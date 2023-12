– Som å sutte på saueull

Det tradisjonsrike pinnekjøttet har fått mye kritikk de siste ukene.

Anmelderne har nærmest slaktet en betydelig andel av kjøttet fra norske matvarebutikker.

Hvordan vil det gå denne gang?

Kokk og daglig leder for restauranten Code, Eirik Strøm Lillebø, er klar for å finne noe skikkelig smakfullt.

– Noe som lukter godt og smaker modnet lam.



TESTPANELET: Eirik Lillebø (t.v.) og Daniel Slakter. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Det samme er Daniel Slakter, innehaver av delikatesseforretningen Annis Oslobukta.

Åtte varianter

– Hvor mange typer skal vi smake på? spør Slakter.



Svaret er åtte. Fem urøkte og tre røkte pinnekjøtt.

Alt er tilberedt på samme måte: Skylt, vannet ut i 24 timer, med ett vannbytte.

– Kjønnsløst

– Det lukter sau, synes Lillebø når de første urøkte pinnene fra Rema 1000s Spekeloftet blir servert.



– Tørt, og litt kjønnsløst, nesten litt harsk smak på fettet, fortsetter han når kjøttet har nådd ganen.



– Det er også litt for salt, synes Slakter.



Greie stykningsbiter og fin balanse mellom fett og kjøtt trekker opp.

Når begge har avgitt sine poeng, blir det klart at Spekeloftet urøkt karrer seg opp til en firer på terningen.

SPEKELOFTET: Denne urøkte varianten fra Rema 1000 kommer greit ut i testen. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

På det jevne

En slurk vann, og panelet er klare for å smake på Coop urøkt pinnekjøtt.

– Dette er et helt ok pinnekjøtt, sier Daniel Slakter.



– Litt salt, ingen smaksdybde, men midt på treet pluss, konkluderer Lillebø.



De er enige om at pinnekjøttet fra Coop lander på en solid firer.

COOP: Midt på treet pluss, mener panelet. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Blir sur

Urøkt pinnekjøtt fra Stranda skal til pers.

– Jeg blir sur, sier Eirik Lillebø etter de første tyggene.



– Hvorfor?



– Det er gammelt fett som fester seg i ganen, sånn som du ikke blir kvitt, klager han.



Slakter er også skeptisk, men ikke fullt så mye som Lillebø.

– Her trengs godt tilbehør som kan overskygge fettet, sier Slakter.



– Eller akevitt for å skylle det ned, foreslår Lillebø.



Han mener pinnekjøttet bærer preg av venstrehåndsarbeid.

Pene biter som ikke har for mye fett, trekker helhetsinntrykket opp. Dermed lander panelet på en treer på terningen.

STRANDA: Pinnekjøttet får kritikk produsenten ikke kjenner seg igjen i. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Dette kjenner vi oss ikke igjen i, skriver Ragnar Johansen, marketing og innovasjonsdirektør i Grilstad AS.



Fått gull for pinnekjøttet

Han peker på at Stranda Pinnekjøtt nettopp er blitt belønnet med Gull i NM for kjøttprodukter.



Dette er kjøttbransjens eget mesterskap, og betyr ikke at Stranda ble norgesmester. Derimot delte de gullet med fire andre pinnekjøtt.

Selv om de er et stykke unna gull i TV 2 hjelper degs test, blir det heller ikke tap.

– Mareritt



For når First Price urøkt kommer på tallerkenen, blir det dårlig stemning i panelet.

– Sånt fett har jeg sett før, og det har jeg mareritt om, sier Lillebø.



KRESEN: Eirik Lillebø erkjenner at han er kresen når det kommer til pinnekjøtt. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Det er som han frykter:

– Fettet er harskt, sauen må være eldgammel, mener han.



– Dette er som du skulle suttet på saueull. Det er dårlig gjort.



Kokken mener dette er å ødelegge en god råvare.

– Det kan ikke klassifiseres som menneskeføde, alt som kan gjøres galt har gått galt. Fy skam!



Slakter er heller ikke nådig.

– Om du kommer hjem med dette, er det bedre å ringe etter en pizza, sukker han.



FIRST PRICE: Det blir sisteplass i testen for disse pinnene. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Ved hjelp av de andre kriteriene konsistens og fett/kjøttbalanse, vippes First Price-kjøttet opp til en toer.

Les svaret fra Norgesgruppen lenger ned.

Slik ble testen gjort: Kriterier: Smak, konsistens/stykning, fett/kjøttbalanse. Smak teller 50 prosent.

Panelet testet blindt.

Panelet ga poeng 1-10 hver for seg, som deretter ble omregnet til terningkast.

– Kunne kjøpt dette

Smedstuen urøkt er klart dyrest i testen, med en kilopris på 499 kroner da det ble kjøpt inn.

Er det verdt pengene?

Testpanelet synes kjøttet lukter mer modent, i positiv forstand.

Også smaken tyder på at dette kjøttet har hengt litt lenger.

Lillebø mener pinnekjøtt skal ha tørke- og modningstid på seks til åtte uker.



Så lenge tror han ikke Smedstuens har hengt, men likevel synes kokken dette er et bra pinnekjøtt.

– Dette kunne jeg kjøpt selv, sier han, og Daniel Slakter er enig.



Et stort nakkestykke, og noen biter med mye rent sauefett trekker ned. Smedstuens kjøtt er også tilsatt nitritt.

Når poengene slås sammen, blir det klart at pinnekjøttet får en svak femmer, som er nok til å vinne testen.

SMEDSTUEN: Stor bit med fett trekker ned, det blir en svak femmer. Foto: Ståle Winterkjær

Se oppsummeringen av testen lenger ned.

De røkte

Panelet gjør seg klare til å gå over på de tre røkte pinnekjøttene.

Poenget med røkt kjøtt er jo at det skal være litt røyksmak.

Men når panelet får smake på pinnekjøttet fra Henriettes, finner de knapt røyksmaken.

– Flaut forsøk



– Den er så å si fraværende. Et flaut forsøk på røyking, synes Lillebø.



– Det er ingen usmak, men hvis dette skal være røkt, så har du tapt, mener Slakter.



Totalt blir det en treer.

HENRIETTES: Panelet sliter med å finne røyksmaken. Foto: Ståle Winterkjær/Coop

Reagerer på røyksmaken

Gilde eldhus, røkt på oreved i Granvin, er neste. Her synes panelet det er en mye tydeligere røyksmak.

– Men den er ikke behagelig, den er mer sur, synes Lillebø.



Slakter er også kritisk til måten pinnen han har fått er delt.

– Den er skåret så skjevt at pinnen er kuttet, og du må skjære kjøttet med fibrene.

– Det er fy, fy, legger Lillebø til.



Pinnene hans ser mye bedre ut, og han gir Gilde høyere karakter.

Sammenlagt blir det en treer også til Gilde.

GILDE: Dette kjøttet er røkt på oreved. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Litt kjedelig

Rema 1000s røkte pinnekjøtt fra Spekeloftet er for lite røkt, synes panelet.

– Veldig mild røyksmak, og generelt litt lite smak.



Mye kjøtt på stykkene trekker opp, men totalinntrykket er at dette blir litt kjedelig.

En sterk treer er likevel nok til å bli best av de røkte.

SPEKELOFTET: Dette pinnekjøttet blir best av de røkte. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Masseprodusert kjøtt

Når Lillebø skal oppsummere, mener han at butikkpinnekjøttet bærer preg av middelmådighet og masseproduksjon.

Han har tidligere kalt det «fast food» som ødelegger norsk mattradisjon.

MODNINGSTID: Daniel Slakter (t.v.) og Eirik Lillebø mener pinnekjøtt ofte får for kort tørke- og modningstid. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Ragnar Johansen i Grilstad svarer for Stranda:

– Vi har over flere år investert mye i å løfte og stabilisere kvaliteten på vårt pinnekjøtt. Vi gir også «Smaksgaranti» på Stranda Pinnekjøtt. Dette er en tradisjon vi tar ansvar for.

– Når det skal produseres såpass store volum, så er noe kortere tørketid enn hva kokkene ønsker, helt avgjørende for at Fatland skal klare å lage nok pinnekjøtt av god kvalitet til jul, sier Simen Kjønnås Thorsen i Coop Norge.



Vinnere og tapere, pinnekjøttest 2023: Terningkast 2: First Price urøkt. Tørketid: 10 til 14 dager. Terningkast 3: Henriettes røkt. Stranda urøkt. Tørketid: Fire uker + Spekeloftet røkt. Tørketid: To til fire uker. Gilde, eldhus (Sterk treer). Tørketid: Tre til fem uker. Terningkast 4: Spekeloftet urøkt. Tørketid: To til fire uker. Coop urøkt. Terningkast 5: Smedstuen urøkt (Svak femmer). Tørketid: Fire til seks uker.

Hvis du er mer glad i ribbe, kan du lese den testen her.

Dette svarer produsentene:

Om First Price urøkt:

– Våre interne tester viser at First Price pinnekjøtt har en riktig produktkvalitet i forhold til merkevaren. Vi tester kvaliteten på våre produkter jevnlig, og dersom vi oppdager noe avvikende, så setter vi inn tiltak. Vi har ikke funnet avvik i produksjonen for den aktuelle batchen som TV 2 testet, skriver kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, Kine Søyland.

Om Spekeloftet:

– Dette er produkter som vi selger mye av, og som vi får mange gode tilbakemeldinger på fra våre kunder. Torsdag 16.11.23 vant både vårt røkte og urøkte pinnekjøtt gull i NM, skriver Magnus Størseth, kategori og innkjøpssjef for ferskt og fryst kjøtt i Rema 1000.

Han legger til at det urøkte pinnekjøttet vant Dagbladets smakstest.

SVARER: Produsentene mener tørketiden må være kortere enn kokkene ønsker. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Om Gilde eldhusrøkt:

– Pinnekjøttet blir plassert i eldhus og det fyres opp et bål av oreved som ligger og ulmer i mange timer. Dette gir en litt syrlig bålsmak i motsetning til andre mer tradisjonelle røykmetoder. Pinnekjøttet fikk nylig en sølvmedalje i NM kjøttprodukter og har også gjort det meget bra i tester i år. Vi tar med oss dommernes vurderinger videre, skriver Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i Nortura.



– Vi må ta et valg i forhold til om vi vil lage ujevne biter eller fokusere på jevn tykkelse hele veien. Vi har gjennom samtaler med mange kokker kommet frem til at lange biter med jevn tykkelse er viktigere enn at ribbeina er kuttet over. Kuttingen handler også om HMS da dette foregår på frihånd, legger hun til.

Om Smedstuen:

– Vårt pinnekjøtt skal være godt marmorert og har litt fett på seg. Det brukes nitrittsalt i dette produktet da det er tradisjon for dette på Østlandet, skriver Camilla Eide i Jens Eide.



Om Henriettes:

– Henriettes pinnekjøtt med røyksmak ble tildelt sølvkvalitetsmedalje under NM i kjøtt, og har over mange år fått veldig gode tilbakemeldinger både fra kunder og i smakstester. Henriettes pinnekjøtt med røyksmak er produsert med flytende røyk, noe som vil kunne gi en noe annen smak av røyk enn pinnekjøtt som er røkt på tradisjonell måte, skriver Simen Kjønnås Thorsen, kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge.