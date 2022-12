Spar tusenvis på å handle mer enn kvoten

TV 2 HJELPER DEG: Vår prisundersøkelse viser at du kan spare mange tusenlapper på å fortolle øl på grensen til Norge.

Eksklusivt import-øl er ekstremt mye billigere på Systembolaget enn i butikk i Norge. Vi har sammenlignet prisen på ti forskjellige øl. Du vil bli overrasket over hvor mye det er mulig å spare.

Se den sterke reaksjonen fra norske Systembolag-kunder i videoen over.

GJETTER RIKTIG: Mange norske kunder klarer å gjette hvor mye de sparer på å kjøpe øl på Systembolaget i Strømstad. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Også på båtene til Danmark og Tyskland og i taxfree-butikken på flyplassen er det store penger å spare på øl – enkelte steder mer enn på Systembolaget.

Forbausende lønnsomt

Husk at tollsatsen ikke er mer enn sju kroner for å ta med seg en boks med 0,33 liter øl til Norge, og 11 kroner for en halvliter.

Mange vegrer seg fordi det er lange køer når du kjører på rødt på tollstasjonen på Svinesund.

Men man kan faktisk kjøre på grønt. Du kan nemlig bruke Kvoteappen fra Tolletaten, som vi viser hvordan fungerer i denne videoen:

Men vær obs på én ting: Hvis alkoholprosenten i ølet overstiger 4,7 prosent, vil det bli klassifisert under kategorien vin. Her gjelder en annen tollsats: 4,82 kroner per volumprosent og liter.

– Dette kan ikke fortolles i KvoteAppen, men må fortolles på rød sone, sier tolloverinspektør Marion Adina Hvitstein i Tolletaten.

Den ølen du tar inn tollfritt på kvoten kan derimot være over 4,7 prosent, og det er også lov å ta inn sterkøl på kvoten.

Enormt utvalg

Når man rusler rundt på det svært velassorterte Systembolaget i Strømstad, blir det fort klart at mye av det beste import-ølet har en alkoholprosent på rundt fem. Men vi finner også mye godt øl som ikke sprenger alkoholgrensen.

BORTE VEKK: Verken Newcastle Brown Ale eller Red Stripe får du i norske butikker. På Systembolaget finner du en rekke ølskatter som ikke er å få kjøpt i Norge. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Vår gjennomgang av de mest kjente ølmerkene på 4,7 prosent eller mindre hos Systembolaget, viser også at det er mange merker her som ikke finnes i norske matbutikker.

Du kan for eksempel kose deg med kjente merkevarer som Newcastle Brown Ale (16 kroner uten toll, 23 kroner med), Miller (15 kroner uten toll, 22 kroner med) og Red Stripe (14 kroner uten toll, 21 kroner med) fra Systembolaget.

Systembolaget har 4317 forskjellige øl – blant annet 2078 typer ale og 979 typer lys lager.

Vår prissammenligning viser at import-øl som finnes i norske butikker, er betydelig dyrere i Norge. Se forskjellen her:

Ølpriser Sverige Norge Oda Norge Meny Forskjell med toll Forskjell uten toll Birra Moretti 0,33 liter 16 44 21 28 Pilsner Urquell 0,5 liter 16,6 41,6 14 25 Carlsberg 0,33 liter 10,8 28 10 17 Carlsberg 0,5 liter 14 32,9 8 19 Guinness 0,44 liter 23,2 48 13 24 Corona Extra 0,355 liter 18 35 10 17 Tuborg Grønn 0,33 liter 9,4 20,4 4 11 Mythos 0,5 liter* 17 39,9 16 23 Kilkenny Draught 0,44 liter 18,9 50,8 21 32 Sol 0,33 liter 14,7 35 13 20

Merknader om tabellen:

* Systembolaget har bare 0,5 liter Mythos, og Meny har bare 0,33 liter Mythos Ice. Vi lar prisene på de to bli stående og beregner med 7 kroner skatt for 0,33 liter.

* Tabellen bruker prisene fra den norske nettbutikken som har lavest pris på ølet.

* Vi regner om svenske priser til norske med en kurs på 0,95.

Tusenvis å spare

ITALIENSK: Liker du Birra Moretti, kan du spare nesten 2000 kroner på å kjøpe full tillatt kvote for fortolling. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Hvis du kjøper en flaske sprit og to flasker vin, kan du i tillegg kjøpe seks små øl på Systembolaget i Strømstad. Men hvis man toller, kan hver person kjøpe inntil 92 bokser øl, altså nesten fire brett eller kasser med øl.

Hvis man sparer 21 kroner per flaske, som med Birra Moretti, blir besparelsen 1981 kr (de seks første flaskene er uten tollavgift). Med andre øl blir også besparelsen ofte over en tusenlapp.

BILLIG: Du kan spare mye på å handle mer enn kvoten på Gardermoen også. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Øl-funn på Tax Free

Når du lander på Gardermoen eller andre flyplasser, kan du også spare mye på øl. Aas juleøl er 16,50 kroner billigere på Tax Free enn på den billigste nettmatbutikken Oda.

Kjente norske øl som Aas Lite og Hansa koster 69 kroner for en sekspakning, og du sparer henholdsvis 13,50 kroner og 12,50 kroner per flaske.

Men det er to import-øl som er spesielt lønnsomme på Tax Free: På Kronenbourg 1664 fra Strasbourg og den tsjekkiske Budweiser Budvar sparer man henholdsvis 29,70 og 19,10 kroner per boks/flaske.

Dermed skulle det være ideelt å ta med seg et par brett over kvoten, men slik blir det ikke. På grunn av sin bevilling kan ikke Tax Free Norway selge deg mer enn kvoten.

BILLIG: I Tax Free-butikken på flyplassen er dette et av de store kuppene i forhold til prisen i norske butikker. Foto: Produsent

Billigst på båten

På Color Line fra Norge til Tyskland og Danmark er det enda mer penger å spare ved å ta med seg mer enn kvoten. De selger nemlig to brett (48 øl) med amerikansk Budweiser, Newcastle Brown Ale, Heineken eller Tuborg Julebrygg til 299 kr. Det gir en stykkpris på 6,20 kroner per boks.

Bare Newcastle Brown Ale er innenfor grensen på 4,7 prosent, slik at man kan bruke Kvoteappen. Likevel er det ingen grunn til å fortvile: Det er svært kort kø på rød sone når man kjører ut av disse båtene. Dermed kan man lett gå for forenklet fortolling på de andre ølene.

Budweiser og Heineken, som har fem prosent alkohol, koster det åtte kroner per boks å fortolle. På Tuborg Julebrygg, som har 5,6 prosent, må man ut med ni kroner per boks.

Husk å sjekke med appen om du har med mer enn grensen for forenklet fortolling.

– Hvis man ønsker å ta med seg mer, blir det ordinær fortolling. Da må man betale alkoholavgift, emballasjeavgift, og i noen tilfeller tollavgift og 25 prosent merverdiavgift, påpeker tolloverinspektør Marion Adina Hvitstein i Tolletaten.