Søkte hjelp fra kjendis-healer – så kom sjokket

Hei igjen



Da er jeg ferdig med å sende healing og hvilt litt.

Selve healingen vil jobbe i kroppen din i opptil ca 4 uker, men det meste skjer i de 2 første ukene.

Det er lurt å drikke en del vann i dag, det er med på å rense raskere ut det jeg renser ut.

Vi mennesker er forskjellige, noen opplever reaksjoner mens healingen pågår, andre i etterkant, mens andre får kun en ro.

Reaksjonene kan være at man går oftere på toalettet, følelsene kan sitte mer løst, noen drømmer mer om natten, noen får influensa lignende symptomer, men ingen ting er farlig.

Nå har jeg balansert dine chakrapunkter (energipunkter). Vi har mange av disse i kroppen, men jeg har jobbet med de 7 største.

Etter at jeg tidligere har samarbeidet med flere leger så har dem lagt merke til at det å balansere og styrke disse 7 chakrapunktene så styrker dette kroppen og immunforsvaret som dem mener får kroppen lettere til å reparere seg selv.

Jeg balanserer alltid disse punktene under en healing, samtidig som jeg går gjennom resten av kroppen og tilfører healing og lys.

Jeg har også renset auraen din. (Ditt ytre energifelt)

Det jeg forteller kan aldri bli sett på som en fasit, det er hva jeg får frem og gjør.

De punktene som hadde størst ubalanse var hara chakra som sitter i magen og solarplexus.

Hara chakra blir påvirket av alt vi tenker, spiser og drikker. Og har vi negative tanker i en eller annen form så blir dette punktet påvirket. Og vi alle mennesker tenker negativt i blant. Feks bekymringer.

Det kan gjøre at vi puster dårligere med magen, skaper mer spenninger i kroppen, skaper uro og angst. Dette koster kroppen endel energi. I tillegg kan dette skape spenninger i dine skuldre og nakke. Man kan også få ubalanser dersom man har fått i seg noe man egentlig ikke tåler.

Solarplexus er overskuddet vårt. Alt vi får en minus følelse av tar vår energi, alt vi får en pluss følelse av fyller på energi. Det er veldig vanlig å kjenne på tristhet/depresjon når dette energipunktet er svakt.

Om du liker å dra på hyttetur så gir det energi. Om du liker å se en fin film eller lese en bok så gir det energi. Alt du kan kose deg med. Dette er bare noen forslag, men du kjenner deg selv best, og vet hva du liker.

Jeg opplever at du er en person som er følsom, også for energier. Du bryr deg lett om andre som du nevner, og kan fort ta inn mer energi fra andre enn kanskje hva du er klar over. Du har mye godhet i dine øyne. Og selv om du kanskje ikke føler det alltid selv nå så har du en spesiell indre ro andre liker.

Jeg anbefaler at du bruker naturen mer. Gå rolige turer. Finn en fin plass du kan sitte stille og slappe av. Naturen kan hjelpe oss å skape mer ro, når kroppen oppleves å være i ubalanse.

Prøv å kople ut å kun være. Ikke tenk på alt av stress og bekymringer.

For meg så oppleves det som om du har en naturlig evne til å heale og gi omsorg. Om du ønsker å fortsette og utvikle deg innen dette så føles det veldig rett for meg. Det du har gått gjennom og gjør nå er på en måte en skole. Du er under utvikling. Se på det som har vært som kunnskap som ikke kan læres i en bok eller på et kurs. Jeg tror du kan jobbe både med dyr og mennesker.

En ting du må passe på i tiden fremover er at du ikke gir for mye av deg selv før du er i bedre balanse.

Jeg anbefaler deg å sette av 5-15 min hver dag hvor du prøver å fokusere på å puste med magen, slappe av i skuldrene og visualiser at du har et stort dusjhode over deg. Ut av denne skal du se for deg at det kommer et hvit lys som renner/skinner over hele deg. Da renser du deg selv, og auraen din. Ditt ytre energifelt.

Mange synes det er lettere å gjøre denne øvelsen mens man står i dusjen hjemme og lukker øyene og kjenne vannet, og da se for seg det hvite lyset.

Jeg anbefaler også at du gjør som jeg engang gjorde, skriv ned positive ting om deg selv som du leser mange ganger i løpet av en dag.

Jeg er lykkelig, jeg er frisk osv.

Skriv ned alt du er takknemlig for her i livet, og les dette før du går i seng.

Skriv ned, klipp ut bilder av den fremtiden du ønsker deg. Jeg anbefaler deg ikke å nevne din eks her. Dette skal handle om deg, og hvem du vil være, hvordan du vil ha det.

Om det er meningen, så vil dere ende opp igjen. Uansett så ser jeg deg mye lettere og lykkeligere enn hva du er nå.

Dette er din tid. Og dem som skal være i ditt liv skal komme fordi dem fortjener det.

Finn din styrke igjen.

Jeg håper healingen hjelper deg slik du ønsker, og at du får en fin sommer.

Mvh

Michael