– Det finnes ikke vitenskapelig dokumentasjon for det de påstår, enkelt og greit.

Det sier spesialist i allmennmedisin, Kaveh Rashidi, om BH-reklamen fra nettbutikken Fridana.

Rashidi har delt sin frustrasjon på Instagram:

Fridana selger BH-er uten bøyle, og i reklamen for produktene skriver selskapet at: «En uavhengig studie (lenke på forespørsel) viser at daglig bruk av bøyle-BH øker risikoen for brystkreft.»

Denne påstanden får Rashidi til å reagere kraftig:

«BH-selgerne bruker kvinnehelse som et skalkeskjul for å selge søppel, men forskningen viser at kvinner ikke får brystkreft av en spesifikk type BH».

«Hvor kynisk, uetisk og faglig feil går det an å bli?» skriver 34-åringen.



ØKT RISIKO?: Nettbutikken Fridana hevder at bøyle-BH øker risikoen for brystkreft. Foto: Skjermbilde/ Fridana.com

Nederst i innlegget skriver Rashidi at han har bedt om link til den «uavhengige studien».

Når TV 2 hjelper deg spør om han har fått dokumentasjon, svarer han helt enkelt:

– Nei!

– Jeg tror ikke de sender noe, i alle fall ikke av dugelig kvalitet, da jeg vet at dette ikke eksisterer, understreker han.



Lenger ned i saken ser du hva selskapet svarer.

– Så drøyt

Det var helt tilfeldig at Rashidi kom over nettsiden og ble oppmerksom på påstanden.

– Den var delt på Twitter med spørsmål til Kreftforeningen om hvorvidt påstandene var riktige, forteller han.

KVINNEHELSE: – Kvinnehelse er en viktig del av folkehelsa som trenger mer oppmerksomhet, slik at vi får et rettferdig og likestilt samfunn, sier Kaveh Rashidi. Foto: Jorunn Valle Nilsen

– Dette er overhode ikke en god måte å forebygge brystkreft på, understreker han.

– I tillegg gir nettbutikken indirekte skyld til kvinner som har, eller har hatt brystkreft, ved å skrive at det var BH-valget som kunne vært utslagsgivende for at de ble syke.

Det provoserer Rashidi:

– Jeg synes det er alt for mange usannheter om helse fra kommersielle aktører som prøver å selge produkter. Dette var så drøyt at jeg ikke kunne la det ligge, sier han.

Allmennlegen viser til en studie fra 2014, der resultatene ikke støttet en sammenheng mellom bruk av BH og økt risiko for brystkreft.

STUDIE: Som motsvar viser Rashidi til en studie fra 2014, som sier at BH-bruk ikke kan knyttes til risiko for brystkreft. Foto: Skjermbilde

– Spekulativt

Programleder i Radio Vinyl, Lise Askvik, hadde selv brystkreft i 2011. Hun reagerer sterkt på nettsidens markedsføring.

– Dette er ganske drøyt. Markedsføringen er kynisk. Kreftpasienter er en ekstremt sårbar gruppe, så dette er nesten samvittighetsløst.

– Hadde du, tilbake til den gang du selv hadde brystkreft, reagert på denne nettsiden og dens markedsføring?

SJOKKERT: – Å markedsføre noe som at «dette sikrer deg mot kreft» er nesten ondt, sier Lise Askvik. Foto: Privat

– Både da og nå var dette såpass oppsiktsvekkende at det fenga meg, så selskapet har jo funnet et sårbart punkt for oss som er opptatt av brystkreft. I utgangspunktet er det ikke så rart å tro på dette, fordi man tenker jo at bøyler reduserer og stopper blodtilførsel og lymfevæske, mener Askvik.

– Men det er jo ikke vanskelig å finne ut at det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon for at dette ikke stemmer.

– Dette ikke bare misvisende, det er spekulativt og hårreisende, sier hun.

– Feilaktig og uetisk

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, mener nettbutikken Fridana skremmer kvinner.

– Vi i Kreftforeningen reagerer kraftig på at nettbutikken skremmer kvinner til å tro at de kan få brystkreft av BH-spiler. Det stemmer ikke! Det finnes ingen forskning som beviser en sammenheng mellom BH-spiler og kreft.

– Denne markedsføringen er feilaktig og uetisk. Den sprer en vandrende myte og skaper samtidig unødig bekymring hos mange kvinner, understreker Ross.

– UETISK: Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener reklamen som hevder at BH-spiler øker risikoen for brystkreft er uetisk. Foto: Kreftforeningen.no

– Vi forventer og ber selskaper om å unngå markedsføring som spiller på frykt og manglende dokumentasjon. Kreftpasienter er en gruppe forbrukere i en sårbar situasjon, avslutter hun.

Faktorer som kan gi økt risiko for brystkreft: Tidlig første menstruasjon og sen overgangsalder, altså et høyt antall menstruasjonsperioder.

Å ikke føde barn.

Å føde barn først etter fylte 35 år.

Natt- og skift-/turnusarbeid over mange år.

Langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder.

P-piller (svært liten risikoøkning).

Høy vevstetthet i brystene.

Tidligere strålebehandling av brystkassen, inkludert brystkjertelen (for eksempel ved lymfekreft). Kvinner kan redusere risikoen ved selv å undersøke brystene sine og ved å delta i mammografiprogrammet. Kilde: Kreftforeningen.no

Nettbutikken svarer

TV 2 hjelper deg kontakter Fridana, og etter flere forsøk får vi svar fra Monika, som ikke oppgir sitt etternavn. Hun skriver dette:

«Vi har ikke hevdet at bruk av BH forårsaker brystkreft. Vi advarer bare om at bøyler i en BH ØKER risikoen for å forårsake sykdommer som senere kan føre til brystkreft».

TV 2 hjelper deg får tilsendt en lenke til en studie. Den kan leses her.

LOVER RABATT: Flere steder på nettbutikkens hjemmeside omtaler selskapet brystkreft i promotering av BH-ene. Foto: Skjermbilde/ Fridana.com

Videre forklarer Monika bakgrunnen for nettsidens advarsel slik:

– BH-en komprimerer lymfeknuter og kanaler gjennom bøylene, lymfen blir da stillestående, giftstoffene elimineres ikke lenger naturlig og akkumuleres i brystene.

– Kompresjonen øker temperaturen betydelig og fremmer uønsket overbelastning, skriver Monika videre.

– Sydney Singer og Soma Grismaijer som står bak boken «Dressed to Kill», identifiserer BH som en avgjørende faktor i dannelsen av fibrose, cyster og kreft. Argumentet er basert på forutsetningen om at stroppene og spesielt bryststroppen på BH-er utøver en sammentrekning som hindrer lymfesirkulasjonen og vil føre til tilstopping og til slutt forgiftning.

– Studien involverte 4730 kvinner, hvorav 2056 ble behandlet for brystkreft. Den antyder at kvinner som bruker BH i 12 timer om dagen, har en betydelig økt risiko for å utvikle brystkreft, mens kvinner som ikke bruker BH eller bruker dem sporadisk, har svært liten risiko, hevder hun.

– Rett og slett svada

Svaret fra nettbutikken får slakt av Kaveh Rashidi:

– Det Monika skriver er medisinsk feil, og en klassisk myte. Altså at bøylen kan gjøre at giftstoffer ikke elimineres og akkumuleres i brystene. Rett og slett svada.

Også studien selskapet viser til, slår han hardt ned på.

– Studien hun linker til er av barneskole-kvalitet. Kort fortalt har forskerne prøvd ut en hypotese på 300 kvinner, under dårlig kontrollerte forhold, og fått usikre resultater. På grunnlag av dette er det forsket videre, og da avkreftet at det er en reell sammenheng mellom bruk av BH og brystkreft.

– Så nevner hun en studie fra Singer og Grismaijer. Det er en bok fra 1995 med påstander som er grundig motbevist. Det finnes utallige studier i nyere tid som avkrefter den gamle myten fra Singer og Grismaijer, med entydige resultater om at man ikke skal være bekymret for at noen som helst type BH øker risikoen for brystkreft, understreker legen.