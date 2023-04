Solen titter mer og mer frem, og det går mot sommer og bare legger. Mange unner seg kanskje litt ekstra hjelp på vinterbleke bein.

TV 2 hjelper deg har derfor testet seks populære selvbruningsmousser.

PRODUKTENE: St. Tropez, Ida Warg, St. Moriz, Glöd, Tanreval, og Bondi Sands. Foto: Glenn Aaseby

Noen imponerer, mens andre sverter av og lukter sterkt.

– Fargen holdt seg ekstremt lenge, sier Lill Kristin Fenstad (23) om en av selvbruningsmoussene i testen.

Gjennomføring

Testen ble gjennomført av fire studenter: Frøya Grøndahl Weaas (23), Hedda Solbakken (23), Håkon Borge Fredriksen (23) og Lill Kristin Fenstad (23).

Noen har brukt selvbruning tidligere, mens andre aldri har prøvd.



BRUNE OG BLIDE: F.v. Frøya Grøndahl Weaas, Hedda Solbakken, Håkon Borge Fredriksen, og Lill Kristin Fenstad er testens panel. Foto: Glenn Aaseby

Panelet bedømmer lukt, påføring og selvsagt resultat.

Slik testet vi: Produktene: St. Tropez : 395,- (Vita) Tanreval: 375,- (Lyko) Glöd: 339,- (Vita) Bondi Sands: 299,- (Vita) Ida Warg: 179,- (Lyko) St. Moriz: 64,- (Normal) Alle produktene har samme fargetone.

Alle produktene er i mousse-form.

Alle produktene er påført med påførings-hanske.

Alle produktene skal gi en gradvis brunere hudfarge etter 4-8 timer. Gjennomføring: Testpanelet har gjennomført anbefalte forberedelser før påføring: exfoliering/ skrubb, barbering og påføring av fuktighetskrem.

Alle produktene er testet to ganger, av to ulike personer.

Tre av testpanelet testet produktene på ben, men en testet produktene på armer.

Produktene har fått virke i en uke, før fargen gradvis har forsvunnet. Deretter har testpanelet igjen exoliert før påføring av nytt produkt.

– Lever opp til navnet sitt



Først ut i testen er Sophie Elise sitt produkt Glöd. Med sin rosa innpakning, imponerer produktet fra start.

PÅFØRINGS-HANSKE: Alle produktene ble påført med hansker. Foto: Glenn Aaseby

– Den hadde en skikkelig sommerlig lukt ved påføring, sier Håkon.



– Lite hint av kokos, legger Frøya til.



Begge er skjønt enige om at fargen ble både finere og ga en jevn glød etter hvert som timene gikk.

– Jeg syns fargen ser veldig bra ut etter første dusj. Den lever absolutt opp til navnet sitt, sier Frøya om Glöd.

Håkon er også imponert, og legger til hvor naturlig fargen ser ut:

– Fin og dyp brunfarge!

– Den får pluss for sterk farge. Noe skjoldete på hendene etter hvert, men den er likevel verdt styret med påføring, sier Håkon.



Det som trekker ned, er at den sommerfriske duften etter hvert utviklet seg til en klassisk «selvbruningslukt».

Fargen på hendene ble også noe grumsete etter et par dager. Likevel er panelet enstemmig og lander på en femmer.

FEM: Sophie Elise sitt produkt Glöd får terningkast fem av panelet. Foto: Glenn Aaseby

– Frisk, fuktig og klissete

Neste produkt er St. Tropez. Denne klassikeren innen selvbruning splitter panelet.



– Frisk og god lukt, og absolutt ikke for sterk, sier Hedda.



Hun legger til at produktet har en god konsistens, som skled lett på huden.

Det som imidlertid trekker litt ned, er at undertonen er for gul og sverter fort av, ifølge Hedda.



– Men man fikk en umiddelbar fin og jevn farge, legger hun til.



ULIKE NYANSER: Selvbruningsmoussene ga ulikt resultat og farge. Foto: Glenn Aaseby

En som er litt mindre fornøyd er Lill Kristin:

– Denne luktet veldig typisk selvbruning. Ikke en veldig sterk lukt, men det du liksom forventer at selvbruning lukter.

Hun legger til at lukten forsvant etter en dusj.

PÅFØRING: Lill Kristin Fenstad smører ivrig på selvbruningsmoussen. Foto: Glenn Aaseby

– Den var litt vanskelige å påføre. Den føltes også veldig fuktig og klissete i flere timer.

Lill Kristin synes likevel at St. Tropez gir en veldig fin farge.

– Det som trekker denne selvbruningen veldig opp er at fargen også holdt seg ekstremt lenge.

– Dag fem så jeg fortsatt en grei farge, sier Fenstad imponert.

Panelet er dog enige om at fargen så noe uekte ut, og sammenlagt får moussen terningkast fire.

FIRE: St. Tropez sitt produkt får terningkast fire av panelet. Foto: Glenn Aaseby

– Barberskum?

Nummer tre er Ida Warg sitt produkt. Testens nest rimeligste, og den eneste som er helt hvit.

– Det er umulig å vite hvor mye man skal påføre. Men den trakk seg fort inn og var ikke klissete, sier Håkon.

– Den luktet ingenting ved påføring, men etter noen timer kom den «klassiske» selvbruningslukten.

– Som for øvrig forsvant etter første dusj, legger han til.



HVITT SKUM: Moussen til Ida Warg sitt produkt er helt hvit. Foto: Glenn Aaseby

Frøya reagerer også på det hvite skummet som kom ut av flasken.



– Rar konsistens, så ut som barberskum?



– Likte ikke at det var så vanskelig å se produktet ved påføring siden det var hvitt, legger hun til.



Panelet er enige om at produktet ga et fint resultat, som ikke svertet av på klær.

Likevel forteller de at fargen forsvant nesten like fort som den kom.

– Men, det er ingen skjolder, så det er et pluss, sier Håkon.

Panelet er derfor enige om terningkast tre.

TRE: Ida Warg sitt produkt får terningkast tre av panelet. Foto: Glenn Aaseby

– Jevn og fin

Nummer fire er Bondi Sands sitt klassiske produkt.

– Denne luktet veldig kunstig, faktisk litt ekkelt, sier Håkon.

Likevel er han positiv til hvordan selvbruningen legger seg på huden, og forteller at den var enkel å smøre ut.

– Man ser veldig godt hvor man smører, og den gir en jevn og fin farge fra start.



MOUSSE: Alle produktene har mousse-konsistens. Her er Bondi Sands sin mousse. Foto: Glenn Aaseby

Panelet synes likevel at fargen ble noe gul, og at den svertet av.

– Fargen svertet av på sokkene mine, forteller Hedda.



Hun merket seg også at fargen forsvant ganske raskt etter første dusj.

Håkon legger til:

– Fargen ga ingen skjolder, men lukten ødelegger, noe som resulterer i at jeg aldri kommer til å kjøpe den selv, understreker han.



Bondi Sands får derfor treningskast tre.

TRE: Bondi Sands sitt produkt får terningkast tre av panelet. Foto: Glenn Aaseby

– Wow, for en tropisk lukt

Neste ut er St. Moriz. Dette er testens billigste, men tross sin lave pris, imponerer produktet.



– Wow, denne hadde en sykt frisk og tropisk lukt, sier Frøya.



Panelet er også enige om at fargen var både fin og gyllen, men at moussen var noe vanskelig å jobbe med.

BRUK GOD TID: Frøya sier at produktet St. Moriz var noe vanskelig å jobbe med. Foto: Privat

– Man må bruke ekstra god tid med denne, så den ikke blir skjoldete, sier Frøya.



Hedda legger til at også denne selvbruningen svertet av på sokkene og at fargen er noe svak. Men til tross for det, ga den et naturlig resultat.

– Så lenge man holder seg til en viss mengde produkt, er den god å påføre. Jeg er positiv overrasket.



Panelet lander derfor på terningkast fire.

FIRE: St. Moriz får terningkast fire av panelet. Foto: Glenn Aaseby

– Venner spør hva jeg bruker

Sist ut er moussen fra Tanreval.

Fra første påføring gjør dette produktet inntrykk på panelet.

– Den hadde en litt sterk parfymelukt, men ser veldig bra ut. Utrolig fin å jobbe med, sier Hedda imponert.

– Den gir en umiddelbar, fin farge også.

SMØRER PÅ: Panelet smører spent ut produktene på bena. Foto: Glenn Aaseby

Før dusjing blir panelet usikre:

– Fargen legger seg litt i porene, og det gir et noe skittent resultat.



Men kritikken varer ikke lenge:

– Etter første dusj, ser det ikke skittent ut lenger. Nå har jeg en dyp, og fin brunfarge, sier Hedda fornøyd.



Også Lill Kristin lar seg imponere:

– Å påføre denne var en god opplevelse. Den var enkel å jobbe med, samtidig ga den farge fra start.



Også hun reagerer litt på lukten:

– Synes den luktet veldig sterkt! Som en gammel dameparfyme. Lukten satt litt i etter første dusj, men etter andre dusj var lukten betydelig bedre.



RESULTAT: Tanreval (venstre ben t.v.), etterfulgt av Bondi Sands (høyre ben i midten) og Sophie Elise sin Glöd (venstre ben t.h.). Foto: Glenn Aaseby

Det er tross alt resultatet som betyr mest, og her briljerer Tanreval.

– Jeg ble veldig fornøyd med det jevne resultatet. Fargen ble dyp og naturlig. Det ligner på hvordan jeg blir etter noen dager i Syden.

– Venner av meg har spurt hvilken selvbruning jeg brukte, da de syntes den var så fin.

Panelet er derfor enig om at dette er testens soleklare vinner, med full pott på terningen.