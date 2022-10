Sonjas brudekjole forsvant i salongen: – Jeg fikk sammenbrudd

En rekke bruder har kontaktet TV 2 hjelper deg for å fortelle om opplevelsene sine hos Kristins Brudesalong på Frogner i Oslo.

Bakgrunnen for problemene ser ut til å være en konflikt mellom salongen og skreddervirksomheten SMCbridalstylist som holdt til i samme lokale.

I 2020 kjøpte Sonja Sarah Porter (29) drømmekjolen hos Kristins Brudesalong for 20 000 kroner.

På grunn av pandemien ble bryllupet utsatt til i år.

PRØVER KJOLEN: Her prøver Porter drømmekjolen for første gang. Foto: Privat

I mars i år booket Porter time hos skredder i firmaet SMCbridalstylist for å få kjolen tilpasset. Skredderbedriften holdt til i lokalene til Kristins Brudesalong.

– Jeg booket tilpasningstime der fordi skredderen ble anbefalt på hjemmesiden til Kristins Brudesalong, forteller Sonja Sarah Porter.

Etter at timen er ferdig, blir kjolen igjen i salongen slik at en skredder kan gjøre justeringene.

Det Porter ikke vet er at hun aldri skal se brudekjolen igjen.

Reservekjole og stor regning

Bryllupet skal finne sted 8. juli. I midten av juni får Porter en SMS fra skredder Sandra Calderón som eier SMCbridalstylist:

«Hei! Vi holder dessverre ikke lenger til i lokalene til Kristins Brudesalong. Vi henter gjerne ut kjolen din og damper den hos oss hvis du fremdeles ønsker det. Her er ny adresse hvor vi holder til...»

TV 2 hjelper deg har fått bekreftet at bruddet mellom skredderen og Kirstins Brudesalong skjedde 13. mai.

De avtaler at kjolen skal hentes ut fra salongen, men litt senere skriver skredderen at hun, etter flere forsøk, ikke får hentet ut kjolen fra Kristins Brudesalong.

– Til slutt dro jeg til salongen selv. Men kjolen var ikke der. Salongen skyldte på skredder, og skredder sa kjolen var i salongen, sier 29-åringen.

– Jeg løp frem og tilbake, og lette etter kjolen min. Jeg så i alle poser, på alle bestillinger, men den var ingen steder. Da fikk jeg sammenbrudd.

Fire dager før bryllupet står Porter i salongen, helt fra seg over at kjolen til 20 000 er borte.

– Jeg får i stedet en utstillingskjole i helt feil størrelse og farge. Den var slitt og skitten på grunn av tidligere bruk. Den måtte vaskes, tilpasses og deler måtte erstattes. På grunn av tidspress sier salongen «få den justert og så gjør vi opp senere», forteller hun.

Porter tok med seg kjolen og dro til en annen skredder. Der ble den justert for 5 500 kroner.

Dagen før bryllupet var kjolen klar.

FEIL KJOLE: Sonja Sarah Porter giftet seg til slutt i en reservekjole fra Kristins Brudesalong. Foto: Moment Studio

– Jeg har amerikanske slektninger. At jeg måtte løpe rundt og fikse ny kjole tok vekk all den lille tiden jeg hadde med familie og venner fra USA.

Etter bryllupet tar Porter kontakt med Kristins Brudesalong for å få tilbake pengene hun måtte bruke for å justere reservekjolen.

Da kom en ny sjokkbeskjed:

– De ville ikke gjøre opp for skredderarbeidet. I tillegg måtte jeg levere inn reservekjolen. Det vil si at jeg har betalt over 25 000 kroner for en kjole som ikke er min, som jeg i tillegg må levere fra meg, og jeg får ingen penger igjen. Hele situasjonen virker så uproff, sier 29-åringen.

Daglig leder ved Kristins Brudesalong, Linn Tonhaugen, skylder på SMCbridalstylist for at kjolen ble borte.

– Sonja Sarah Porter var på tilpasningstime med SMCbridalstylist sin skredderassistent i mai. Kjolen ble så hengt i samme kjolepose på skredders side av lokalet. Etter denne timen kan vi ikke med sikkerhet si hva som har skjedd med kjolen. Vi har fått høre at skredder har brent hull i flere kjoler, for å så gjemme dem bort. Vår teori er at Porters kjole er blant de, sier Linn Tonhaugen.

Skredderen avviser dette, se svaret lenger ned.

LOKALET: Dette er stedet der Kristins Brudesalong og SMCBridalstylist delte lokale. Foto: Caroline Jensen Dahle

Litt senere sender styret i Kristins Brudesalong dette svaret:

«Vi er av den oppfatning at vi ikke er ansvarlige for at Sonjas kjole ble borte. Vi er ikke rette mottaker av denne klagen. Kravet må sendes Sandra Calderón (skredderen red. anm).

Vi ønsker ikke å refundere beløpet for kjole og skredderarbeid.

Om Sonja har et ønske om å beholde kjolen hun giftet seg i, noe vi ikke har fått inntrykk av at hun ønsket, er det greit for oss.»

Solgte brudekjolen

Zoë van der Weel fant sin drømmekjole i 2019. Kjolen var nøye valgt ut og kjøpt gjennom en muntlig avtale hos Kristins Brudesalong, ifølge van der Weel.

– De skrev navnet mitt på kjolen, og vi avtalte at jeg kunne betale for den senere.

På grunn av pandemien, valgte Zoë van der Weel å utsette bryllupet. Dermed ville hun hente ut kjolen hun trodde var hengt av til henne i salongen.

SJOKKMELDING: Zoë van der Weel fikk beskjed om at kjolen ikke var i salongen lenger. Foto: Skjermbilde

– Jeg prøver å kontakte dem mange ganger på telefon uten hell. Da bestemmer jeg meg for å dra innom salongen. Når jeg kommer dit, er det fullstendig kaos, og de klarer ikke å finne kjolen min, forklarer Zoë van der Weel.

En stund senere ber salongen Weel om å sende bilde av kjolen. Deretter får hun et svar som sjokkerer henne:

– Jeg får vite at de ikke har kjolen min, men har solgt den videre til noen andre, forteller hun.

Feil brudekjole

Weel får beskjed om at hun kan bestille en ny kjole til en «god pris».

– De sier at kjolen kan bestilles, men at jeg må betale 5000 kroner mer, selv om jeg hadde kjøpt den på salg i utgangspunktet. Jeg prøver å understreke at vi hadde en muntlig avtale, men til ingen nytte. De sier til slutt at de skal ringe meg, men ingenting skjer, forteller hun.

Weel må purre og får etter hvert forhandlet seg fram til å få kjolen til tilbudspris. Men problemene fortsetter:

– Jeg får beskjed om at salongen har bestilt feil kjole. Det finnes to versjoner, en med og en uten paljetter. De bestilte den med paljetter.

Dermed må skredderen fra SMCbridalstylist fjerne paljettene for hånd.

Etter dette avbrytes samarbeidet mellom Kristins Brudesalong og SMCbridalstylist.

– Når jeg endelig skal på prøvetime i salongen, kommer det en annen og tar timen. Ingenting var gjort eller justert på kjolen, og min skredder er ikke lenger i lokalet, forteller hun.

Zoë van der Weel bestemmer seg for å hente ut kjolen og levere den til skredderen i SMCbridalstylist, slik planen opprinnelig var.

Bortsett fra enkelte gjenværende paljetter, blir kjolen så vidt klar til bryllupet.

DRØMMEKJOLE: Kjolen til Weel hadde mange små paljetter som måtte fjernes etter at salongen bestilte feil kjole. Foto: Privat

Salongen avviser avtale

– Zoë van der Weel var hos oss på en prøvetime i august 2019 hvor ingen avtale ble inngått, og hun betalte verken for kjolen eller underskrev en kontrakt hos oss. Vi henger aldri av kjoler for kunder, forteller daglig leder Linn Tonhaugen ved Kristins Brudesalong.

– Weel kommer tilbake ett år etterpå og hevder at hun har inngått en muntlig avtale med oss i 2019. Dette er en usaklig klage som ikke henger på greip. Det er da ingen som tillater en kunde å henge av en vare i over ett år uten å motta en eneste krone i betaling.

– Til slutt bestilte vi kjolen rett og slett for å bli kvitt problemet, forklarer Tonhaugen.

– Og da bestilte dere feil kjole, den med paljetter?

– Dette medfører ikke riktighet. Vi mottok kjolen med strass i livet uten å vite at dette var et alternativ fra leverandørens side. Vi planla å sende kjolen i retur til leverandør, men skredder påtok seg å fjerne det ettersom det kun var snakk om noen få ubetydelige strasstener, skriver hun.

– Var kaos

Maria Isabell Gustavsen fant brudekjolen hun ville ha hos Kristins Brudesalong. Da hun var i salongen for å ta mål, var det flere ting hun stusset over.

– Det var veldig kaos der. Det virket ikke som de hadde kontroll.

SJOKKERT: Maria Isabell Gustavsen er helt sjokkert og oppgitt over Kristins Brudesalong. Foto: Privat

Månedene gikk, og kvelden før hun skulle hente den ferdig tilpassede kjolen 18. mai, fikk hun en melding:

– Jeg fikk beskjed om at salongen hadde akutt sykdom, og at timen min utgikk. De sa at jeg skulle få en ny time, men jeg hørte aldri noe mer, forteller hun.

Klokken tikker

Tiden gikk og det nærmet seg bryllupsdatoen 2. juli. I midten av juni tok hun selv kontakt med salongen. Da fikk hun beskjed om at brudene før henne måtte prioriteres, men at hun skulle høre fra dem.

Hun prøvde jevnlig å kontakte salongen etter dette.

– De svarte ikke på mail og tok ikke telefonen når jeg ringte, sier hun oppgitt.

Gustavsen valgte derfor å dra til salongen.

– Det som møtte meg, sjokkerte. Da de endelig fant kjolen, så den ikke ut. Kjolen hang ikke pent i en brudepose, den var krølla sammen i en annen pose, og kjolen hadde blå tusj på seg. Den skulle sys inn og legges opp, men ingenting var gjort. I tillegg var en av spilene i kjolen ødelagt, forteller hun.

– Jeg overhørte en annen brud være i samme situasjon som meg. Oppgitt og lei seg mens hun spurte hvor kjolen var. Det hele er så graverende.

Også Gustavsen valgte å hente ut kjolen, og klarte ved hjelp av en annen skredder å få den ferdig til bryllupet.

LYKKELIG GIFT: Maria Isabell Gustavsen fikk til slutt giftet seg i sin drømmekjole. Foto: Privat

Kristins Brudesalong mener problemene skyldes skredderen:

– Kristins har ikke vært utilgjengelig. Fire personer har brukt alle døgnets våkne timer på å hjelpe skredderkundene til SMCbridalstylist med å rekke sine bryllup, i tillegg til ansatte som har tatt imot sinte skredderkunder i butikken.

– Skredder forlot et skredderstudio i fullt kaos hvor det ikke var noen som helst oversikt over hvilke kundekjoler hun hadde hengende i sin del av lokalet. Alle våre krefter har gått med til å løse problemene rundt SMCbridalstylist, skriver Tonhaugen.

Eier av SMCbridalstylist, Sandra Calderón, har imidlertid en helt annen forklaring.

– Vi hadde aldri en formell leieavtale. Det var kun et vennskapelig «leieforhold». Jeg fikk leie lokalet gratis av salongen, mot at jeg hjalp dem. Dette skulle være en vinn vinn-situasjon for oss begge. Brått en dag ble jeg kastet ut av salongen. Jeg fikk ikke ta med meg noe. Over 200 brudekjoler ble hengende igjen i Kristins Brudesalong, hevder Calderón.

JOBBER HJEMMEFRA: Sandra Calderón har ny systue i sitt private hjem. Foto: Privat

Hun avviser også at hun har brent hull i eller gjemt bort brudekjoler, og sier hun aldri mottok kjolen til Sonja Sarah Porter.

Calderón sier hun ikke vet hvorfor hun ble kastet ut.

Kristins Brudesalong svarer at Calderón aldri ble kastet ut, men selv valgte å dra på dagen. I et senere svar skriver salongen at Calderón aldri betalte leien.

Flere bruder TV 2 hjelper deg har snakket med sier at det var vanskelig å forstå at Kristins Brudesalong og SMCbridalstylist var to ulike bedrifter.

Dette er salongen uenig i.

– Kvinnene er fullstendig klar over at de har avtale med skredder, og ikke Kristins Brudesalong. Vi er tydelig på at vi ikke har egen skreddervirksomhet, hvilket er informert om i våre bestillinger og nettsider, skriver Tonhaugen.

– Skal ikke gå ut over bruden

Forbrukerjurist Amna Haye i Forbrukerrådet understreker at en konflikt mellom skredder og salong likevel ikke skal gå ut over kunden.

– Det er brudesalongen som velger hvilke skreddere de benytter, og som er ansvarlige for at dette arbeidet blir utført på en god måte, understreker Haye.

VIKTIG DAG: – For gifteklare er bryllupsdagen en av de viktigste dagene i livet. Da blir fortvilelsen stor hvis kjolen ikke er klar, sier Amna Haye i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Kristins Brudesalong hevder at alle betalinger for skredderarbeid ble gjort direkte fra kundene til SMCbridalstylist. Sistnevnte sier derimot at flere betalinger ble gjort til salongen.

TV 2 hjelper deg har også mottatt en kvittering fra en brud som viser at hun forhåndsbetalte skredderarbeid direkte til salongen.

– Kvitteringen viser tydelig at betaling for skreddertjenester er gjort til Kristins Brudesalong. Alt tyder da også på at brudesalongen har ansvar for sine underleverandører i denne saken. Selv om avtalevilkårene generelt sier noe annet, så gir kvitteringen en klar indikasjon på at brudesalongen har et ansvar også for skreddertjenestene, sier Haye i Forbrukerrådet.

Kristins Brudesalong svarer:

– Akkurat den dagen hadde ikke skredderassistentene en betalingsterminal. Det var flere kjoler som skulle ferdigstilles og leveres ut samme dag fra systuen. Skredderassistentene fikk midlertidig lov av salong til å opprette en egen sømlinje på vår kasse. Dette var selvsagt ikke en optimal løsning, og den ble avviklet etter omtrent 14 dager, forklarer Linn Tonhaugen.