.

Samme ettermiddag får venneparet en e-post med tre alternativer for opphold.

– Vi så over valgene og rangerte dem etter hva vi ønsket. Så svarte vi tilbake etter en halvtime, forteller han.

Så ble det stille

Kvelden kom og venneparet undret seg over at de fremdeles ikke hadde fått en bekreftelse fra Hotels.com.

På avreisedagen dagen etter var det fremdeles helt stille fra hotellformidlingstjenesten.

– Det var uaktuelt å ikke dra, så vi bestemte oss for å reise som planlagt.

Avreisedagen

Konstant sjekket de telefonene sine for oppdateringer fra Hotels.com.

– Både på flyplassen og på flyet sjekket vi flere ganger om de hadde sendt oss en bekreftelse.

Da de ankom Jordan, hadde de fremdeles ikke hørt noe.

– Vi prøvde å ta kontakt flere ganger, både på e-post og telefon, men fikk ikke svar.

ØDE STREKNING: Paret tok bilder på bilturen på vei mot Wadi Rum-ørkenen. Foto: Privat

Venneparet hadde på forhånd leid bil, og kjørte av gårde som planlagt.

– Vi skulle kjøre gjennom hele Jordan for å komme fram til ørkenen på kvelden.



Endte opp i ørkenen

Etter flere timer kom de endelig fram til ørkenen. Da dro de rett til turistsenteret for hjelp.

– Vi håpet de hadde informasjon om hvor vi kunne bo, eller at de muligens hadde en parkeringsplass der vi kunne sove i bilen om vi ikke fikk en plass å sove.

– Vi sto der midt i ørkenen, uten noe sted å bo.



ØDE: Wadi Rum-ørkenen ligger langt fra vanlig sivilisasjon. Foto: Privat

Etter flere timer med styr og kaos, fikk de endelig hjelp.

– Vi fikk vite at det var en annen camp omtrent fem kilometer unna, som hadde et ledig rom til oss.

Paret måtte betale over 2000 kroner for tre netter.

– I tillegg til at vi allerede hadde betalt 869 kroner for det originale oppholdet.

NY CAMP: Her endte venneparet til slutt, på Shakria Bedouin Life Camp. Foto: Privat

I tillegg kom telefonutgifter etter at de hadde ringt Hotels.com en rekke ganger uten å få hjelp.



Fremdeles ingen svar

Helland og Aagesen fikk til slutt tre fine dager i Jordan, men selv etter at de kom hjem, har de fremdeles ikke hørt et pip fra Hotels.com.

SPEKTAKULÆRT: Thomas Helland og Isabella Aagesen hadde til slutt et fint opphold i Jordan. Foto: Privat

– Vi føler oss lurt og ghosta, og en ting er sikkert: Dette er siste gang jeg bestiller noe gjennom Hotels.com.



Se hva Hotels.com svarer når TV 2 hjelper deg tar kontakt, lenger ned i saken.

– Vanskelig situasjon

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forventer at Hotels.com rydder opp.

– Her ble venneparet satt i en veldig vanskelig situasjon. I motsetning til storbyer, er det åpenbart begrenset med alternativ overnatting i Wadi Rum-ørkenen.

– I denne saken har Hotels.com gjort seg ansvarlig ved å både love å fikse et nytt overnattingssted, samt dekke mellomlegget.



– Her forventer vi at Hotels.com rydder opp overfor venneparet, understreker Iversen.

MOTTATT KLAGER: Thomas Iversen sier de mottok 22 henvendelser på Hotels.com i 2022, og fem stykker hittil i år. Foto: Forbrukerrådet

– Venneparet har rett på en tilsvarende overnatting i samme geografiske område til den samme prisen.



Iversen mener det også er naturlig at hotellportalen dekker den økte telefonregningen.



Hotels.com: – En feil

TV 2 hjelper deg kontakter Hotels.com, som beklager hendelsen. Vi får dette svaret fra en talsperson, som ikke ønsker å bli navngitt:

«Vi setter pris på at du gjør oss oppmerksom på denne saken slik at vi kan undersøke videre på vegne av Helland. Vi fant en administrativ feil fra vår side for denne bestillingen.

Vi ønsker å sikre at Hellands fremtidige opplevelser med Hotels.com blir hyggelige.»

Deretter skriver talspersonen at de vil refundere både beløpet fra den opprinnelige bestillingen og beløpet paret måtte legge ut for å skaffe seg overnatting.

Til sammen får de tilbake over 3800 kroner.

«Vi har også lagt til en kupong på 50 euro for fremtidige opphold. Takk for at du har gitt oss muligheten til å rette opp denne saken», avslutter Hotels.com.

Helland og Aagesen er svært fornøyde:

– Ser at vi har mottatt en e-post med refusjon fra Hotels.com. De har refundert oss begge beløpene!

– Tusen takk for all hjelp vi har fått, sier venneparet til TV 2 hjelper deg.